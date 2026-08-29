México

Imelda Castro recorrerá Sinaloa custodiada por elementos de la Guardia Nacional

La virtual candidata de la coalición Morena-PT-PVEM comenzará a recorrer en septiembre para difundir los resultados del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum

Imelda Castro recorrerá Sinaloa custodiada por elementos federales. (Foto: redes sociales)
Imelda Castro recorrerá Sinaloa custodiada por elementos federales. (Foto: redes sociales)
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La virtual candidata a la gubernatura de Sinaloa por la coalición Morena-PT-PVEM, Imelda Castro Castro, dio a conocer que durante los recorridos que realizará en el estado será acompañada por elementos de seguridad federal como una medida de protección ante el proceso electoral 2027 que se avecina.

Fue en el transcurso de una conferencia de prensa, donde la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Sinaloa adelantó que en septiembre iniciará recorridos por la entidad, con la finalidad de difundir los avances mostrados por la presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno.

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Seguridad de Imelda Castro fue a petición de la coalición oficialista

Quien se perfila como la candidata del oficialismo en los próximos comicios de la entidad, precisó que la seguridad federal que le será otorgada durante el tiempo que dura el proceso electoral no fue solicitada por ella, sino que las y los dirigentes de cada partido que conforman la coalición lo acordaron de esa forma:

Es un tema que yo no solicité, pero que se evaluó por parte de las dirigencias nacionales. Se platicó entre ellos, entre las tres dirigencias, para solicitar esa posibilidad de que tengamos ese acompañamiento en materia de seguridad”.

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel acompañó a Imelda Castro. Crédito: X/ @imeldacastromx
La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel acompañó a Imelda Castro. Crédito: X/ @imeldacastromx

Imelda Castro detalló que los recorridos en la entidad serán a diario, incluso, iniciando “desde muy temprano”, por lo que, probablemente culminen por la noche:

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“Vamos a recorrer el estado todos los días, saliendo en las noches o muy temprano. Es una decisión tomada y que yo acepté. Son elementos de la Federación, de la Guardia Nacional”.

Pese a que aún no sabe la cantidad de elementos que dispondrá la federación para su seguridad, la aspirante respaldo la postura de la dirigencia.

Esto dice la ley sobre los aspirantes a cargos públicos mediante el voto popular

Durante el proceso electoral, las y los candidatos a un cargo de elección popular pueden solicitar la protección de elementos de seguridad, según lo estipula el artículo 244, inciso 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La norma faculta al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para gestionar, ante las autoridades competentes, esquemas de seguridad personal para los candidatos que lo necesiten.

En el caso de quienes aspiren a la Presidencia de la República, esta protección puede activarse desde antes del inicio formal de la campaña: basta con que el aspirante se asuma públicamente como tal, conforme a los mecanismos internos de su partido. Una vez que la autoridad competente adopte las medidas correspondientes, está obligada a informarlas al consejero presidente.

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