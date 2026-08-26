Magistrado, fiscal y cazador de dinero ilícito: quién es Santiago Nieto, el morenista que busca ser gobernador de Querétaro

Morena elige a Santiago Nieto como su perfil rumbo a Querétaro 2027. (Cuartoscuro)

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Morena designó este 26 de agosto a Santiago Nieto Castillo como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, una posición que lo coloca como el principal perfil del partido rumbo a la elección de gobernador de 2027.

La decisión fue anunciada por la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, junto con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

El nombramiento derivó del proceso interno del partido, que incluyó encuestas cuyos resultados no fueron publicados de manera abierta.

Aunque Nieto señaló que su designación no equivale formalmente a una candidatura, su nuevo encargo representa el paso previo que Morena utiliza para definir a sus perfiles rumbo a las elecciones estatales.

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¿Quién es Santiago Nieto Castillo?

Originario de San Juan del Río, Querétaro, Santiago Nieto es abogado, jurista y académico. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la UNAM. También realizó estudios de posgrado en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su trayectoria incluye responsabilidades en instituciones electorales y judiciales, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue magistrado de la Sala Regional Toluca.

Entre sus principales cargos se encuentran:

Titular de la FEPADE entre 2015 y 2017.

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de 2018 a 2021.

Encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo entre 2022 y 2024.

Director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entre 2024 y 2026.

Candidato de Morena al Senado por Querétaro en las elecciones de 2024.

Además, ha desarrollado actividades académicas en la UNAM y la Universidad Panamericana y es autor de diversos trabajos relacionados con derecho electoral, transparencia y combate a la corrupción.

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De la FEPADE a la Unidad de Inteligencia Financiera

Nieto alcanzó notoriedad nacional durante su paso por la FEPADE, donde encabezó investigaciones relacionadas con delitos electorales y financiamiento irregular de campañas. Entre los asuntos que atendió estuvieron las investigaciones sobre César Duarte y el caso Odebrecht.

En 2017 fue separado de la Fiscalía después de que la entonces Procuraduría General de la República argumentara que había vulnerado el debido proceso al divulgar información relacionada con una investigación contra Emilio Lozoya. Nieto sostuvo que su salida fue una decisión arbitraria.

Posteriormente se incorporó al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y, tras las elecciones de 2018, fue designado titular de la UIF.

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Desde esa posición participó en investigaciones financieras y en el bloqueo de cuentas relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción. Entre los personajes investigados estuvieron Emilio Lozoya, Genaro García Luna y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Su paso por el gobierno y el IMPI

Nieto dejó la UIF en noviembre de 2021, después de las críticas generadas por su boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala.

El episodio recibió cuestionamientos por el gasto del evento y su contraste con la política de austeridad promovida por el gobierno de López Obrador.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum regresó a la función pública como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Permaneció en el cargo hasta abril de 2026.

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Querétaro 2027: Nieto plantea competir contra el PAN

Con su nuevo nombramiento, Nieto deberá encabezar las tareas políticas y territoriales de Morena en Querétaro. El estado es gobernado actualmente por el panista Mauricio Kuri y Acción Nacional mantiene una presencia relevante en la entidad.

Durante su toma de protesta, Nieto afirmó que Querétaro necesita un cambio de rumbo y planteó como objetivos combatir la corrupción, fortalecer la transformación y atender problemas como el huachicol en San Juan del Río, su municipio de origen.

El morenista también sostuvo que existe un desgaste social hacia los gobiernos panistas y aseguró que Morena tiene posibilidades de conquistar la gubernatura en 2027.

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Su nueva responsabilidad lo coloca así como el perfil más visible del partido para una contienda que todavía deberá atravesar las etapas formales del proceso electoral.

Nieto llega a esta etapa con una trayectoria que combina cargos electorales, funciones de inteligencia financiera, responsabilidades administrativas y participación partidista, elementos que serán parte del contexto de su eventual búsqueda por la gubernatura de Querétaro.