México

Ramen vegetariano de curry rojo: receta fácil, cremosa y llena de sabor para preparar en casa

Un tazón reconfortante con caldo especiado, vegetales y fideos que convierte ingredientes sencillos en una comida completa y aromática

Tazón de cerámica con caldo rojo, fideos, cubos de tofu, hongos laminados, col china, tiras de pimiento y una rodaja de lima.
Un plato de ramen vegetariano de curry rojo contiene fideos, cubos de tofu, hongos, col china y pimientos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ramen vegetariano de curry rojo es una alternativa ideal para quienes buscan una comida caliente, sustanciosa y con personalidad. La combinación del curry rojo con el caldo crea una base aromática, mientras que los vegetales aportan diferentes texturas y colores al plato.

Prepararlo en casa también permite disfrutar el ramen desde otra perspectiva. No hace falta recurrir a una preparación complicada para conseguir un resultado atractivo: la clave está en integrar los ingredientes poco a poco para que sus sabores se incorporen al caldo.

El resultado es un plato que entra por los ojos y conquista desde el primer bocado. Los fideos, el caldo especiado y los acompañamientos convierten cada porción en una experiencia diferente, perfecta para una comida reconfortante.

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Ingredientes y preparación del ramen vegetariano de curry rojo

Plato hondo de ramen con caldo anaranjado, fideos, cubos de tofu, hongos, col china, zanahoria rallada y una rodaja de lima.
Un tazón de ramen vegetariano de curry rojo combina fideos, tofu dorado, hongos shiitake, col china y verduras en un caldo cremoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 porciones de fideos ramen
  • 1 cucharada de pasta de curry rojo
  • 400 ml de leche de coco
  • 500 ml de caldo de verduras
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento rojo
  • 100 g de champiñones
  • 1 taza de espinacas
  • 1 diente de ajo
  • 1 trozo pequeño de jengibre
  • 1 cucharada de salsa de soya
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo
  • Cebollín al gusto
  • Semillas de sésamo al gusto

Preparación

  • Calienta el aceite de sésamo en una olla y sofríe el ajo y el jengibre finamente picados durante unos minutos.
  • Agrega la pasta de curry rojo y mezcla bien para que libere sus aromas.
  • Incorpora la leche de coco y el caldo de verduras. Remueve y deja cocinar a fuego medio.
  • Añade la zanahoria, el pimiento y los champiñones previamente cortados. Cocina hasta que los vegetales estén suaves, pero conserven algo de textura.
  • Agrega la salsa de soya y mezcla para integrar los sabores.
  • Cocina los fideos ramen por separado siguiendo las indicaciones del paquete.
  • Incorpora las espinacas al caldo y cocina durante un par de minutos.
  • Distribuye los fideos en dos tazones y vierte encima el caldo con los vegetales.
  • Termina con cebollín y semillas de sésamo al gusto.

El secreto está en construir el sabor desde el caldo

Tazón con sopa de fideos, trozos de tofu, hongos, pimiento rojo y col china, acompañado por palillos de madera y un trozo de lima.
Un plato de ramen vegetariano preparado con caldo de curry rojo incluye fideos, tofu, hongos y hortalizas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón de esta preparación está en la mezcla de curry rojo, leche de coco y caldo de verduras. El primero aporta intensidad y notas especiadas; la leche de coco suaviza el conjunto y añade una textura cremosa, mientras que el caldo funciona como base para unir los diferentes ingredientes.

El ajo y el jengibre cumplen un papel importante desde el inicio. Al sofreírlos antes de incorporar los líquidos, sus aromas se integran mejor y forman una base fragante que acompaña al curry sin ocultar el sabor de los vegetales.

También es importante no cocinar demasiado los ingredientes. La zanahoria, el pimiento y los champiñones aportan parte del atractivo del plato precisamente por sus diferentes texturas. Las espinacas, por su parte, necesitan muy poco tiempo para incorporarse al caldo y conservar su color.

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Una receta sencilla que convierte el ramen en protagonista

Tazón con ramen de curry rojo, fideos, tofu, champiñones, verdura bok choy, maíz tierno, tiras de pimiento, palillos y limas.
Un plato de ramen vegetariano de curry rojo combina fideos, tofu, hongos y vegetales variados sobre una mesa decorada con palillos y limas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servir este ramen inmediatamente después de terminarlo permite disfrutar mejor el contraste entre los fideos y el caldo. El cebollín y las semillas de sésamo funcionan como un remate sencillo que aporta frescura y un toque crujiente.

La receta también demuestra que una preparación vegetariana puede ser abundante y llena de matices sin necesitar una larga lista de ingredientes. Cada elemento cumple una función dentro del tazón, desde la cremosidad de la leche de coco hasta el carácter del curry y la presencia de los vegetales.

Con una preparación relativamente sencilla, este ramen puede convertirse en una opción diferente para una comida entre semana o en ese plato reconfortante que apetece cuando se busca algo caliente. El resultado es un tazón colorido, aromático y con suficiente personalidad para hacer que una receta cotidiana se sienta especial.

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