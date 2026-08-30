Reportan asesinato en Puebla del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas tras denunciar amenazas

Ricardo Zúñiga Rosas, de 35 años, denunció amenazas por críticas al gobierno municipal; la Fiscalía de Puebla investiga y no reporta detenidos

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El fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas fue asesinado la noche del sábado 29 de agosto en Tehuitzingo, Puebla, luego de denunciar amenazas recibidas tras sus críticas al gobierno municipal.

De acuerdo con los reortes preliminares, la agresión habría ocurrido dentro de su negocio de productos de limpieza, donde dos hombres armados irrumpieron y le dispararon a corta distancia antes de huir en motocicleta.

Ricardo Zúñiga, de 35 años, fue trasladado al hospital de Tehuitzingo, pero médicos confirmaron su fallecimiento poco después por una herida de bala en el tórax. (Facebook)

Zúñiga, de 35 años, fue trasladado aún con vida al hospital por familiares y vecinos, pero los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso. Hasta ahora, el caso permanece bajo investigación y, según los reportes, no hay personas detenidas ni móvil confirmado por las autoridades.

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Ricardo Zúñiga denunció amenazas antes de su asesinato

Semanas previas al ataque, Ricardo hizo públicas varias amenazas recibidas debido a sus señalamientos sobre el actuar del gobierno local. En sus redes sociales, advirtió sobre el riesgo que corría si continuaba con sus publicaciones.

Zúñiga relató que recibió llamadas en las que le exigirían no abordar temas sobre el basurero municipal, manejo de recursos y obras públicas.

Las advertencias también incluirían peticiones para no involucrarse en cuestiones políticas en Tehuitzingo .

El creador de contenido dejó registro escrito de su situación: “Si algo me pasa, ustedes ya saben de las amenazas que he denunciado” .

Las amenazas se hicieron públicas durante mayo y junio de 2026 , meses antes del ataque.

Las autoridades no ha confirmado si existe una relación directa entre las amenazas previas y el homicidio.

El creador de contenido denunció a través de sus redes sociales llamadas con advertencias para que dejara de hablar del basurero municipal, manejo de recursos y obras públicas en Tehuitzingo. (Facebook)

Así, las denuncias públicas de Zúñiga sobre las amenazas se convirtieron en un antecedente central que hoy formaría parte de la investigación. Por ello, aún queda pendiente esclarecer si los hechos están vinculados.