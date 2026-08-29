Detuvieron a ocho sicarios en Sinaloa con explosivos, armas, drogas y autos

En diversos operativos fueron detenidos ocho criminales que portaban armas, drogas y explosivos Foto: Defensa

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Autoridades federales detuvieron a ocho presuntos infractores de la ley y aseguraron 33 armas largas, 11 vehículos y seis artefactos explosivos en distintos operativos realizados en Sinaloa, acciones que incluyeron la localización de un campamento presuntamente ligado a la delincuencia organizada y la puesta a disposición de detenidos, armamento, droga e inmuebles ante las autoridades competentes.

El despliegue formó parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y se apoyó en trabajos de investigación y patrullajes aéreos y terrestres. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional, FGR y SSPC.

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Uno de los datos centrales del operativo fue el aseguramiento total de 11 vehículos, de los cuales cinco fueron localizados en un campamento en las inmediaciones de Palo Blanco y fueron inhabilitados en el sitio. También se decomisaron diversas dosis y bolsas con sustancias con características similares a la cocaína y la marihuana.

En Agua Verde aseguraron 29 armas largas y dos máquinas contadoras de dinero

Varias armas fueron decomisadas en Sinaloa Foto: FGR

El primer evento ocurrió durante un patrullaje aéreo y terrestre en el poblado de Agua Verde. Ahí fueron asegurados dos vehículos, 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, 10 chalecos tácticos con placas, tres placas balísticas sueltas, fornituras porta cargadores y dos cascos tácticos.

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En esa misma acción, el personal también aseguró dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas de polvo blanco con características similares a la cocaína y cuatro bolsas de hierba seca con características similares a la marihuana. El informe no precisó personas detenidas en este primer punto.

A partir de ese hallazgo se desarrolló un segundo evento durante el patrullaje terrestre. En esa fase, personal naval detuvo a un presunto infractor de la ley y aseguró cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos y 580 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

En diversos operativos fueron capturados varios sicarios Foto: FGR

Ese tramo del operativo concentró parte del armamento y de los indicios de posible actividad criminal que fueron encontrados en la zona. Entre el primer y segundo evento quedaron bajo resguardo seis vehículos, 31 armas largas y más de 250 cartuchos.

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En Palo Blanco localizaron un campamento y desactivaron explosivos en el sitio

El tercer evento ocurrió en las inmediaciones de Palo Blanco, donde fuerzas federales localizaron un campamento presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada. En ese punto aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, 1,000 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y 33 bolsas de hierba con características similares a la marihuana.

Explosivos fueron hallados entre los decomisos a ocho integrantes del crimen organizado en Sinaloa Foto: FGR

Debido al riesgo que representaba mover los explosivos para la población civil, personal especializado los inhabilitó en el lugar. La misma medida se aplicó a los vehículos localizados en ese campamento, que también fueron inutilizados en sitio.

La localización de ese espacio amplió el alcance del operativo más allá de las detenciones, porque permitió intervenir una base presuntamente usada por grupos criminales para resguardo de equipo, movilidad y abastecimiento. El reporte oficial identificó este punto como uno de los hallazgos principales del despliegue.

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En Escuinapa detuvieron a siete personas más con apoyo de Guardia Nacional y Policía Estatal

Chalecos tácticos, armas y cartuchos fueron ahllados en los diversos operativos contra cárteles en Sinaloa Foto: FGR

El cuarto evento se registró en inmediaciones de Escuinapa durante otro recorrido aéreo y terrestre. En esa acción, personal naval brindó seguridad perimetral para la detención de siete presuntos infractores de la ley, en coordinación con Guardia Nacional y Policía Estatal.

Además de las capturas, en ese punto también fue asegurado armamento y cargadores. El informe no detalló cuántas armas o municiones correspondieron específicamente a esa intervención, pero esas detenciones elevaron el saldo total a ocho presuntos infractores arrestados en la jornada.

Las autoridades informaron que a las personas detenidas les leyeron sus derechos y que el procedimiento se realizó con apego a los Derechos Humanos. Tanto los detenidos como todo lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarían su situación jurídica.

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Camionetas todo terreno también fueron decomisadas a cárteles en Sinaloa Foto: FGR

El saldo general de los cuatro eventos incluyó 33 armas largas, 11 vehículos, seis artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y un campamento presuntamente vinculado con la delincuencia organizada. También se aseguró un inmueble dentro de las acciones realizadas en el estado.

Detuvieron a 8 personas en cuatro eventos operativos realizados en Agua Verde, Palo Blanco y Escuinapa.

Aseguraron 33 armas largas , 11 vehículos , droga, equipo táctico y un campamento presuntamente ligado a la delincuencia organizada.

Personal especializado inhabilitó 6 artefactos explosivos en el sitio por el riesgo que representaba trasladarlos.