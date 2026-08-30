Nuevos derechos de las audiencias: así podrás presentar quejas contra estaciones de radio y canales de televisión

Más de 8 mil personas participaron en la consulta sobre Lineamientos para Derechos de las Audiencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las personas que consumen contenidos de radio y televisión en México contarán con un procedimiento definido para presentar observaciones, sugerencias, peticiones, señalamientos o quejas ante los medios de comunicación y recibir una respuesta.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó este domingo 30 de agosto que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias fueron publicados el viernes 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las nuevas disposiciones buscan ofrecer a televidentes y radioescuchas un mecanismo claro y transparente para hacer valer sus derechos. La autoridad aclaró que su aplicación no permitirá calificar contenidos ni intervenir en las decisiones periodísticas o editoriales de los medios.

PUBLICIDAD

#BoletínInformativo 📢



Publica la CRT en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”. 📺📻



Por primera vez, las audiencias contarán con un procedimiento claro y transparente para presentar quejas ante los… pic.twitter.com/3GQUtBmAyK — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 30, 2026

¿Cómo funcionarán las quejas de las audiencias?

Los lineamientos establecen que las audiencias tendrán derecho a dirigirse a los medios de radio y televisión para expresar inconformidades relacionadas con sus contenidos y servicios.

El procedimiento podrá utilizarse para presentar:

Observaciones sobre los contenidos transmitidos.

Sugerencias dirigidas a estaciones de radio o canales de televisión.

Peticiones vinculadas con los derechos de las audiencias.

Señalamientos sobre posibles incumplimientos.

Quejas formales ante el medio de comunicación.

Uno de los principales cambios es que el medio estará obligado a ofrecer una respuesta. De esta manera, el mecanismo no se limitará a la recepción de comentarios, sino que deberá contemplar su atención y seguimiento.

La CRT destacó que, por primera vez, las audiencias dispondrán de un procedimiento claro para presentar sus inconformidades. La intención es reducir la incertidumbre sobre los canales disponibles y la manera en que cada caso debe ser atendido.

PUBLICIDAD

¿Qué hará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?

La función de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones será vigilar que las estaciones de radio y los canales de televisión cumplan el procedimiento previsto para atender las quejas de sus audiencias.

Su intervención se limitará a los casos en que algún medio no respete el mecanismo legal establecido. Esto significa que la Comisión acompañará a la ciudadanía y verificará que pueda ejercer sus derechos, pero no decidirá qué contenidos deben difundirse.

De acuerdo con el boletín, la CRT no tendrá facultades para:

Calificar la calidad, pertinencia o enfoque de un contenido.

Modificar la línea editorial de un medio de comunicación.

Intervenir en la cobertura de acontecimientos públicos.

Determinar el tratamiento periodístico de una noticia.

Sustituir las decisiones de reporteros, editores o directivos.

La autoridad reguladora subrayó que la independencia editorial e informativa pertenece exclusivamente a cada medio de comunicación. Los lineamientos se concentran en el cumplimiento del procedimiento de atención y no en evaluar el contenido que dio origen a la inconformidad.

PUBLICIDAD

¿Cuándo entran en vigor los lineamientos de derechos de las audiencias?

Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias entrarán en vigor en un plazo de 30 días naturales posteriores a su publicación en el DOF, realizada el viernes 28 de agosto de 2026.

Durante ese periodo, los medios de radio y televisión deberán considerar las disposiciones necesarias para contar con vías de atención que permitan a las personas presentar sus comentarios y obtener una respuesta.

Al tratarse de días naturales, el plazo incluye sábados, domingos y días festivos. La fecha y las condiciones específicas de aplicación deberán consultarse en el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

PUBLICIDAD

¿Los lineamientos afectan la libertad de expresión?

La CRT sostuvo que las nuevas disposiciones buscan proteger simultáneamente tres aspectos: los derechos de las audiencias, la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios.

Por ello, la posibilidad de presentar una queja no implica que la autoridad pueda ordenar cambios en una noticia, programa, entrevista, comentario o cobertura periodística. Tampoco convierte a la Comisión en una instancia encargada de validar opiniones o decidir cuáles enfoques informativos son correctos.

La diferencia central se encuentra en el alcance del mecanismo: los ciudadanos podrán formular una inconformidad y tendrán derecho a recibir atención, mientras que el medio conservará el control de sus contenidos y decisiones editoriales.

PUBLICIDAD

Según la Comisión, este nuevo marco pretende fortalecer la participación de televidentes y radioescuchas dentro de un sistema democrático, sin vulnerar la libertad de expresión ni la independencia de los medios de comunicación.