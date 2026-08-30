Ebrard descarta que casos de huachicol fiscal y Rocha Moya afecten negociaciones del T-MEC

El titular de Economía sostiene, tras la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, que los señalamientos contra Rubén Rocha Moya no influyen en el diálogo con Washington y que ya alistan la cuarta ronda

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó este domingo que los escándalos por huachicol fiscal y las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tengan algún efecto en las negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos. El funcionario ofreció su postura al término de la Quinta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

“No son parte de la conversación”

Ante preguntas expresas de los medios de comunicación, Ebrard fue categórico al señalar que estos temas no han influido en el proceso de revisión del tratado comercial. “No ha tenido ningún peso en las negociaciones y conversaciones comerciales”, afirmó el secretario, quien agregó que México ya se encuentra preparando la cuarta ronda de conversaciones con Washington.

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El funcionario destacó que, de entre los socios del T-MEC, México lleva el proceso más avanzado. “Nos gustaría que Canadá también estuviera participando”, señaló, en referencia al rezago del país vecino en las conversaciones trilaterales.

El secretario Marcelo Ebrard interviene en la 5ta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario Morena y la Cámara de Diputados. El evento tiene lugar al aire libre con un podio y un banner. Varias personas se encuentran junto al orador. Durante su presentación, Ebrard menciona el huachicol fiscal y las acusaciones contra Rocha Moya en el contexto de la revisión del T-MEC, indicando que no tendrán un impacto. Este video documenta un evento político.

Casos que rondan la conversación pública

La declaración de Ebrard se da en un contexto en el que confluyen varios frentes:

El caso de Rubén Rocha Moya , gobernador con licencia de Sinaloa, señalado tras imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El retiro de visa a Andy López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vinculado a señalamientos de nexos con el crimen organizado.

La creciente presión política en torno al huachicol fiscal, tema que oposición y algunos legisladores de Morena han colocado en el centro del debate legislativo.

Ebrard puntualizó que no existe afectación ni por temas de seguridad ni por temas políticos en las conversaciones comerciales con Washington, y calificó la reunión plenaria como “muy útil, muy provechosa” para repasar los principales elementos de balance del último año.

El reto de sostener condiciones favorables

La postura del secretario se suma a otras declaraciones recientes en las que ha calificado el tema arancelario como el “reto más grande que ha tenido México en lo que va del siglo”. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el país mantiene actualmente un arancel efectivo promedio de 3.4% en su comercio con Estados Unidos, el más bajo entre los principales socios comerciales de esa nación, mientras que más del 83% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense.

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Ebrard advirtió que el reto central para México es sostener ese trato preferencial en un escenario en el que las exportaciones nacionales continúan creciendo y ampliando el superávit comercial frente a Estados Unidos, una dinámica que —reconoció— genera presión política adicional en Washington.