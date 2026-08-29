México

UAEM exige investigación tras desvío de autobús con 30 estudiantes rumbo a la Ciudad de México

Tras activar los protocolos de seguridad, la universidad localizó la unidad y garantizó el regreso seguro de los alumnos a sus hogares

Personas con mochilas y agentes con chaleco reflectante junto a un autobús blanco frente a una taquilla de pasajes.
Un autobús con 30 estudiantes que iba a Cuautla, llegó a la CDMX debido a un desvío de ruta (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Anoche, a través de videos publicados por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se supo del preocupante caso donde una unidad de la empresa Transportes Estrella Roja, encargada de llevar a los alumnos de Chamilpa a Cuautla, tomó una camino distinto y terminó varado en la Ciudad de México.

De acuerdo al comunicado de la universidad, 30 estudiantes iban a bordo del camión cuando éste se salió de su ruta. Al tener conocimiento de la situación, se activaron los protocolos de seguridad para localizar a la unidad y garantizar el regreso de sus alumnas y alumnos.

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“Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informa que las y los 30 estudiantes que viajaban en la unidad 3088 de la empresa Transportes Estrella Roja se encuentran bien y están regresando a sus hogares”, dice su anuncio oficial.

“La unidad de la empresa Transportes Estrella Roja, que presta el servicio de transporte de estudiantes de Chamilpa a Cuautla, tomó durante su recorrido una ruta distinta a la prevista

“En cuanto la Universidad tuvo conocimiento de la situación, activó de inmediato sus protocolos de seguridad e inició la búsqueda y localización de la unidad, a través del personal de seguridad Venados”, explicó la UAEM.

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Exigen una explicación

De manera paralela, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), estableció comunicación con la empresa de Transportes Estrella Roja para obtener un esclarecimiento sobre lo ocurrido y coordinar que la unidad retomara el trayecto rumbo a Cuautla.

“Una vez localizada la unidad, personal de Venados estableció contacto con las y los estudiantes y los escoltó durante su regreso, manteniendo seguimiento permanente para garantizar su seguridad”, afirmó el colegio.

Mientras el camión volvía al estado de Morelos, realizó las paradas correspondientes de su trayecto y en todas ellas, personal de seguridad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dio seguimiento a las y los estudiantes.

“La prioridad de la Universidad fue, en todo momento, la localización y salvaguarda de las y los jóvenes”, subrayó la institución.

“La Universidad mantuvo seguimiento puntual de cada uno de los estudiantes hasta concluir su traslado y garantizar que llegaran bien con sus familias”, indicó la UAEM.

Reclaman por una aclaración de los hechos

En su mismo informe, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presiona para exigir una investigación a fondo y, en su caso, la determinación y atribución de las responsabilidades pertinentes.

“Por estas circunstancias, la Universidad exige una investigación exhaustiva y, en su caso, el deslinde y fincamiento de las responsabilidades que correspondan”, manifiesta la institución más importante del estado de Morelos.

Y antes de concluir su pronunciamiento, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) reafirma en todo momento su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de su comunidad.

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