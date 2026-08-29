Tadej Pogačar, compañero de Isaac del Toro, sufre aparatoso accidente que le causa conmoción cerebral

El líder del UAE Team Emirates sufrió una conmoción cerebral y fracturas en la clavícula izquierda y la vértebra cervical C7, parte médico que lo mantendrá bajo observación. (Especial)

Guardar

El ciclista esloveno Tadej Pogačar, líder de la Vuelta a España 2026 y compañero del mexicano Isaac del Toro en el UAE Team Emirates, sufrió un aparatoso accidente durante la octava etapa, lo que lo obligó a abandonar la competencia y puso en pausa su objetivo de conquistar la Triple Corona del ciclismo mundial.

La caída ocurrió en un tramo aparentemente sencillo, a 32 kilómetros de la meta, cuando una piedra en el asfalto lo desestabilizó y lo lanzó al suelo de forma abrupta.

Tadej Pogačar abandonó la Vuelta a España 2026 tras un accidente en la octava etapa con el UAE Team Emirates. (X/ @TeamEmiratesUAE)

El incidente dejó a Pogačar con una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda y fractura estable en la vértebra cervical C7, además de múltiples heridas.

PUBLICIDAD

La gravedad de las lesiones, confirmadas por el equipo médico, lo mantiene bajo observación y descarta su participación en las próximas competencias internacionales. El impacto sacudió el desarrollo de la Vuelta, modificó la estrategia de los equipos y dejó a la afición sin el principal favorito de la edición.

Un obstáculo en el asfalto termina con la carrera de Pogačar

La jornada se transformó cuando Pogačar perdió el control de su bicicleta tras golpear una piedra a 32 kilómetros de la meta, en la etapa entre Puçol y Xeraco.

El accidente lo dejó tendido sobre el asfalto, con una herida sangrante en el hombro izquierdo y claras señales de dolor.

El esloveno trató de reincorporarse , pero la falta de fuerza en el brazo izquierdo se lo impidió.

Personal médico inmovilizó su extremidad y lo trasladó en ambulancia a un hospital en Valencia.

El accidente ocurrió mientras rodaba en el pelotón y defendía una ventaja de casi cuatro minutos en la general .

La caída generó preocupación entre los demás competidores y alteró la dinámica de la etapa.

El parte médico confirma conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda y fractura estable en la vértebra cervical C7. (X/ @lucxsronald)

De esta manera, el abandono no sólo frenó el avance de Tadej, sino que también modificó el ritmo de la competencia y dejó abierta la lucha por la clasificación general.

PUBLICIDAD

Diagnóstico médico y recuperación incierta

Tras su traslado al hospital, el equipo UAE Team Emirates confirmó que Pogačar presenta una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura estable en la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones.

El diagnóstico médico descartó otras lesiones graves o secuelas neurológicas.

La cirugía de clavícula será pospuesta por precaución, debido al riesgo asociado con la conmoción cerebral.

El equipo mantiene al ciclista bajo observación en estado estable.

La recuperación podría tomar de tres a cinco semanas , según especialistas.

El esloveno no podrá defender su título mundial en Canadá, previsto para septiembre.

La cirugía de clavícula se pospondrá por precaución debido al riesgo asociado con la conmoción cerebral, según el UAE Team Emirates. (X/ @TeamEmiratesUAE)

Así, la gravedad de las lesiones y la necesidad de intervención quirúrgica aplazada mantienen en suspenso el regreso de Pogačar al calendario internacional.

Impacto en la Vuelta y en la carrera de Tadej

El retiro de Pogačar deja un vacío en la Vuelta a España 2026, donde era el favorito absoluto tras ganar tres etapas y dominar la general. El español Enric Mas asumió el liderato, aunque rechazó portar el maillot rojo como señal de respeto al esloveno.

PUBLICIDAD

El abandono reabre la disputa por el título y obliga a los equipos a replantear su estrategia.

Pogačar buscaba ser el noveno ciclista en ganar Tour, Giro y Vuelta , pero la Triple Corona deberá esperar.

Se trata del primer abandono de Tadej en una gran vuelta desde que es profesional.

El UAE Team Emirates expresó su respaldo y promete nuevas actualizaciones tras la cirugía.

El público y el pelotón observan atentos el proceso de recuperación del campeón.

Enric Mas asumió el liderato de la Vuelta a España 2026 y rechazó portar el maillot rojo como señal de respeto a Pogačar. (Europa Press)

En este sentido, el accidente redefine las expectativas tanto para la Vuelta como para el futuro inmediato de uno de los ciclistas más exitosos de la última década.