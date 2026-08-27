Exatlón México: quién gana la medalla femenil hoy 27 de agosto

(Exatlonmx)

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La expectativa crece entre los seguidores de Exatlón México ante la inminente entrega de la primera medalla femenil de la décima temporada.

El evento, programado para hoy, 27 de agosto de 2026, mantiene en vilo a quienes siguen cada jornada del reality deportivo.

Entre los nombres que más fuerza han ganado para quedarse con la presea destacan Andrea Medina, Katia Gallegos, Anaid Torres y Montse Mejía.

Las opiniones se dividen entre quienes apoyan a las representantes de la Escuadra Azul y quienes confían en el desempeño de las atletas del equipo rojo.

La obtención de la primera medalla femenil en esta edición no solo representa un logro simbólico.

Los escarlatas le dieron la bienvenida a varias estrellas que el público extrañaba. (TW Exatlón México)

Obtener la presea otorga una vida extra y consagra el nombre de la atleta en la historia del programa, según describe la plataforma oficial.

Además, el formato actual permite que las competidoras, sin importar su escuadra, se enfrenten directamente por el reconocimiento individual.

En la comunidad de seguidores, la favorita de la escuadra azul parece ser Andrea Medina, aunque Katia Gallegos también suma apoyos.

Del lado rojo, las apuestas se centran principalmente en Anaid Torres y Montse Mejía.

La incertidumbre gira en torno a si una novata logrará sorprender o si una de las leyendas reafirmará su lugar en el certamen.

Para quienes se preguntan por qué es tan relevante esta competencia, la respuesta radica en que la medalla es mucho más que un trofeo: simboliza la resiliencia y la capacidad de las atletas para superar desafíos dentro de la competencia más exigente de la televisión mexicana, además de aportar una ventaja crucial para la sobrevivencia en la contienda.

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Dónde ver Exatlón México

Solo restan unas horas para conocer si la noche coronará a una nueva figura o consolidará a una veterana en el podio de Exatlón México.

Los fanáticos podrán seguir la definición por la señal de Azteca UNO y las redes sociales oficiales del programa, a la espera de ver quién se lleva el reconocimiento que puede marcar el rumbo de la temporada.

Equipo Azul:

David Juárez “La Bestia”

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Erick Segura

Doris del Moral

Andrea Medina

Katia Gallegos

Natasha Septién

María Salazar

Equipo Rojo:

Aristeo Cázares

Zudikey Rodríguez

Pato Araujo

Anaid Torres

Heliud Pulido

Pablo Franco

Jerry Lizárraga

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Montse Mejía