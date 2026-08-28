Kalimba confiesa matrimonio secreto y presenta a su esposa tras un año juntos

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El cantante reveló boda secreta en septiembre del 2025 Foto: Cuartoscuro

Kalimba, artista mexicano que integró el Grupo OV7, sorprendió al mundo del espectáculo tras revelar que contrajo matrimonio hace un año y finalmente dio a conocer el nombre de su esposa.

La noticia por supuesto que sorprendió a los seguidores del cantante, ya que durante los últimos meses había mantenido su vida personal alejada de las cámaras, pero, de acuerdo a lo recién compartido por el programa Ventaneando, Kalimba celebró su boda en septiembre del 2025.

¿Quién es la esposa de Kalimba?

El cantante mexicano se casó el año pasado.

El actor de doblaje confirmó que su esposa se llama Penélope y dio detalles de cómo la conoció antes de llegar al altar. “Yo la conocí hace muchos años porque tuvo una banda de rock, The Fishes, y el bajista de mi banda de rock había salido una de sus hermanas, entonces ya nos conocíamos”, explicó.

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Al estar intrigado de saber si su esposa Penélope seguía ligada con el tema de la música, Kalimba la contactó y le propuso componer canciones, sin darse cuenta que esa propuesta de trabajo encendería la chispa entre los dos hasta convertirse en marido y mujer.

“Le llamé y le dijo: ‘Oye, ¿sigues haciendo música? Hace 2 años no hablamos’. Me dijo: ‘Sí, claro’. Nos juntamos literalmente sólo para componer, hubo chispa y sobre todo mucho amor por Dios y nos dimos cuenta de que estábamos en el mismo lugar de vida. Lo oramos mucho, se enderezó todo y hoy es el regalo más hermoso, en septiembre nos casamos”, expresó el intérprete de la canción “Tocando fondo”.

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¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

El cantante y actor contrajo matrimonio el año anterior. Foto: Cuartoscuro

El exintegrante de OV7 sabía que era el momento de dar el siguiente paso, incluso su esposa, por la manera en como avanzó su relación, parecía estar segura de casarse con Kalimba, así que la llevó a una cena romántica para mostrar el anillo de bodas.

“Fuimos a cenar. Me estaba diciendo: ‘Entonces, sí nos vamos a casar’ y en cuanto lo dijo, le di la sorpresa. Volteó y vio el anillo. Estuvo muy bonito”, recordó el bailarín después de hacer público su matrimonio secreto tras casi un año de haber sucedido.

¿Por qué Kalimba ocultó su casamiento?

El cantante mexicano conoció hace tiempo a su ahora esposa.

El cantor mexicano mantuvo en secreto su matrimonio porque decidió mantener este momento de su vida lejos de los reflectores. Kalimba compartió que su relación y boda con Penélope, fue un proceso muy personal y espiritual.

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De igual manera, mencionó que ambos oraron mucho por su relación, así que para ser felices. sin riesgo a existir algún tema que perjudicara su lazo de amor, prefirieron vivir el inicio de esta etapa de manera privada, hasta tener la seguridad de anunciar su matrimonio a la instancia pública.

¿Qué proyectos tiene Kalimba en la actualidad?

El bailarín compartió momento emotivo con su público.

Además de su reciente anuncio, Kalimba continúa activo en su carrera musical. Por ahora trabaja en el “Íntimo Tour Deluxe”, un formato de concierto en el que estará acompañado solo por dos guitarras y un teclado, resaltando un enfoque más personal y acústico de su música.

Entre las canciones más populares de Kalimba, destaca “No me quiero enamorar”, reconocida como uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria y que continúa presente en sus conciertos y homenajes de la música .

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Otras canciones que figuran en el repertorio del artista y están entre las favoritas de sus fans, tras tomar la decisión de seguir su carrera como solita, encontramos: “Tocando Fondo”, “Duele”, “Se te olvidó, “Estrellas rotas” y “Sólo déjate amar”.