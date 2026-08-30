Enrique Peña Nieto reaparece en boda junto a empresario vinculado al caso Pegasus

Las imágenes difundidas en redes lo muestran en primeras filas durante una presentación musical, con traje oscuro y kipá beige, en un castillo privado con fuerte seguridad, según la identificación hecha por The Marker

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El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto volvió a ser noticia esta semana tras ser captado en una boda de alto perfil celebrada en un castillo privado de Portofino, Italia. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al exmandatario sentado entre los invitados, vestido de traje oscuro y con una kipá en tonos beige.

Una imagen que reabre viejas controversias

Lo que llamó la atención no fue solo su presencia en el evento, sino quién estaba sentado junto a él: el empresario Avishai Neriah, quien meses atrás afirmó, junto con su socio Uri Ansbacher, haber invertido 25 millones de dólares en Peña Nieto a cambio de contratos durante su administración.

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Según una publicación del medio The Marker, ambos empresarios actuaron como intermediarios comerciales entre firmas extranjeras y el gobierno mexicano, incluida una compañía tecnológica vinculada a la venta del software espía Pegasus.

Las imágenes del exmandatario en Portofino, sentado junto a Avishai Neriah, vuelven a colocar en primer plano un arbitraje por presuntos pagos a cambio de contratos y la respuesta aún pendiente de las autoridades

¿Cómo se dieron las imágenes?

El video en el que aparece Peña Nieto fue grabado durante la presentación de un cantante invitado a la celebración. En un momento, la cámara hace un paneo hacia el público, donde se observa al expresidente mexicano en las primeras filas, justo al lado de Neriah, de acuerdo con la identificación hecha por The Marker.

De acuerdo con medios locales, la boda —a la que asistieron empresarios y figuras del espectáculo— se llevó a cabo en un castillo privado y contó con un despliegue considerable de seguridad y privacidad para los invitados.

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Los señalamientos de soborno, en el centro de la conversación

La reaparición pública de Peña Nieto junto a Neriah reactivó el debate sobre las acusaciones que ambos empresarios hicieron en un arbitraje legal, donde sostuvieron haber “invertido conjuntamente” los 25 millones de dólares entre 2012 y 2018, a cambio de contratos durante el sexenio priista.

Según la información revisada por The Marker, los documentos presentados ante el tribunal no detallan con precisión de qué forma se entregó el dinero al expresidente, ni cómo se dividió la aportación entre ambos empresarios. No obstante, especialistas consultados por el medio señalaron que los recursos podrían haberse destinado a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.

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Lo que ya había documentado la investigación periodística

El caso no es nuevo. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó previamente cómo, durante los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, se otorgaron contratos millonarios a empresas señaladas de servir como fachada para triangular la venta de software de espionaje.

Entre los hallazgos de esa investigación:

Un contrato por 4.2 millones de dólares asignado en julio de 2018, cuatro meses antes de que Peña Nieto dejara el cargo.

La empresa beneficiada fue posteriormente declarada “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La compañía mantuvo contacto con dependencias del gobierno siguiente, que incluso le enviaron invitaciones para cotizar servicios.

En total, distintas dependencias federales y estatales le otorgaron contratos por casi mil millones de pesos entre 2017 y 2020.

MCCI difundió el enlace de esa investigación luego de que se viralizaran las imágenes de la boda, recordando el contexto detrás de los señalamientos.

‘The Marker’, medio israelí, publicó un reportaje que consigna una disputa legal entre dos empresarios de Israel, donde se reportó la entrega de 25 millones de dólares al entorno del expresidente. (Infobae México / Jovani Pérez)

Peña Nieto, sin respuesta pública sobre la boda

Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado sobre su presencia en el evento ni sobre su cercanía con Neriah durante la ceremonia. Cabe recordar que, tras conocerse las acusaciones de soborno en julio de 2025, Peña Nieto las calificó de “totalmente falsas” y aseguró en una entrevista que nunca dio instrucciones para asignar contratos a proveedores específicos.

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Por su parte, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer los señalamientos, luego de que trascendieran los detalles del arbitraje entre los dos empresarios.

La aparición de esta semana se suma a otras reapariciones públicas del expresidente en los últimos meses, que han mantenido su nombre en el centro de la conversación pública pese a haber dejado el cargo hace casi ocho años.