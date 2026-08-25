Las pruebas que desmontaron la versión de Fausto Corrales sobre la muerte de Héctor Cuén: del testimonio del yerno de ‘El Mayo’ a un video en YouTube

Una ilustración ubica a Fausto Corrales en el centro junto a Ismael Zambada y Héctor Melesio Cuén en el marco de investigaciones judiciales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un video de YouTube, la declaración de Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix” y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, así como la geolocalización celular de Fausto Corrales habrían sido las tres piezas que la Fiscalía General de la República (FGR) usó para desmontar la versión que el exasistente de Héctor Melesio Cuén Ojeda había sostenido ante las autoridades mexicanas sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024.

Este lunes 24 de agosto de 2026, un juez federal lo vinculó a proceso por encubrimiento y falsedad de declaraciones en el marco de la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el secuestro del exlíder del Cártel de Sinaloa.

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La resolución se emitió en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que el plazo para determinar la situación jurídica del imputado se amplió de 72 a 144 horas. La defensa de Corrales presentó pruebas para intentar evitar el auto de vinculación, sin resultado. Permanece en ese penal de máxima seguridad con prisión preventiva justificada.

Los cuatro factores que lo contradicen

Permanecerá en el penal del Altiplano hasta la continuación de su audiencia. Crédito: FGR

Según el expediente al que tuvo acceso el medio La Aurora de México, Fausto Corrales declaró ante el Ministerio Público federal que ese 25 de julio acompañó a Cuén a una reunión en el Condado de Santa Fe. Según ese relato, el exrector le pidió que lo esperara porque habían cambiado el lugar del encuentro y se fue en otro vehículo. Corrales sostuvo que no estuvo en la finca Huertos del Pedregal.

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Sin embargo, la FGR cruzó esa declaración con otro elementos que la contradecían. El primero fue la geolocalización del celular de Corrales, que lo ubicaba en la finca el día de los hechos; el segundo fue la declaración jurada que El Mayo Zambada rindió ante un notario en Estados Unidos, en la que el capo señala haber visto a Cuén y a Corrales juntos en Huertos del Pedregal antes de ser emboscado.

“Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuén y a Fausto. Les saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta”, escribió Zambada en ese documento,

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El tercer elemento fue la declaración ante la FGR de Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, detenido en enero de 2025, quien dijo que “su amigo Fausto” le comentó que cuando estaban en Huertos del Pedregal varios pistoleros de Joaquín Guzmán López entraron disparando e hirieron a Cuén.

“Fausto me dijo que Melesio Cuén también murió en el rancho donde se llevó a cabo la reunión, de un paro cardiaco, pero que también le dispararon en el pie, refiriéndome que él sabía todo ello porque estuvo en el lugar y que inclusive los pistoleros de Joaquín Guzmán López no querían que se muriera Melesio Cuén, ya que refirieron ‘chingada madre, se murió, se murió’”, declaró Félix Gastélum ante la FGR.

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El cuarto elemento fue el más inesperado: un video que el propio Corrales publicó en YouTube.

El video de YouTube

Supuesto video en donde Fausto Corrales narró qué pasó el 25 de julio de 2024. (Tomada de: La Aurora de México)

Según el expediente, el 11 de septiembre de 2024, el Centro Federal de Inteligencia Criminal descargó del canal “Quemando Culiacán” un video en el que Corrales narra con detalle lo que ocurrió el 25 de julio de 2024 en Huertos del Pedregal y lo que le ordenaron declarar al respecto. En el video también le manda un mensaje a alguien —presuntamente a El Mayo Zambada— para decirle que le duele mucho lo sucedido.

En la grabación, Corrales relata que llegó a la finca junto con Cuén y que, mientras Zambada entraba a una sala con Joaquín Guzmán López, ellos se quedaron esperando afuera. “Fue cuando usted y el otro muchacho se metieron a un cuarto y nos quedamos ahí... diez, quince minutos después, se escuchó una balacera”, según se le oye narrar en dicho video.

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Corrales describe el momento en que los retuvieron: “Yo al primer balazo la verdad me apreté de miedo, nunca había estado en un evento así. Di tres pasos, no me dieron más las piernas, me pegué a una pared, levanté las manos, al instante llegó alguien por atrás, me esposó, me agarró de la cabeza y agachado me subió a una camioneta”.

Relata que lo retuvieron más de dos horas y lo interrogaron. Preguntó por “El Mayo” y le respondieron que “se fue, se nos peló”. Vendado y esposado lo llevaron a otra camioneta donde iba Cuén Ojeda.

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El periodista Luis Chaparro obtuvo el testimonio de un miembro de la estructura de Los Chapitos que viajó armado en la parte trasera de la camioneta vigilando a Corrales el día que fue asesinado Héctor Melesio Cuén. (CUARTOSCURO/Departamento de Justicia/FGR)

“Venía el maestro y ya nos empezamos a tocar los dos, y como que estaba bien, y ya le dije maestro cómo está: no bien, estoy herido, estoy sangrando de una pierna, nos gritaron que nos calláramos”, narra.

Corrales dice haber pedido que soltaran a Cuén para llevarlo a una clínica. La respuesta fue que ya lo estaba esperando un doctor. En el video describe el momento en que Cuén murió: “Me tiraron al piso, el maestro estaba tirado del otro lado, lo tenía agarrado del brazo, la pierna, no sé qué, le decían tranquilo, pero andaba muy asustado, se infartó, se murió, quedé en shock como 40 minutos, empecé a ver otra gente, hablaban muchos términos legales, decían a él mátenlo también”.

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Después de golpearlo en la cabeza, los sujetos le ordenaron ir a la gasolinera donde se simularía el asalto y de ahí trasladarse a la clínica CEMSI. “Fui volando todo el semáforo, llegué rápido, ayudé a bajar al maestro, llegamos a urgencias, lo metí hasta el quirófano y duraron una hora queriendo reanimarlo y me fui a avisarle a su familia”, concluye en la grabación.

En el video, Corrales también reconoce haber visto en la finca a los escoltas de Zambada García, José Heras y Rodolfo Chaidez Mendoza, cuyo paradero hasta el día de hoy se desconce. Sobre la reunión, dice que supo que fue organizada por el hijo de El Chapo, argumentando que la estaba pidiendo “el góber”. Al ser preguntado si el gobernador Rubén Rocha Moya se encontraba en el lugar, respondió: “No lo vi, no me consta, ya cuando se metieron al cuarto dije capaz ahí está”.

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La FGR determinó que Cuén murió desangrado por un balazo en la pierna

El excolaborador de Melesio Cuén fue detenido la tarde de este 19 de agosto en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

El expediente de la FGR estableció que Cuén falleció por “laceración de la arteria poplítea derecha secundaria a herida por proyectil disparado por arma de fuego”. Murió desangrado. La institución consigna además que, al percatarse de que el exrector agonizaba, los pistoleros de Los Chapitos exclamaron: “Chingada madre, se murió, se murió”, lo que coincide con lo declarado por el yerno de El Mayo ante la FGR.

Según el expediente, Los Chapitos no tenían planeado asesinar a Cuén. Lo que sí planearon fue obligar a Corrales a montar la farsa del asalto en la gasolinera “Macerali” para ocultar que el exrector fue herido en la balacera con escoltas de Zambada.

Caricatura editorial de Héctor Melesio Cuén Ojeda, con un reloj sin manecillas y una gasolinera Pemex de fondo, simbolizando el tiempo detenido y la escena clave de un caso sin resolver. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detonante de la orden de aprehensión fue la declaración de Gustavo Cuén Ojeda, hermano del exrector, quien el 10 de agosto de 2026 dijo a la FGR haber escuchado de forma accidental que Corrales ya había testificado ante autoridades estadounidenses.

Gustavo Cuén relató que durante un vuelo a Tijuana, su hijo le hizo señas para que escuchara la conversación de los pasajeros de enfrente. Reconoció entre ellos a la secretaria particular de Corrales, quien decía: “Fausto ya arregló las cosas en Estados Unidos”. Días antes, otro familiar le había dado la misma versión.

Cuatro días después de esa declaración, la FGR solicitó la orden de aprehensión. Fausto Corrales fue detenido el 19 de agosto en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Cuén responsabilizó a Rocha antes de morir

Héctor Melesio Cuén y Rubén Rocha Moya. FOTO: ARCHIVO/JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

En vida, Cuén no solo acusó a Rocha Moya de corrupción en su pódcast Cuentas Claras. También lo responsabilizó directamente de cualquier daño que pudiera sufrir. “Con todo lo que está pasando, hacemos nosotros responsables al gobierno del estado de Sinaloa de lo que nos pueda pasar”, afirmó en uno de sus videos. En esa misma transmisión señaló que Rocha Moya habría encomendado a Enrique Inzunza Cázarez, entonces secretario general de Gobierno de Sinaloa, perseguir a sus hijos.

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Rocha junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en una acusación formal presentada ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por presuntos nexos con Los Chapitos.

Rocha dejó su cargo y lo retomó dos días después de la detención de Corrales, el 21 de agosto de 2026, pero lo abandonó nuevamente al día siguiente tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del propio partido Morena. El fuero constitucional lo protege de cualquier proceso iniciado por la FGR mientras sea gobernador.

No es el único relato

Cuáles son las dudas y contradicciones que deja el video del ataque contra Héctor Melesio Cuén Ojeda. (Anayeli Tapia/Infobae)

El expediente de la FGR no es el único relato disponible sobre lo que Corrales sabía. Días antes de su detención, el periodista Luis Chaparro de Pie de Nota publicó el testimonio de un integrante de la estructura de Los Chapitos que también estuvo presente en Huertos del Pedregal.

Esa fuente describió a Corrales como un rehén, no como un cómplice: fue amenazado y obligado a conducir la camioneta en la que trasladaron a Cuén, mientras el propio testigo viajaba armado en la parte trasera vigilándolo.

La periodista Sandra Romandía documentó en Emeequis una versión paralela, reconstruida a partir de personas cercanas a Corrales durante los meses que vivió en la Ciudad de México. Según esas fuentes, el abogado sinaloense sostuvo que el asesinato de Cuén no formaba parte del plan original, que el disparo ocurrió durante un forcejeo y que la advertencia que recibió fue sencilla: obedecer o morir.