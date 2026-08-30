Envejecimiento activo del IMSS: de qué trata este programa y dónde está disponible

Con el Programa de Envejecimiento Activo (PREA) se otorga actividad física, prevención, capacitación, cultura y salud para fomentar la independencia funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece distintas actividades físicas, culturales, preventivas y de capacitación dirigidas a personas adultas mayores mediante el Programa de Envejecimiento Activo (PREA).

La estrategia tiene como propósito mantener, prolongar y, cuando resulte posible, recuperar la independencia funcional de las personas mayores. También busca favorecer su convivencia, participación comunitaria y bienestar durante esta etapa de la vida.

El programa contempla opciones tanto para personas independientes como para quienes presentan algún grado de dependencia. De acuerdo con el Instituto, estas acciones podrían beneficiar a más de nueve millones de adultos mayores derechohabientes.

¿Qué actividades ofrece el Programa de Envejecimiento Activo del IMSS?

Por medio del área de Prestaciones Sociales, el IMSS imparte actividades adaptadas a las capacidades y necesidades de las personas mayores. La oferta combina ejercicio, recreación, prevención de riesgos, cultura y estimulación mental.

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Entre las principales actividades del PREA se encuentran:

Cachibol

Tai chi

Yoga

Danza

Baile de salón

Ajedrez

Estimulación cognitiva

Prevención de caídas

Alimentación saludable

Deporte adaptado

La oferta incorporó durante 2026 el Futbol sin correr, una modalidad deportiva adaptada que se puso en marcha como parte del Mundial Social. Esta actividad permite participar en el futbol con reglas que reducen la exigencia física y facilitan la integración de personas mayores.

Luis Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, explicó que, antes de orientar a una persona hacia determinada actividad, el Instituto realiza una valoración inicial.

Esta evaluación permite identificar las capacidades funcionales y necesidades de cada participante, con el objetivo de recomendarle las opciones que contribuyan de mejor manera a conservar su autonomía y bienestar.

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¿Dónde están disponibles las actividades para adultos mayores?

El Programa de Envejecimiento Activo del IMSS se encuentra vigente en 124 Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI) distribuidas en las 32 entidades federativas del país.

Las actividades se imparten principalmente en los Centros de Seguridad Social (CSS) del Instituto. Debido a que la oferta puede variar entre las unidades, las personas interesadas deben consultar directamente en el centro más cercano cuáles son los cursos, talleres y actividades disponibles.

El alcance del programa ha aumentado durante los últimos años. En 2025 se contabilizaron 352 mil 417 inscripciones de personas mayores, mientras que entre enero y junio de 2026 ya se habían acumulado más de 303 mil registros.

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Las cifras corresponden a inscripciones en las actividades del programa y muestran el interés por las alternativas de ejercicio, prevención, convivencia y aprendizaje impulsadas por el Instituto.

Clubes, viajes y convivencia para las personas mayores

El envejecimiento activo no se limita a conservar las capacidades físicas. También contempla el fortalecimiento de las redes sociales y la participación comunitaria, dos elementos importantes para el bienestar emocional de las personas mayores.

Por ello, el IMSS cuenta con Clubes de Personas Mayores, espacios que promueven la convivencia y permiten a sus participantes integrarse a actividades colectivas.

Otra de las opciones es el Turismo Social, mediante el cual se organizan experiencias recreativas y viajes para este sector de la población. El Instituto comenzó a realizar estas salidas en 2021 y actualmente reporta alrededor de 2 mil 500 participantes.

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En la Ciudad de México, el Seguro Social también dispone de un Centro de Día para personas mayores que necesitan mayor acompañamiento debido a algún tipo de dependencia funcional.

A esta estrategia se suma el Turismo de Respiro, dirigido a personas con dependencia leve o moderada. Además de fomentar su convivencia, la iniciativa brinda un periodo de descanso a familiares o personas responsables de sus cuidados.

IMSS también capacita a cuidadores gerontológicos

El Instituto complementa su atención a las personas mayores mediante la formación de cuidadores gerontológicos, quienes reciben conocimientos y herramientas prácticas para mejorar la calidad de los cuidados.

Esta capacitación busca atender las necesidades de quienes requieren asistencia y, al mismo tiempo, favorecer las oportunidades de empleabilidad de las personas cuidadoras.

Desde 2023, alrededor de 300 personas han sido formadas o certificadas mediante un diplomado que cuenta con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

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En el contexto del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, conmemorado cada 28 de agosto, el IMSS destacó que el acceso al ejercicio, la prevención, la cultura y la convivencia contribuye a que este sector de la población conserve su independencia y tenga una mejor calidad de vida.