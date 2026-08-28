GPS delata a ladrones de ganado: autoridades recuperan 136 reses en Otumba, Edomex

34 de los animales fueron robados en Veracruz. Crédito: FGJEM

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Un sistema de localización satelital instalado en cabezas de ganado permitió a las autoridades de dos estados rastrear a los animales previamente robados hasta un predio en el municipio de Otumba, Estado de México. El cateo reveló 136 cabezas de ganado vacuno, 35 de las cuales fueron reconocidas por el apoderado legal de una empresa afectada y entregadas en calidad de depósito.

Todo comenzó el 24 de agosto, cuando la Fiscalía General del Estado de Veracruz envió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) una solicitud de cooperación, derivado de que un vehículo que transportaba 52 cabezas de ganado vacuno, propiedad de una empresa de cárnicos, había sido robado en territorio veracruzano.

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La Fiscalía mexiquense abrió la investigación para localizar y asegurar tanto el vehículo como los animales.

El GPS del ganado robado llevó a las autoridades hasta Otumba

El ganado sustraído en Veracruz tenía activo un sistema de rastreo satelital al momento del robo. Esa señal fue la que condujo a los investigadores hasta un inmueble en el municipio de Otumba. Con esa ubicación en mano, la FGJEM solicitó a una autoridad judicial la orden de cateo para el predio y la obtuvo.

Los localizadores habrían estado colocados en los aretes. Crédito: FGJEM

Antes de ingresar al inmueble, las autoridades desplegaron drones sobre la zona. Las imágenes aéreas confirmaron la presencia del ganado en el interior y dieron paso al cumplimiento del mandamiento judicial.

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El operativo lo ejecutaron elementos de la FGJEM y de la Fiscalía de Veracruz, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal de Otumba, en un esquema de colaboración interestatal que arrancó después del robo.

101 animales quedan bajo resguardo mientras se define su destino legal

La cifra encontrada durante el cateo superó la de los animales originalmente reportados como robados: las autoridades hallaron 136 cabezas en total. El origen de los animales adicionales no ha sido precisado hasta el momento por las autoridades.

El resto de los animales quedó bajo resguardo de las autoridades. Crédito: FGJEM

De los 136 animales localizados, 35 fueron identificados y reconocidos por el representante legal de la empresa cárnica afectada, quien los recibió en calidad de depósito. Los 101 restantes permanecieron en el interior del predio, que quedó bajo resguardo de las autoridades en lo que se determina su situación jurídica.

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El operativo fue realizado tras la solicitud de colaboración por parte de la Fiscalía de Veracruz. Crédito: FGJEM

Para garantizar el bienestar de esos animales durante el proceso, la FGJEM giró oficios a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a Bienes Animal, instituciones encargadas de supervisar su cuidado y alimentación mientras se resuelve su destino legal definitivo.

El caso fue revelado este 27 agosto por la FGJEM mediante un comunicado oficial, en el cual añadieron que en caso de tener información sobre este u otros casos, la ciudadanía puede reportarlo al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y al número 800 7028770.

Fuerzas federales resguardaron 135 animales exóticos en Tamaulipas

El operativo de Otumba no fue el único caso de animales hallados en circunstancias irregulares en México esta semana. Este 27 de agosto, el Gabinete de Seguridad informó que fuerzas federales incautaron 135 animales exóticos durante una serie de cateos contra el huachicol en Tamaulipas.

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Los animales quedaron bajo resguardo. Foto: SSPC

Los operativos, ejecutados por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, incluyeron cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira. En un rancho, los agentes encontraron cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

En los demás inmuebles cateados, las autoridades incautaron aproximadamente 68 mil litros de diésel, vehículos, bombas de presión y tanques de almacenamiento presuntamente usados para el huachicol. Una persona fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. Los 135 animales quedaron bajo responsabilidad de la PROFEPA para su valoración y resguardo.

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