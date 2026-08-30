Damian Priest sueña con un WrestleMania en México y revela lo que sentiría al luchar en el Estadio Azteca

(Video: Jesús Beltrán)

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La WWE volverá a tener presencia en la Ciudad de México durante septiembre de 2026 con dos de sus principales programas televisivos. La llegada de SmackDown y RAW a territorio mexicano ha provocado expectativa entre los aficionados, pero también abrió una conversación sobre la posibilidad de que la empresa lleve en el futuro uno de sus grandes Premium Live Events al país.

Uno de los luchadores que ve con buenos ojos esa posibilidad es Damian Priest, quien durante una entrevista con Infobae México habló sobre el sueño de disputar un evento de la magnitud de WrestleMania en México y destacó la importancia de que la afición latinoamericana pueda disfrutar de espectáculos de esa dimensión.

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Damian Priest quiere un WrestleMania en México

(Ilustración: Jesús Aviles)

“The Archer of Infamy” aseguró que le entusiasma imaginar un WrestleMania en un escenario mexicano como el Estadio Azteca, especialmente por la pasión que existe entre los seguidores de la lucha libre en Latinoamérica.

El puertorriqueño reconoció que un espectáculo de esa magnitud sería una experiencia especial para cualquier luchador y señaló que México merece albergar una función de ese nivel.

“Ay, no sé si se puede ver, pero mi piel hasta se subió, los pelitos. Esa es la razón por la que uno quiere entrar a esta vida de lucha libre, para tener momentos que son más grandes que tu vida. Un evento así... es difícil explicar la sensación que yo como luchador puedo sentir saliendo y escuchando a esa gente volverse loca por lo que quieren, lo que aman y verlo en vivo”, destacó.

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Priest incluso comparó la relevancia que tendría una función de ese tamaño con los principales acontecimientos de la lucha libre en México.

“Eso me encantaría, porque ya estamos hablando de un evento a la par con WrestleMania. Un TripleMania o un WrestleMania en México, juntos o separados, como sea, pero ese evento tenerlo en México, frente a tantas personas, en esa arena, ¡uf! Eso es otro sueño”, agregó.

La llegada de WWE a México puede abrir más puertas

(Cortesía WWE)

La presencia de RAW y SmackDown en la capital también representa, para Priest, una oportunidad para que WWE continúe expandiendo sus grandes espectáculos hacia otros territorios.

SmackDown se realizará el viernes 11 de septiembre, mientras que RAW llegará a la Arena CDMX el lunes 13 de septiembre.

“Siento una felicidad que también se me hace difícil explicar, porque esto abre puertas para tener eventos en otros países como Centro y Sudamérica y, bueno, el mundo entero. Tener estos eventos que van a ser grandes, no solamente eventos que son personalmente para ese público, pero el mundo los puede ver”, destacó.

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El luchador consideró que la representación de los aficionados latinoamericanos puede ser incluso uno de los aspectos más importantes de organizar funciones de esta magnitud.

“El mundo puede ver los fanáticos de México, los fanáticos latinos. Para mí, esa representación es hasta más importante que el evento”, señaló.

(Video: Jesús Beltrán)

Priest también quiere hacer historia en AAA

(Cortesía WWE)

Además de su trayectoria en WWE, Damian Priest atraviesa una nueva etapa después de incorporarse a Lucha Libre AAA Worldwide. El puertorriqueño aseguró que uno de sus objetivos es dejar una huella importante dentro de la empresa mexicana.

“Legacía para mí representa el llegar a Triple A en México a luchar y ser parte de esa empresa y llegar a lo más alto. Quiero campeonatos, quiero luchar contra luchadores más famosos ahí en México. Quiero tener esos momentos que vivirán para siempre, porque eso es lo que yo quiero para mi nombre”, reconoció.

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Uno de sus grandes objetivos podría estar relacionado con el Megacampeonato de AAA, actualmente en poder de Dominik Mysterio.

(Video Jesús Beltrán)

Damian Priest quiere enfrentar a Dominik Mysterio

(Cortesía WWE)

Priest no ocultó que le gustaría convertirse algún día en Megacampeón y conquistar el cinturón precisamente en México.

“Y bueno, ganar ese campeonato en México por Triple A, eso sería al mismo nivel de cuando gané el campeonato de peso completo de la WWE en WrestleMania 40. Esa sensación de: ‘Guau, yo soy el campeón’. Definitivamente quiero regresar a ser el campeón, pero si lo puedo hacer y puedo ser parte de esa legacy, de esa historia, y darle, entrarle a golpes a Dominik, me encantaría ese día”, reconoció entre risas.

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(Video: Jesús Beltrán)

De esta manera, Damian Priest tiene la mirada puesta en dos objetivos que podrían convertir a México en un escenario fundamental de su carrera: ser protagonista de un posible WrestleMania en el país y conquistar el Megacampeonato de AAA.

Por ahora, el primer paso será su regreso con WWE a la Ciudad de México, donde los aficionados podrán verlo en los eventos televisivos de septiembre.