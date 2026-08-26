México

FGJCDMX detiene a dos hombres que habrían suplantado a aspirantes en el examen de admisión de la UNAM 2026

Edgar “N” y David “N”, operadores de la academia “Más Preparación”, habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)
Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió este 25 de agosto a dos hombres que habrían cobrado a aspirantes para suplantar su identidad y contestar en su lugar el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM 2026, en un esquema que operó durante mayo y junio desde una academia de preparación.

La investigación continúa abierta para determinar si otras personas participaron y si el método se usó en procesos de admisión distintos al examen de licenciatura.

Según el comunicado de la Fiscalía CDMX, los imputados son Edgar “N” y David “N”, operadores de la academia “Más Preparación”, quienes habrían utilizado las instalaciones y equipos de cómputo del lugar para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban personalmente la evaluación. Para ello, habrían contado con el apoyo de algunos instructores.

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La UNAM detectó coincidencias en nueve exámenes y activó la investigación

UNAM examen de control 2026 licenciatura
UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

La investigación arrancó a partir de denuncias sobre estas prácticas. Fue la propia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien, en una segunda etapa, proporcionó a la Fiscalía información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

El análisis de archivos digitales y entrevistas permitió a la Fiscalía CDMX vincular las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la probable participación de los ahora detenidos. Con esos datos, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra ambos y autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos.

Este 25 de agosto, detectives de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes. Edgar “N” y David “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial.

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De manera simultánea, los cuatro cateos se realizaron en inmuebles relacionados con la investigación —no necesariamente en las instalaciones de la academia. Ahí se aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema.

El fraude se enmarca en una crisis mayor por el primer examen en línea de la UNAM

Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí examen de control licenciatura 2026
Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí examen de control licenciatura 2026 (especial)

El caso ocurre en el contexto de la mayor irregularidad registrada en el proceso de admisión de la universidad en años recientes. La UNAM aplicó por primera vez su examen de selección 100% en línea, con casi 159.000 aspirantes, para una de las 22.000 plazas disponibles en licenciatura.

Los resultados encendieron las alertas: el porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos pasó de 3.5% en el promedio del lustro anterior a 16.3% en esta edición. Una comisión técnica presidida por Eduardo Bárzana investigó las irregularidades y documentó suplantación de identidad, uso de celulares y la presencia de personas que ayudaban a los aspirantes durante la prueba.

La prueba se realizó ante cámara y micrófono encendidos. Un monitor podía pedir al aspirante que girara la cámara alrededor de la habitación para constatar que no hubiera trampa, y la universidad utilizó inteligencia artificial para vigilar a los participantes.

Lomelí reconoció ante medios que “subestimamos el negocio de vender ayuda en línea”. La declaración llegó después de que la comisión técnica concluyó que las plataformas no estaban preparadas para administrar un examen de esa escala.

Ante ello, Lomelí convocó a un examen de control presencial para unos 58.000 aspirantes: quienes obtuvieron los mayores aciertos y quienes habrían quedado fuera por probables irregularidades. Las pruebas se realizaron del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país. Un puñado de aspirantes seleccionados presentó recursos legales para evadir la prueba de control, según reportaron medios locales.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, anticipó este mismo 25 de agosto que aproximadamente seis de cada 10 aspirantes que presentaron el examen de control presencial obtendrán un lugar en la universidad. Los resultados se darán a conocer entre el 29 y 30 de agosto.

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