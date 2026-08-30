México

Yanet García revela “el exilio” que vivió cuando era niña, antes de llegar a su lujoso departamento en Manhattan

La conductora recordó sus raíces, a su madre y una infancia marcada por carencias después de ser eliminada de la competencia

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
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Yanet García dejó la competencia de La Casa de los Famosos México tras convertirse en la habitante menos votada durante la dinámica que definió quién tendría una segunda oportunidad dentro del reality. Antes de conocer su destino, la conductora pasó un día en el llamado “Exilio” junto a Luis Chaparro y Ese Pérez, quienes también quedaron fuera temporalmente de la convivencia principal.

Después de su eliminación, García utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía acompañada de un mensaje en el que habló de lo que significó regresar a ese espacio. Lejos de limitarse a describir su salida del programa, vinculó la experiencia con recuerdos de su infancia y con las enseñanzas recibidas de su madre.

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“El exilio en @lacasafamososmx me recordó quién soy y de dónde vengo”, escribió la conductora. Sus palabras dieron un giro personal a su despedida y colocaron nuevamente su historia de vida en el centro de la conversación.

Una experiencia que la llevó de regreso a sus raíces

Yanet García - (Instagram)
Yanet García - (Instagram)

En su publicación, García explicó que aquella experiencia le permitió reencontrarse emocionalmente con una etapa que permanece presente pese a los cambios que ha vivido. “Me regresó a mis raíces, a mi mamá, a mi infancia”, expresó, antes de recordar a la niña que encontraba felicidad en las cosas más sencillas.

La conductora también hizo referencia a esa versión de sí misma que, según sus propias palabras, “con tan poco era feliz y que encontraba belleza en todo lo que la rodeaba”. La reflexión estuvo acompañada por imágenes y símbolos relacionados con la naturaleza, reforzando el tono nostálgico de su mensaje.

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El cierre estuvo dedicado directamente a su madre: “Te amo mamá, gracias por enseñarme lo que verdaderamente vale la pena en esta vida”. Con ello, García convirtió su salida de la competencia en una reflexión sobre el origen, los afectos y aquello que considera realmente importante.

De los botes de agua a Manhattan

quien es yanet garcía -México- 21 julio
La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

Durante sus primeros días en el reality, García ya había hablado frente a sus compañeros sobre las condiciones en las que creció en Santiago, Nuevo León. En una conversación con Fede Vigevani y Ximena Herrera, recordó una infancia con recursos limitados, en la que sacaba agua de una noria, la calentaba en una estufa y utilizaba botes para bañarse.

Ese recuerdo contrasta con la vida que construyó posteriormente. García alcanzó reconocimiento nacional como “La Chica del Clima” y posteriormente desarrolló una importante presencia en plataformas digitales. En esa conversación también explicó que su trabajo en OnlyFans le permitió mejorar su situación económica y adquirir un departamento en Manhattan.

La conductora señaló que su contenido en dicha plataforma está enfocado en lencería y trajes de baño y aclaró que nunca ha publicado desnudos. Actualmente, según lo relatado por ella misma, reside en el Lower East Side de Manhattan, desde donde disfruta una vista hacia el río y los edificios de la ciudad.

La eliminación que terminó convertida en una reflexión

Yanet García
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La salida de García ocurrió después de la votación en la que los habitantes definieron quién querían que regresara a la competencia por una segunda oportunidad. La conductora fue quien recibió menos votos entre los participantes que se encontraban en el exilio, por lo que tuvo que abandonar definitivamente la competencia durante la gala del martes.

Sin embargo, su mensaje posterior no se concentró en la derrota ni en la polémica alrededor de la votación. En lugar de ello, eligió hablar de identidad, gratitud y memoria. “El exilio [...] me recordó quién soy y de dónde vengo” resume la manera en que decidió interpretar su paso por esa etapa del programa.

Así, una eliminación que pudo quedarse en una noticia más del reality terminó adquiriendo un significado distinto para García. Su propia experiencia le permitió mirar hacia atrás, recordar a la niña de Santiago, reconocer a la mujer que es actualmente y agradecer a la persona que, según ella, le enseñó a distinguir entre lo material y “lo que verdaderamente vale la pena en esta vida”.

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