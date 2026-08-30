México

Convocan a caminata y misa en Jalisco por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Los organizadores piden llevar fotos de fichas de búsqueda y lonas para visibilizar a las personas desaparecidas y acompañar a sus familias

XALAPA, VERACRUZ, 19ABRIL2019.- Madres de personas desaparecidas integrantes de distintos colectivos en viacrucis recorrieron calles de la colonia 21 de marzo en la capital del estado, cargando una cruz que llevaba imágenes de sus familiares culminaron su recorrido en la iglesia de "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" donde colocaron la cruz junto al Cristo expuesto. Las madres exigían ser parte de las investigaciones y búsquedas, esto tras el nuevo hallazgo esta semana donde anuncio la fiscalía que encontraron al menos 36 puntos positivos que, presuntamente se encontraría en el municipio de Ursulo Galván. Los familiares expusieron "Sin las familias no". FOTO: ALBERTO ROA / CUARTOSCURO.COM
XALAPA, VERACRUZ, 19ABRIL2019.- Madres de personas desaparecidas integrantes de distintos colectivos en viacrucis recorrieron calles de la colonia 21 de marzo en la capital del estado, cargando una cruz que llevaba imágenes de sus familiares culminaron su recorrido en la iglesia de "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" donde colocaron la cruz junto al Cristo expuesto. Las madres exigían ser parte de las investigaciones y búsquedas, esto tras el nuevo hallazgo esta semana donde anuncio la fiscalía que encontraron al menos 36 puntos positivos que, presuntamente se encontraría en el municipio de Ursulo Galván. Los familiares expusieron "Sin las familias no". FOTO: ALBERTO ROA / CUARTOSCURO.COM
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El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha invitado a la población solidaria a participar en la misa en el marco de este domingo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A través de su cuenta oficial en ‘X’, los buscadores compartieron detalles de la situación.

Bajo el llamado de “Caminemos juntos por quienes nos faltan”, las actividades iniciarán a las 10:30 horas en el punto de reunión establecido en la sucursal de Chedraui Colón. Desde ese lugar, los familiares y simpatizantes partirán en una caminata hacia el Santuario de los Santos Mártires.

Al llegar al recinto, se llevará a cabo una misa conmemorativa oficiada por el cardenal José Francisco Robles Ortega. Este encuentro se realiza por cuarto año consecutivo, buscando servir como un espacio de fe, oración y memoria para honrar a las personas desaparecidas y acompañar a sus familias en su dolor.

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Los organizadores solicitan a los asistentes llevar fotografías de fichas de búsqueda y lonas de sus seres queridos desaparecidos para que “sus rostros estén presentes y su memoria siga viva”.

La Iglesia mexicana llama a acompañar la búsqueda de desaparecidos en su día internacional

La Iglesia de México pidió desde su cuenta oficial en ‘X’ que la búsqueda de personas desaparecidas “nos encuentre”, por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En su publicación, sostuvo que “México necesita salir al encuentro de quienes buscan; de quienes sufren; de quienes tienen responsabilidades públicas”.

Madres Buscadoras de Sonora
Encuentran cuatro fosas clandestinas en Hermosillo, Sonora (Madres Buscadoras de Sonora(

El mensaje añadió que la invitación se renueva ante “la desaparición de miles de personas y el sufrimiento de sus familias”. También pidieron a Santa María Guadalupe, “madre de todos los mexicanos, ruega por quienes faltan, ruega por quienes buscan, ruega por nuestras familias y ruega por nuestro México”.

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Buscadores compartirán su experiencia en el rastreo de sus familiares

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) también tiene preparada una serie de actividades en Jalisco, en el marco de la conmemoración del 30 de agosto, fecha para recordar a las personas desaparecidas y exigir justicia en sus casos.

A partir del domingo 30 de agosto estará disponible la exposición colectiva “Grabados para la Búsqueda” hasta el 13 de septiembre, donde colectivas de familias buscadoras contarán sus historias, voces y su proceso de búsqueda.

Los organizadores piden llevar fotos de fichas de búsqueda y lonas para visibilizar a las personas desaparecidas y acompañar a sus familias. | (@cCEPAD_AC)
Los organizadores piden llevar fotos de fichas de búsqueda y lonas para visibilizar a las personas desaparecidas y acompañar a sus familias. | (@cCEPAD_AC)

Además, el día se realizará el conversatorio “La desaparición en Jalisco”, donde colectivos de familias buscadoras y el CEPAD compartirán sobre los desafíos a los que se enfrentan los buscadores.

Ambas actividades se llevan a cabo en La Fábrica, en la calle C. José Encarnación Rosas #633, El Retiro en Guadalajara. A partir de las 6:00 horas. La entrada es totalmente gratuita.

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