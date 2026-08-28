Yahir amenaza con huelga en La Casa de los Famosos México si pierden la Prueba Semanal

En caso de no conseguir el cien por ciento del presupuesto semanal Yahir iniciará una huelga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Yahir amenazó con declararse en huelga dentro de La Casa de los Famosos México si los habitantes no consiguen el cien por ciento del presupuesto semanal en la prueba “Balance”.

El cantante sonorense advirtió que, de fallar, ya no volverá a participar en ninguna dinámica de ese tipo, y Luis Chaparro se sumó de inmediato a la postura.

La advertencia cobra peso porque los habitantes llevan dos semanas consecutivas sin completar la prueba del presupuesto. Durante ese tiempo han sobrevivido con el cincuenta por ciento de la despensa asignada, lo que ha generado tensión e inconformidad entre los participantes.

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Yahir fue directo, tras la gala del jueves 27 de agosto y antes de conocer el resultado de la prueba semanal, el cantante lanzó un ultimátum: “Si no llegamos a esto, no vuelvo a jugar. Te lo juro”, la declaración no dejó lugar a interpretaciones.

Sus compañeros intentaron disuadirlo, le recordaron que su participación es necesaria para que el grupo tenga opciones reales de alcanzar el presupuesto completo, pero Yahir mantuvo su postura sin ceder.

Chaparro no tardó en respaldarlo, aseguró que, en caso de que esta semana tampoco se consiga el objetivo, él tampoco participará en la prueba la siguiente vez.

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La posibilidad de una huelga dentro de la casa dejó de ser una amenaza individual para convertirse en una postura de al menos dos habitantes.

Yahir no volverá a participar en las pruebas semanales si no consiguen el presupuesto completo. (Captura de pantalla )

Semanas sin el presupuesto completo

El contexto explica la frustración, desde hace dos semanas, los habitantes de La Casa de los Famosos México cocinan, desayunan y organizan sus días con la mitad de los recursos disponibles.

La escasez ya había generado roces: Yahir reclamó días antes por el desperdicio de comida cuando él cocina para todos, y exigió cambiar la dinámica de los desayunos.

En esta ocasión, según los propios participantes, el grupo puso “el corazón y las ganas” para revertir la racha negativa.

La prueba “Balance” se jugó en equipos de tres durante dos jornadas, Yahir integró el equipo de la quinta y última ronda junto con Karina Torres y Mariana, y cerraron con 27 balances completos en total.

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Prueba semanal de La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza que pone en jaque a la producción

La declaración de huelga por parte de Yahir no es un asunto menor, el cantante de 47 años, originario de Hermosillo, Sonora, es uno de los participantes más activos de la cuarta temporada.

Dentro de la casa se ha posicionado como figura de peso, cocina para el grupo, compite en las pruebas y genera conversación constante tanto entre sus compañeros como en redes sociales, donde sus fans ya le compusieron una canción en señal de apoyo.

Su apodo en las conversaciones internas del cuarto Tulum es “Academia Militar”, en referencia a su paso por La Academia, el reality que lo lanzó a la fama hace más de 20 años.

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Ese mismo cuarto lo tiene en la mira como posible objetivo de nominación, junto con Cynthia Klitbo y Flor Vigna.

Una semana con varios frentes abiertos

La amenaza de huelga llega en una semana de alta tensión en la casa. El público votó por los participantes considerados “muebles”, aquellos que no juegan, no se involucran y se esconden y señaló a Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez, quienes fueron enviados al Exilio.

Los habitantes votaron por el regreso de dos de sus habitantes y Yanet García no regresó: fue eliminada del reality.

El cantante Yahír fue confrontado por Aldo Rendón y Luis Chaparro luego de la Gala de Nominación. (YouTube)

Además, durante la propia prueba del presupuesto, Yahir tuvo un encontronazo con Ese Pérez: el cantante hizo un comentario y Ese lo imito en su propia cara frente a todos los habitantes.

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También fue confrontado por Aldo Rendón luego de nominar a Luis Chaparro durante la más reciente Gala de Nominación.

La pregunta que queda abierta es si los balances completados serán suficientes para que la producción les entregue el presupuesto completo. Si la respuesta es no, Yahir y Luis Chaparro entrarán en huelga.