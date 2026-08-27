México

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

El actor ha sido elegido por Emma Coronel para interpretar a Joaquín Guzmán Loera en una serie que quiere producir

(Instagram/Captura de pantalla)
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Rafael Amaya estuvo entre los invitados a la fiesta de XV años de Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel Aispuro y Joaquín “El Chapo” Guzmán, celebrada el pasado 15 de agosto de 2026.

El actor sonorense, conocido por encarnar a Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, fue confirmado meses antes por la propia exreina de belleza como el protagonista de la narcoserie que Coronel quiere producir sobre la vida del capo sinaloense.

Su presencia en el festejo quedó documentada en una publicación de la diseñadora April Black Diamond en su cuenta de Instagram, donde aparece posando junto al actor con los hashtags #xvparty y #emmacoroneltwins. La misma diseñadora fue quien confeccionó los vestidos de las gemelas para la ocasión.

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Rafael Amaya y sus nexos con las familias del Cártel de Sinaloa

En la fotografía publicada por April Black Diamond, Amaya posa junto a la diseñadora frente al mismo muro de celosía que aparece en otras imágenes del evento. Él viste camisa negra y pantalón oscuro. Ella lleva un outfit negro con cabello rubio largo.

Rafael Amaya junto a April Black Diamond. (X/aprilblackdiamond)
Rafael Amaya junto a April Black Diamond. (X/aprilblackdiamond)

La presencia de Amaya en el festejo no es casual. En febrero de 2026, el medio estadounidense Deadline informó que el actor protagonizará una nueva narcoserie producida por Emma Coronel, en la que dará vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La producción, de Amaya Productions y Zero Gravity Management, será bilingüe y se ambientará en México y Estados Unidos.

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Coronel explicó a Deadline por qué eligió a Amaya para el papel: “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos, y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”. Toda la trama será narrada desde la perspectiva de Coronel, quien supervisa el guion y el casting.

La serie apenas es una idea, no tiene título oficial, plataforma de distribución confirmada ni fecha para su grabación.

Rafael Amaya nació el 28 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora. Debutó en televisión en 2000 y construyó una carrera en telenovelas de Televisa y Telemundo antes de encarnar a Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, papel que lo consolidó como referente del género de las narcoseries. En 2011, la revista People en Español lo nombró entre “Los 50 más bellos”.

Su aparición en la fiesta de las hijas de Emma Coronel no es el único vínculo documentado del actor con el entorno del Cártel de Sinaloa.

Ana María Zambada junto a Modesta Zambada Niebla, otra hija de El Mayo. En la foto también aparece el actor Rafael Amaya. (Capturas de pantalla)
Ana María Zambada junto a Modesta Zambada Niebla, otra hija de El Mayo. En la foto también aparece el actor Rafael Amaya. (Capturas de pantalla)

Imágenes que han circulado en redes sociales también han mostrado a Amaya junto a Ana María Zambada y Modesta Zambada Niebla, hijas de Ismael “El Mayo” Zambada, en lo que parece una reunión social.

Los vestidos, la decoración y una fiesta en hermetismo total

La celebración de Emali Guadalupe y María Joaquina se realizó el 15 de agosto de 2026, fecha en que las gemelas cumplieron 15 años, y transcurrió en total hermetismo. Fue la propia April Black Diamond quien reveló los primeros detalles al publicar en Instagram las imágenes de los vestidos que diseñó para las quinceañeras.

Los vestidos son strapless, cortos y están cubiertos de cristales y pedrería. Cada gemela lució un diseño distinto. La que aparece a la izquierda en la foto porta un vestido con corpiño bordado en cristales y pedrería plateada y una falda voluminosa en capas de tul blanco, tipo bailarina. La de la derecha optó por una silueta más ceñida: corpiño de cristales con falda ajustada decorada con cascadas de perlas, listones blancos anudados y apliques florales tridimensionales. Ambas complementaron sus looks con zapatos plateados de tacón bajo y collares de perlas.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Black Diamond describió los diseños como una celebración de “puro lujo” donde “la alta costura, los deslumbrantes adornos de cristal y los detalles exquisitos crean una atmósfera de elegancia”. Añadió que “esto es solo el comienzo” y que “la magia acaba de empezar”.

La organización del evento estuvo a cargo de la empresa @fiestasxtreme, a la que Coronel agradeció públicamente en una historia de Instagram acompañada de emojis de corazones. La única imagen del montaje que compartió muestra una larga mesa de madera con arreglos florales blancos en floreros acanalados, hileras de perlas, copas de cristal tallado, cubiertos con acabado dorado y servilletas de tela en tono champagne. Velas encendidas aportaban una iluminación cálida al espacio.

No se revelaron el costo de la celebración ni el lugar donde se realizó. Los rostros de las gemelas aparecen cubiertos por emojis de corazón rosa en todas las imágenes publicadas, en línea con la política de privacidad que su madre ha mantenido desde que eran pequeñas.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

La celebración de este año contrasta con la que marcó la infancia de Emali y María Joaquina. En septiembre de 2018, cuando cumplieron siete años, Emma Coronel organizó una fiesta con temática de Barbie en una mansión de Culiacán, Sinaloa, que se volvió viral en redes sociales. Una organizadora de eventos consultada por Milenio estimó que una celebración de esas dimensiones puede superar los 500,000 pesos.

En aquel entonces, el padre de las gemelas aún no había sido extraditado a Estados Unidos. Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en 2019 y desde entonces cumple su condena en la prisión ADX Florence, en Colorado, bajo un régimen de aislamiento estricto. Según la abogada Mariel Colón, la última vez que el capo vio a sus hijas fue en diciembre de 2019.

Las gemelas nacieron el 15 de agosto de 2011 en el Antelope Valley Hospital en Lancaster, California, con un minuto de diferencia, mientras su padre se encontraba prófugo. Tienen nacionalidad estadounidense y, por instrucción del propio Guzmán, no fueron registradas con su apellido al nacer. En junio de 2024, Coronel compartió en Instagram las calificaciones escolares de María Joaquina, donde el nombre aparecía registrado como Guzmán Coronel María Joaquina, lo que generó especulaciones sobre un posible ajuste legal en los apellidos sin confirmación oficial hasta ahora.

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