Doble nacionalidad “es una cortina de humo” que no sirve al pueblo de México: Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostiene que la Constitución protege la nacionalidad sin distinciones por lugar de nacimiento y alerta que los cambios legales no pueden usarse para castigar a adversarios

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Francisco García Cabeza de Vaca, representante del Partido Acción Nacional (PAN) en América del Norte, emitió un contundente mensaje rechazando las intenciones de limitar la participación en la vida pública de los mexicanos con doble nacionalidad. El político acusó al actual “régimen de cuarta” de pretender atribuirse facultades inconstitucionales para dividir a la población entre “mexicanos de primera y de segunda”, cuestionando si se les considerará aptos para pagar impuestos y enviar remesas, pero no para ejercer sus derechos políticos.

Según Cabeza de Vaca, es inaceptable que se clasifique a una persona como menos mexicana por haber nacido fuera del territorio nacional. Subrayó que el derecho a la nacionalidad está plenamente garantizado en la Constitución y advirtió que ninguna reforma debe utilizarse como instrumento de persecución contra opositores incómodos.

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“Una cortina de humo” ante crisis y presuntos nexos criminales

El exgobernador de Tamaulipas se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el representante panista calificó este debate como una mera “cortina de humo” impulsada por un “narcorrégimen”, cuyo verdadero trasfondo es una fobia hacia los Estados Unidos. Afirmó que este tipo de distracciones no llevarán oportunidades a las familias, medicamentos a los enfermos, ni brindarán justicia a los desaparecidos o a las madres buscadoras.

El aún gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está a la espera de que el Congreso de la entidad apruebe su licencia al cargo. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

Además, Cabeza de Vaca aseveró que la polémica busca desviar la atención de diversas investigaciones en Estados Unidos que vinculan a altos mandos de Morena con el crimen organizado, como al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

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El panista acusó directamente que el gobierno intenta ocultar el huachicol fiscal y las denuncias estadounidenses contra “narcogobernadores” como Américo Villarreal, Marina del Pilar y Rocha Moya. También hizo mención de los negocios de “Andy López Beltrán y el clan en Tabasco”, el caso de los hermanos Fariad Laguna y el presunto financiamiento ilegal de campañas por parte de grupos narcoterroristas.

Cabeza de Vaca aseguró que no se dejarán doblegar por estas estrategias y concluyó con la promesa de “sacar a este gobierno de criminales” para demostrar quiénes son verdaderamente los mexicanos.