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Somos México cambia logo y nombre tras fallo de Tribunal Electoral, así luce su nueva identidad

Guadalupe Acosta acusó a la presidenta Sheinbaum Pardo de instruir el cambio de nombre al partido político

Somos México presenta propuesta de nuevo logo y nombre tras fallo de Tribunal Electoral
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Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del partido que hasta ayer se identificaba como Somos México, presentó el nuevo nombre y logotipo de la recién conformada asociación política ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento al fallo que emitió en su contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El partido político presentó en la Oficialía de Partes del INE la propuesta del nuevo nombre: ‘SOMOS’ y logotipo, el cual consiste en el trazo territorial de México, en color blanco y negro, con el nuevo nombre encima.

Aunque para esto último conservó el color rosado, a pesar de que fue uno de los motivos por el cual se le solicitó el cambio.

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Sin embargo, el nuevo nombre y logotipo ya aparece en las redes sociales del partido político.

Somos México camia nombre y logotipo tras fallo de Tribunal Electoral. | Presidencia
Somos México camia nombre y logotipo tras fallo de Tribunal Electoral. | Presidencia

Acosta Naranjo reprochó que el Tribunal Electoral justifió el fallo en contra argumentando que el color rosa se relaciona al INE, a pesar de que también lo utilizan tres partidos políticos más.

“No pueden usar el color rosa porque el rosa es el del INE”. Ah, caray, yo no sabía que los colores tenían dueño. Y no dice absolutamente nada de eso la resolución del Tribunal.

“No menciona para nada al Instituto Nacional Electoral. Menciona a los partidos políticos, estos locales con los que nosotros vamos a causar una confusión nacional, porque dos o tres partidos locales tienen también el color rosa en su emblema”, dijo en conferencia de prensa afuera de las instalaciones.

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El dirigente nacional de oposición respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta mañana respladó el fallo del Tribunal Electoral al considerar que el nombre Somos México busca apropiarse de la identidad de toda la nación.

“Eh, y la presidenta dice eso: “Se apropian de la nación, porque entonces, ¿nosotros qué somos?” Dice ella. Y yo le respondo: “Claudia, ¿qué somos? ¿Qué son? Ustedes son autoritarios. Ustedes no respetan la pluralidad. Ustedes son autoritarios. Eso es lo que son”, respondió Acosta Naranjo.

Asimismo, acusó a la mandataria de instruir el fallo en su contra y aseguró que las autoridades electorales podrán cambiar su nombre, pero no sus convicciones, asegurando que su partido representa y forma parte del país, resaltando que entre sus ideales está la lucha de las madres buscadoras, el trabajo de los campesinos

“Pero no nos van a detener. Nosotros somos, somos las, un partido que va a luchar por causas. Somos la batalla de las mujeres. Somos la batalla de las madres buscadoras. Somos los campesinos que pelean por atención a su trabajo. Nosotros somos jóvenes, viejos, somos demócratas, somos luchadores y aunque tú no quieras, somos México.

“Nosotros seguiremos siendo México. Somos parte de este país aunque tú no quieras, porque no tengo duda, después de hoy, de esta conferencia que diste en la mañana, que tú diste la instrucción, tomamos nota y tú toma nota de otra cosa: sabemos nadar contracorriente, sabemos batallar contra la adversidad, somos digna oposición y seremos digna opción de un mejor país”, puntualizó.

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