“Morena ha corrompido los procesos electorales”: MC tras presentar denuncia por actos anticipados de campaña

MC presentó una denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

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Movimiento Ciudadano (MC) denunció al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027 en Querétaro.

Fue la diputada federal emecista, Laura Ballesteros Mancilla, quien acusó que las “llamadas Coordinaciones en Defensa de la Transformación” funcionan en los hechos como precampañas electorales.

En ese sentido, el caso inmediato es Santiago Nieto Castillo, quien durante la semana fue designado “coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía” en Querétaro. Si no pasa nada raro, en 2027 será el candidato morenista a gobernador de esa entidad.

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Morena no respeta el periodo legal de precampañas

De acuerdo con Ballesteros Mancilla, el partido oficial está posicionando aspirantes, realizando mediciones y generando competencia interna meses antes del periodo legal de precampañas.

Cabe señalar que la ley en materia electoral establece que las precampañas deben comenzar en enero del año electoral, en este caso 2027, y durar máximo 40 días.

MC pidió al INE que sancione a Morena por presentar a sus candidatos a gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima. Crédito: X/ @JavierLamarque_

Santiago Nieto está violando la ley

Sobre el nombramiento de Santiago Nieto, la diputada consideró que no importa quién haya sido nombrado, ya que lo importante es que se está violando la ley.

“Yo creo que no importa la persona, lo que importa es que están violando la ley. Nosotros ya lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, esto es un fraude a la ley electoral y a la Constitución. Lo hicieron en la campaña presidencial, este es el modus operandi de Morena.

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“Desde la campaña presidencial, en la elección anterior, violaron los tiempos electorales, se anticiparon a las campañas, corrompieron el proceso. Y miren los resultados. Por eso es tan importante poner un muro en Querétaro para que no pasen los criminales al poder, porque quien corrompe los procesos electorales para hacer gobierno, hace gobiernos corruptos”, dijo ante medios de comunicación.

MC también va por el PAN

Laura Ballesteros presentó una denuncia ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña por el ejercicio de sus coordinaciones estatales, y, adelantó, que también interpondrá otra contra el Partido Acción Nacional (PAN) por lo mismo.

“A nosotros nos interesa mucho que la gente esté cuidada. Vamos a seguir presentando denuncias con nuestra representación en el INE en la Ciudad de México, ya presentamos hace mes y medio una denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña en el ejercicio de las coordinaciones.

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“Haremos lo mismo con el PAN también. El PAN también está adelantando los tiempos, está corrompiendo la ley electoral y, de nuevo, la gente lo tiene que saber porque los políticos que corrompen el proceso para gobernar hacen gobiernos corruptos”, agregó Ballesteros.

Santiago Nieto ofrece discurso en Corregidora, Querétaro, tras recibir apoyo del PT. Crédito: X/ @SNietoCastillo

Demanda por fraude a la ley

La también coordinadora de MC en Querétaro explicó que está denunciando por fraude a la ley, pues –como se describió líneas arriba– el proceso de precandidaturas inicia en enero de 2027.

“Son dos, digamos, actos violatorios de la ley. Dos fraudes a la ley. El primero son los actos anticipados de campaña con la figura de los coordinadores. Porque están nombrando prácticamente candidatos y precandidatos en tiempos en donde todavía no empieza la cosa.

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“Aquí las precandidaturas empiezan hasta enero. El proceso electoral empieza hasta abril. Es decir, ellos están anticipándose, como lo hicieron en la campaña presidencial. Y vean el desastre de gobiernos estatales que hoy tienen con todos los que se adelantaron. Todos ligados con el crimen organizado. Y dos, ¿cuánto dinero se están gastando y quién lo está pagando? ¿Quién está pagando todo ese dinero para sus actos anticipados de campaña?, ¿Quién está financiando el fraude a la ley?”, cuestionó la legisladora de oposición.

La 4T ha corrompido los procesos electorales

Por otro lado, Laura Ballesteros advirtió que Morena –y, en general, la cuarta transformación– ha corrompido los procesos electorales, por ello, MC está comprometido a cuidar la ley y el pacto social.

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La diputada Laura Ballesteros fue quien presentó la denuncia contra Morena y va contra el PAN. Crédito: X / @Rlegislatura

“Creo que no podemos perder de vista lo peligroso y lo delicado que es corromper los procesos electorales, porque, vean los gobiernos que tiene hoy Morena al haber corrompido los procesos electorales: Sinaloa con Rocha Moya, Tamaulipas con América, Baja California con Marina del Pilar, Veracruz con Rocío Nahle. Y así la lista infinita de impresentables que tienen. Por eso creo que si queremos cuidar a la gente tenemos que cuidar a la ley. Es el único pacto social que nos queda para tener comunión y sociedad”, dijo.

La denuncia de MC contra Morena ante el INE por actos anticipados de campaña en Querétaro, ahí está, solo falta ver que la autoridad electoral investigue y sancione.

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