MC acusa de fraude a la ley a Morena por revelar sus opciones para gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima

MC pidió al INE que sancione a Morena por presentar a sus candidatos a gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima. Crédito: X/ @JavierLamarque_

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Este martes, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, denunció que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo fraude a la ley al revelar sus opciones para gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima.

Tras lo ocurrido con el partido oficial, el líder naranja en la Cámara Alta llamó a las autoridades electorales y al Instituto Nacional Electoral (INE) a frenar estas simulaciones y garantizar piso parejo rumbo al proceso electoral 2027.

“Lo que Morena está haciendo al nombrar a sus virtuales candidatos a las gubernaturas es un fraude a la ley. Están queriendo sacar ventaja a la mala: cambian el nombre a ‘coordinadores’, posicionan perfiles, construyen candidaturas y hasta descuidan las responsabilidades públicas que hoy tienen, todo para adelantarse a los tiempos electorales”, acusó el legislador en su cuenta de X.

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Autoridades electorales deben frenar el fraude a la ley que hace Morena

Clemente Castañeda afirmó que la “ley no es sugerencia”, por lo que el INE y demás autoridades electorales tienen que analizar y sancionar lo que está haciendo el partido oficial al nombrar a sus coordinadores en defensa de la transformación, que no son otra cosa que candidatos.

“La ley no es sugerencia. El INE y las autoridades electorales deben poner un alto a estas simulaciones y garantizar piso parejo”, agregó el senador Movimiento Ciudadano.

El senador de PT, Clemente Castañeda, acusó a Morena de hacer fraude a la ley por presentar a tres candidatos. Crédito: X/ @ClementeCH

Aún no comienza el proceso electoral

Desde que Morena llegó al poder, han usado vacíos legales para poder adelantar su proceso de selección de aspirantes, ellos los llaman “coordinadores en defensa de la transformación”; sin embargo, en caso de que no pase algo de último minuto, serán las y los candidatos que aparezcan en las boletas electorales.

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Este año no fue la excepción, ya que el partido oficial nombró a tres de sus candidatos, pese a que, oficialmente, y de acuerdo con el INE, el próximo 10 de septiembre comienza el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027.

El INE celebrará el 10 de septiembre la ceremonia cívica de arranque del PEF 2026-2027. Dicho proceso concluirá el 6 de junio de 2027 con la Jornada Electoral, en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.

Nora Ruvalcaba será la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

¿A qué coordinadores presentó Morena?

Tanto Morena como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron hoy a la “coordinadora estatal de defensa de la transformación” de Aguascalientes, quien resultó ser la senadora con licencia, Nora Ruvalcaba.

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Ruvalcaba competirá por cuarta vez por la gubernatura de dicha entidad, una por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres por Morena. De acuerdo con el instituto político, la legisladora con licencia ganó la encuesta local, pero a la ceremonia no asistieron los dirigentes del Partido del Trabajo (PT).

Mientras que para Campeche, el ganador de la encuesta y, ahora, coordinador fue Pablo Gutiérrez Lazarus, presidente municipal con licencia de Ciudad del Carmen. En su caso, durante el anunció, no estuvieron presentes los dirigentes del Partido Verde, ni del PT.

Pablo Gutiérrez Lazarus será el candidato de Morena al gobierno de Campeche. Crédito: X / @PartidoMorenaMx

Para el estado de Colima, la ganadora de la encuesta y, hoy, coordinadora en defensa de la cuarta transformación fue Rosa María Bayardo, alcaldesa con licencia de Manzanillo.

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Al igual que los otros dos aspirantes, María Bayardo reveló que aún no cuenta con el apoyo del PVEM ni del PT, pero las negociaciones continúan para una eventual alianza en los comicios de 2027.

Fechas importantes rumbo a las elecciones 2027

El registro de candidaturas se llevará a cabo del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

El periodo de precampañas iniciará el 4 de enero y culminará el 12 de febrero.

Rosa María Bayardo será la candidata de Morena al gobierno de Colima. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

Las campañas se desarrollarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027.

El periodo de reflexión del 3 al 5 de junio de 2027.

La Jornada Electoral será el 6 de junio de 2027.

Como viene siendo costumbre, MC denunció que Morena hizo fraude a la ley al revelar sus opciones para gobernar Aguascalientes, Campeche y Colima en 2027.