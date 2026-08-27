Terminó la espera, Belinda y Danna lanzarán hoy su colaboración “Dolce Vita”: primer adelanto oficial

Primer adelanto de la Dolce Vita antes de su estreno (Danna y @belindapop/Redes sociales)

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Danna y Belinda ponen fin hoy a la espera con el lanzamiento de “Dolce Vita”, una colaboración que llega con videoclip propio, decisiones creativas compartidas y una polémica de fondo que involucra a una tercera artista dentro de la llamada trinidad del pop mexicano, Kenia Os.

La canción forma parte de Wet Dreams, el nuevo EP de siete canciones de Danna, con base de sonidos electrónicos. Fue Danna quien impulsó el encuentro: mientras escribía el tema, imaginó a Belinda como la voz que necesitaba la composición. “Era algo pendiente”, dijo la cantante al referirse a la colaboración.

Fue Danna quien impulsó el encuentro: mientras escribía el tema, imaginó a Belinda como la voz que necesitaba la composición. “Era algo pendiente”, dijo la cantante al referirse a la colaboración. (La Dolce Vita/captura de pantalla teaser oficial)

Danna viajó a España para grabar con Belinda

La compatibilidad creativa entre ambas facilitó el trabajo. Según relató Danna, su compañera se involucró en distintas decisiones de producción del videoclip (Jovani Pérez)

El proceso no fue sencillo en términos logísticos. Belinda se encontraba en España trabajando en otro proyecto cuando llegó la propuesta, y en lugar de esperar a que los calendarios coincidieran, Danna tomó un avión y viajó hasta allá para concretar la grabación.

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La compatibilidad creativa entre ambas facilitó el trabajo. Según relató Danna, su compañera se involucró en distintas decisiones de producción del videoclip: desde las tomas hasta el vestuario, lo que le dio al resultado una identidad compartida.

¿A qué hora se estrena “La Dolce Vita”?

El gráfico de la canción Dolce Vita presenta los nombres de Danna y Belinda junto a la ilustración de un cisne dorado sobre un fondo negro. (La Dolce Vita/captura de pantalla teaser oficial)

La “Dolce Vita” estará disponible en todas las plataformas digitales a las 9 de la noche de este 27 de agosto.

La espectativa que se ha generado en torno a la polémica canción, la han hecho uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

El videoclip que cambió de continente

Los compromisos profesionales de las dos artistas obligaron al equipo a replantear la producción (Captura de pantalla/Dolce Vita Danna y Belinda)

El concepto original contemplaba grabar el video en Italia. Los compromisos profesionales de las dos artistas obligaron al equipo a replantear la producción, y la solución llegó mucho más cerca: una hacienda en Morelos se convirtió en el escenario definitivo.

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Belinda se refirió al lanzamiento en entrevista con The Hollywood Reporter en Español: “Estoy emocionadísima con ese lanzamiento. El video está padrísimo y van a disfrutar mucho esta canción”.

Danna y Belinda - (Instagram)

La polémica que precedió al lanzamiento

Belinda aclaró “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto”, escribió en redes. Borró el mensaje días después, tras recibir amenazas de muerte. (Instagram: @belindapop)

El estreno llega en medio de una controversia que se extendió durante semanas en redes sociales. El detonante fue una entrevista de Belinda en Vogue México y Latinoamérica, en la que afirmó que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música” al anunciar el dueto con Danna.

Los seguidores de Kenia Os, conocidos como “Keninis”, leyeron la frase como una exclusión deliberada: Belinda y Kenia Os ya tienen una colaboración previa, “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita de 2025.

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Belinda aclaró “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto”, escribió en redes. Borró el mensaje días después, tras recibir amenazas de muerte.

Kenia Os respondió a través de Instagram sin mencionar directamente a ninguna de las dos cantantes. Describió lo que vivía como”una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria".

Danna, por su parte, descartó cualquier enemistad en un encuentro con medios el 12 de agosto: “No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas”. Sobre lo ocurrido entre las tres, fue escueta:“La verdad te hace libre. Lo que sea que haya pasado, lo sabemos nosotras tres”.

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La canción de las tres que sigue sin fecha

Kenia Os atribuyó la pausa a “problemas administrativos” de Sony Music; Danna coincidió con esa versión y descartó que el freno respondiera a un conflicto entre las tres. Danna, Belinda y Kenia Os. (Instagram)

El conflicto tiene una capa adicional. En octubre de 2025, las tres artistas grabaron una canción conjunta y se presentaron en Apple Music Radio como las “Chicas Superpoderosas”. El lanzamiento de ese tema sigue sin fecha.

Kenia Os atribuyó la pausa a “problemas administrativos” de Sony Music; Danna coincidió con esa versión y descartó que el freno respondiera a un conflicto entre las tres. “Las colaboraciones a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro”, expresó.

“Dolce Vita” dentro del universo de Wet Dreams

El EP continúa la línea conceptual que Danna inició con Lucid Dreams, con una propuesta centrada en la sensualidad, la seguridad personal y el empoderamiento. El tracklist completo incluye siete canciones, entre ellas colaboraciones con El Malilla y Nicole Horts.

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“Dolce Vita” llega como el encuentro musical de dos figuras que construyeron carreras por separado dentro del pop mexicano. Es la primera vez que comparten el mismo espacio sonoro.