La trampa de las etiquetas: Ese Pérez pasó información del exterior a Karina y Gema señalando letras

Ese Pérez compartió información el exterior mediante etiquetas (Captura de pantalla )

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Ese Pérez usó etiquetas de productos para pasar información del exterior a sus compañeras Karina Torres y Gema Garoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

Tras su regreso del Exilio, el método que utilizó el creador de contenido consistió en señalar letra por letra en los empaques para deletrear mensajes sin levantar sospechas.

La producción no ha emitido sanción alguna, y las redes sociales exigen una nominación directa.

La dinámica de “muebles”, en la que el público vota por los participantes que considera que no generan contenido, mandó al Exilio a Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro.

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Durante su estancia fuera de la casa, los tres recibieron varios “carritos” con información del exterior.

Ese Pérez fue más allá, en repetidas ocasiones se acercó a la barda que separa el área del Exilio del público asistente, donde personas del exterior le comunicaron lo que ocurría en redes sociales. Esa información, obtenida de forma directa, fue la que luego intentó trasladar al interior de la casa.

Ese Pérez compartió información del exterior por medio de etiquetas (Captura de pantalla )

El método para burlar las reglas

Al regresar a la casa, Ese Pérez ideó una forma de transmitir lo que había aprendido sin hablar abiertamente: señaló letras en las etiquetas de productos para deletrear, una por una, la información que quería compartir con Karina Torres y Gema Garoa.

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El método quedó registrado en las cámaras del reality, las imágenes muestran a Ese Pérez inclinado sobre una superficie, con un objeto en la mano, mientras señala puntos específicos en los empaques frente a sus compañeras.

La comunicación encubierta incluyó datos sobre la percepción del público hacia los participantes y lo que se decía de ellos en el exterior, información que los habitantes del reality tienen estrictamente prohibido conocer durante su estancia en la casa.

Ese Pérez compartió con ambas información del exterior (Captura de pantalla )

El paso de Ese Pérez por el Exilio estuvo marcado por otro episodio que generó comentarios: el cantante Eduin Caz llegó al área para dedicarle una serenata por su cumpleaños.

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La visita representó un contacto adicional con el mundo exterior en un día en que Pérez acumuló múltiples interacciones fuera de los límites habituales del juego.

El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

Las redes sociales piden sanción y recuerdan el precedente de Big Brother

La reacción del público en redes sociales fue inmediata y los usuarios señalaron que compartir información del exterior debería acarrear una sanción formal.

Varios recordaron un episodio similar ocurrido en Big Brother, todos los participantes involucrados en una comunicación secreta mediante etiquetas recibieron nominación directa por complot.

“Eso hicieron en Big Brother y los mandaron a nominación directa por complot”, escribió un usuario.

Mientras que otro apuntó: “Si cuando estaban en el exilio, él y Luis tuvieron contacto con el exterior y no les hicieron nada… no me sorprende que con esto pasen de largo”.

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Las dudas sobre una posible intervención de la producción también dominaron la conversación. “¿Harán algo o se harán de la vista gorda? Deberían de estar nominados para la próxima placa”.

Ese Pérez y Aldo Rendón fueron advertidos por la producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado sobre el incidente ni ha anunciado medida disciplinaria alguna contra Ese Pérez, Karina Torres o Gema Garoa.

El episodio de las etiquetas no fue el único foco de controversia que rodeó a Ese Pérez tras su regreso del Exilio, en la gala de nominación del 26 de agosto, la producción advirtió al influencer y a Aldo Rendón por haber coordinado previamente sus votos con otros integrantes del cuarto Tulum, una práctica que Galilea Montijo señaló como posible complot.

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A pesar del aviso, Karina Torres y Gema Garoa ejecutaron la estrategia acordada durante sus nominaciones, lo que avivó aún más el debate en redes sobre la aplicación desigual del reglamento.