SOMOS exige al gobierno de Sheinbaum reconocer las desapariciones como emergencia nacional

SOMOS afirmó que en 2025 se registraron 12 mil 961 desapariciones, la cifra anual más alta de la serie reciente. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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El partido SOMOS exigió este 30 de agosto que el gobierno de Claudia Sheinbaum asuma la crisis de desapariciones como una emergencia nacional de derechos humanos, al sostener que México acumula más de 133 mil personas desaparecidas y que el problema ya alcanza una dimensión que será conocida por instancias de la ONU.

En su boletín, difundido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el partido señaló que en 2025 se registraron 12 mil 961 desapariciones, la cifra anual más alta de la serie reciente. Añadió que en el país desaparecen en promedio 35 personas cada día y que más de cinco son niñas, niños o adolescentes.

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La organización, antes llamada Somos México, afirmó que el Estado enfrenta “una de las mayores tragedias de DDHH de nuestra historia” por las miles de familias que buscan a sus seres queridos y por las agresiones contra madres buscadoras. En el comunicado, el partido sostuvo que México vive una crisis de derechos humanos que el Gobierno Federal no ha reconocido.

El partido ubica a adolescentes mujeres entre los grupos más expuestos

SOMOS informó que al 8 de junio de 2026 hay 18 mil 104 niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados, con 6 mil 685 mujeres de 12 a 17 años. Crédito: X/ @SomosMxMexico

SOMOS indicó que al 8 de junio de 2026 había 18 mil 104 niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados. De ese total, 6 mil 685 tenían entre 12 y 17 años y eran mujeres, un dato que, según el partido, muestra la vulnerabilidad particular de las adolescentes.

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El partido también aseguró que existen 72 mil cadáveres sin identificar y alrededor de 5 mil fosas clandestinas, con base en investigaciones especializadas citadas en su posicionamiento. A partir de esas cifras, pidió una política nacional de Estado contra las desapariciones con objetivos, presupuesto, responsables y resultados verificables.

SOMOS acusó al Gobierno Federal de minimizar el problema y criticó la respuesta oficial ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de remitir la situación de México para consideración de la Asamblea General. El partido describió esa reacción como una mezcla de minimización y “barato patriotismo”.

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El bloque opositor también reclamó a la administración federal que deje de usar “informes mañaneros de Power Point” como forma de ocultar la crisis. En su mensaje, sostuvo que el Estado tiene la obligación de buscar, encontrar y proteger a las personas desaparecidas.

SOMOS pide protección para madres buscadoras e investigación a agentes del Estado

SOMOS aseguró que existen 72 mil cadáveres sin identificar y alrededor de 5 mil fosas clandestinas. REUTERS/Armando Vega/File Photo

En su exigencia central, el partido pidió al gobierno de Sheinbaum asumir la responsabilidad constitucional e internacional del Estado mexicano frente a las desapariciones. También demandó protección inmediata y efectiva para madres y familias buscadoras, para que puedan realizar su labor sin amenazas ni agresiones.

El comunicado incluyó una crítica directa al uso de la Guardia Nacional y de militares para proteger al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y a Imelda Castro, a quien calificó como “ilegal candidata al gobierno” de dicho estado, mientras, según SOMOS, se elude la protección a quienes buscan a sus familiares.

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Entre sus demandas, SOMOS planteó la investigación y sanción de quienes desaparecen personas, así como de agentes del Estado que por acción u omisión permiten la impunidad. También exigió cooperación plena con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

SOMOS pidió protección inmediata para madres buscadoras, investigación y sanción a agentes del Estado por acción u omisión. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El posicionamiento cerró con un reclamo de verdad, justicia, memoria y una respuesta de Estado. El partido sostuvo que no acepta “excusas y pretextos oficiales” y pidió resultados para enfrentar una tragedia diaria que, dijo, lastima a miles de familias.

La exigencia de SOMOS se da en un contexto de violencia contras las personas buscadoras, Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora de Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos el pasado 29 de agosto en Culiacán cuando viajaba con su hija y tres nietas; la FGE de Sinaloa abrió una investigación por feminicidio en grado de tentativa y una de sus líneas busca establecer si la agresión estaría relacionada con su labor en la búsqueda de personas desaparecidas.

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