Paloma Sánchez, senadora del PRI, cuestiona a Morena por mantener a Inzunza en el Senado: “¿Qué están cuidando?”

Paloma Sánchez cuestiona a Morena por mantener a Inzunza en el Senado. (Foto: Twitter @palomaSnchez)

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La senadora del PRI, Paloma Sánchez, cuestionó a Morena por mantener a Enrique Inzunza Cázarez en el Senado pese a los señalamientos que pesan sobre el legislador sinaloense y acusó al partido de mantener una postura contradictoria frente a su situación.

La priista criticó que, mientras integrantes de Morena han llamado públicamente a Inzunza a separarse del cargo para enfrentar las investigaciones, el senador conserva su escaño y el fuero constitucional.

“Por un lado lo golpeo, pero por el otro lado lo abrazo”, reprochó Sánchez al referirse a la actuación del partido oficialista.

La legisladora calificó como una “vergüenza” que Inzunza continúe en la Cámara alta y puso en duda las razones por las que todavía conserva influencia política dentro de Morena.

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¿Por qué Enrique Inzunza dejó la bancada de Morena?

Los cuestionamientos surgieron después de que Inzunza anunciara su separación formal del grupo parlamentario de Morena para continuar como senador independiente.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la coordinación de la bancada, encabezada por Ignacio Mier. Con ello, el sinaloense puso fin a su pertenencia al grupo parlamentario, aunque decidió conservar el cargo para el que fue electo y cuyo periodo concluye en 2030.

Su salida ocurrió después de que Morena rechazara su intención de reincorporarse a las actividades legislativas como integrante de la bancada a partir del próximo periodo ordinario.

El senador argumentó que su separación busca evitar que Morena sea afectado por lo que describió como una campaña de “calumnias” y acusaciones en su contra. También sostuvo que asumirá de manera personal su defensa frente a las investigaciones.

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Entre las consecuencias políticas de su salida se encuentra la pérdida de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado.

Señalamientos de Estados Unidos aumentan la presión

La situación de Inzunza se encuentra relacionada con señalamientos formulados por autoridades estadounidenses, que lo vincularon con presuntas actividades de narcotráfico y tráfico de armas.

En este contexto, distintos integrantes de Morena han considerado que el senador debería solicitar licencia para enfrentar las investigaciones sin fuero.

Entre las voces que han planteado esta posibilidad se encuentran:

Ariadna Montiel , dirigente de Morena, quien señaló que Inzunza debió separarse del cargo.

Imelda Castro , coordinadora de Morena en Sinaloa, quien cuestionó su decisión de conservar el fuero.

Claudia Sheinbaum , presidenta de México, quien dijo que los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses bajo investigación deberían considerar pedir licencia.

Legisladores de Morena, PT y Partido Verde, quienes también han expresado reservas sobre su regreso al Senado.

Pese a estos llamados, Inzunza ha rechazado solicitar licencia y ha defendido su permanencia en el Senado.

Paloma Sánchez cuestiona el peso político de Inzunza

Ante este escenario, Paloma Sánchez preguntó públicamente qué factores permiten que el senador conserve relevancia dentro de Morena a pesar de los cuestionamientos.

“¿Qué tanto saben? ¿Por qué tiene tanto peso? ¿Qué es lo que están realmente cuidando?”, planteó la legisladora priista.

Sánchez también relacionó el caso con el contexto de la relación entre México y Estados Unidos y las próximas negociaciones comerciales, al considerar que los señalamientos contra figuras políticas mexicanas pueden adquirir una dimensión adicional en medio de la relación bilateral.

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La crítica de la senadora se suma a sus cuestionamientos sobre la situación de seguridad en Sinaloa.

Violencia en Sinaloa también entra al debate político

En redes sociales, Sánchez reprochó al gobierno estatal por la persistencia de hechos violentos. Señaló que una mujer y dos menores quedaron atrapados en su vivienda después de que sujetos armados dispararan contra el inmueble y posteriormente le prendieran fuego.

La priista sostuvo que, pese a los cambios políticos recientes en Sinaloa, las condiciones de inseguridad y las dificultades económicas continúan.

El caso Inzunza ocurre además después de la salida temporal de Rubén Rocha Moya de la gubernatura y en un momento de reacomodo dentro de Morena rumbo a las elecciones estatales de 2027.

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En abril, Inzunza llegó a ser mencionado entre los posibles aspirantes de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Sin embargo, actualmente permanece fuera de la bancada oficialista y su futuro político es incierto.

Morena perfila a Imelda Castro como su principal apuesta para la gubernatura, mientras Inzunza deberá continuar su mandato como senador independiente y enfrentar desde esa posición los cuestionamientos y procesos relacionados con los señalamientos en su contra.