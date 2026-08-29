El trámite que evita pleitos familiares: arranca en México el mes del testamento con horarios ampliados y precios accesibles

Arranca en México el mes del testamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En México la Jornada Nacional “Septiembre, Mes del Testamento” ya arrancó, en su 24va edición, con descuentos de hasta 50% en notarías de las 32 entidades, horarios ampliados los sábados y asesoría gratuita para quienes quieran asegurar el destino de su patrimonio. El año pasado, la campaña permitió formalizar 145 mil 461 testamentos en todo el país.

El testamento público es el documento mediante el cual una persona decide el destino de sus bienes, derechos y obligaciones una vez que fallezca. Se tramita en cualquier notaría pública y solo requiere identificación oficial: no es necesario tener bienes registrados ni hijos, y puede modificarse cuantas veces se desee. El último documento firmado es el que tiene validez.

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Gobernación: “La paz empieza cuando se firma un testamento”

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, encabezó el acto de arranque de la jornada el pasado viernes 28 de agosto: “La construcción de paz empieza desde la familia y esta construcción de paz inicia cuando se firma un testamento, porque hace alto a conflictos familiares”.

Estados donde el trámite del testamento necesita testigos. (Gob. México)

Rodríguez subrayó que el trámite no es exclusivo de quienes poseen grandes fortunas. “Cualquier persona mayor de edad puede otorgarlo, independientemente del tamaño de su patrimonio”, señaló.

Añadió que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja para que la ciudadanía ejerza sus derechos de manera plena, y que la campaña es una política pública que, desde hace más de dos décadas, ha demostrado que el Estado y el notariado mexicano pueden acercar la seguridad jurídica a millones de personas.

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Cuánto cuesta el testamento en cada estado durante septiembre de 2026

Las tarifas varían según la entidad federativa. En el listado oficial, el estado de Chiapas ofrece el precio más bajo del país, con mil pesos, mientras que Nayarit cobra el más alto: 4 mil 100 pesos. Ciudad de México tiene una tarifa de 3 mil 800 pesos y Querétaro de 3 mil pesos. A continuación, el costo por estado:

Aguascalientes: $2,000.00

Baja California: $1,500.00

Baja California Sur: $2,600.00

Campeche: $2,500.00

Chiapas: $1,000.00

Ciudad de México: $3,800.00

Coahuila: $1,500.00

Colima: $2,000.00

Durango: $1,500.00

Guerrero: $1,500.00 + IVA

Hidalgo: $2,900.00

Jalisco: $2,300.00

Michoacán: $2,480.00

Morelos: $1,300.00 + IVA

Nayarit: $4,100.00

Nuevo León: $2,500.00

Puebla: $1,800.00

Querétaro: $3,000.00

San Luis Potosí: $2,000.00

Tabasco: $2,500.00 + IVA

Yucatán: $2,450.00

Durante septiembre, el testamento puede reducir su costo hasta en un 50%. (Gob. México)

Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas definen sus tarifas directamente en cada notaría.

Seis pasos para tramitarlo y quién es quién en el documento

El proceso es directo. Hay que visitar la notaría de elección con identificación oficial, compartir los datos generales con el notario y cubrir el costo correspondiente. Si el estado donde se tramita requiere testigos -Aguascalientes y Yucatán piden dos; Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, Coahuila, Michoacán y Tlaxcala piden tres-, el propio notario lo indicará. También se requieren testigos cuando la persona no sabe leer, escribir o firmar, tiene una discapacidad visual o auditiva, o no habla español.

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El testamento permite designar cuatro tipos de sujetos:

Albacea: cuida y administra los bienes.

Tutor: protege y representa legalmente a hijos menores o personas con discapacidad que requieran apoyo en la toma de decisiones.

Legatario: recibe como herencia un bien específico.

Heredero: recibe todos los bienes.

Si el testamento se extravía, la notaría donde se tramitó puede expedir una copia o indicar cómo obtenerlo. La mayoría de las notarías del país habilitan los sábados durante septiembre para atender a quienes no pueden acudir entre semana. El directorio oficial del notariado mexicano está disponible en https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/.