Este video presenta un informe oficial sobre la 'Operación Restitución' y sus resultados al 28 de agosto de 2026. Muestra imágenes de personal uniformado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía trabajando en múltiples ubicaciones. Se documenta el aseguramiento de 2,439 inmuebles, con evidencia visual de letreros que indican 'Fiscalía Estado de México Asegurado'. El contenido corresponde a una cobertura de evento de seguridad.

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La Operación Restitución del Estado de México acumula 478 personas detenidas por delitos de despojo y contra la propiedad desde su inicio, entre ellas 53 objetivos prioritarios identificados como líderes e integrantes de grupos delictivos que operaban bajo fachada de sindicatos para apoderarse ilegalmente de viviendas y predios en toda la entidad.

Del total de arrestados, 404 fueron capturados en flagrancia y 74 mediante órdenes de aprehensión cumplidas en el marco de los operativos coordinados entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales. Todos los detenidos se encuentran en distintas etapas procesales ante autoridad judicial.

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Quiénes son los detenidos y por qué delitos

De las 478 personas arrestadas, 396 enfrentan cargos por despojo, el delito central que da origen a la estrategia. Otros 18 fueron detenidos por delitos contra la propiedad y la posesión de inmuebles.

Suman 478 detenidos por despojo de viviendas en el Edomex tras más un año de la “Operación Restitución”. FGJEM

La variedad de cargos refleja el nivel de violencia con que operaban algunos de estos grupos al momento de ser interceptados.

53 objetivos prioritarios ligados a al menos 10 organizaciones con fachada sindical

De las 74 órdenes de aprehensión cumplidas, 53 corresponden a objetivos prioritarios dentro de las investigaciones de la FGJEM. Se trata de líderes e integrantes con roles relevantes dentro de organizaciones que se presentaban públicamente como sindicatos o agrupaciones sociales, pero que en la práctica operaban como redes criminales dedicadas al despojo.

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La FGJEM tiene identificadas al menos 10 organizaciones bajo esa modalidad: 22 de Octubre, ACME, AMOS, Los Gastones, GOPEZ, Los 300, Los Gulliver, Los Mayas, Los Sourverbille y la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON). Varios de sus presuntos líderes ya fueron detenidos y forman parte de los objetivos prioritarios de la estrategia.

Suman 478 detenidos por despojo de viviendas en el Edomex tras más un año de la “Operación Restitución”. FGJEM

El esquema documentado por las autoridades consiste en ocupar ilegalmente un inmueble, ya sea por la fuerza o aprovechando el abandono temporal de la propiedad y posteriormente exigir dinero a los dueños legítimos para desocuparlo. En algunos casos, las organizaciones contaban con redes de apoyo que incluían notarios, funcionarios municipales de catastro y servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

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Operativos de la última semana en 21 municipios

Entre el 22 y el 28 de agosto de 2026, las fuerzas participantes ejecutaron 18 cateos y 39 inspecciones distribuidos en 21 municipios: Acolman, Almoloya de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Calimaya, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Santiago Tianguistenco, Tecámac, Temascalapa, Tenango del Valle, Tequixquiac, Toluca, Valle de Chalco y Zinacantepec.

El resultado de esos operativos fue el aseguramiento de 57 inmuebles: 35 casas habitación, 21 predios y un local comercial. Los bienes asegurados quedan sujetos a un proceso de verificación para determinar la titularidad legítima antes de proceder a su devolución.

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La estrategia que sostiene los operativos

La Operación Restitución forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México. Su objetivo es recuperar inmuebles vinculados a delitos de despojo y devolverlos a quienes acrediten su legítima titularidad, sin necesidad de esperar una resolución judicial definitiva.

Suman 478 detenidos por despojo de viviendas en el Edomex tras más un año de la “Operación Restitución”. FGJEM

Este mecanismo tiene respaldo en una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en junio de 2025 en el Semanario Judicial de la Federación, que reconoce la facultad del Ministerio Público para devolver bienes asegurados a la parte afectada durante la investigación sin que ello vulnere derechos humanos ni invada funciones judiciales.

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Balance acumulado: más de mil 600 inmuebles restituidos

A más de un año de su primer despliegue, la Operación Restitución acumula 2 mil 439 inmuebles asegurados, de los cuales mil 618 ya fueron devueltos a sus propietarios legítimos. Entre los principales beneficiados figuran adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, identificados por las autoridades como los grupos más afectados por las redes de despojo organizado.

Las restituciones se realizan exclusivamente a quienes acreditan de forma legítima la titularidad de los bienes, con un proceso de verificación previo que distingue los casos de despojo de aquellos que corresponden a disputas civiles, controversias familiares por herencia o situaciones en las que el denunciante no logra acreditar su derecho de posesión.

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