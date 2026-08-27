Ecatepec, lejos de cumplir resolución de la SCJN sobre abasto de agua por falta de recursos

Complejo dotar de agua a habitantes de Ecatepec (tuvozesmivoz)

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El municipio de Ecatepec requerirá mayores recursos económicos e inversión en infraestructura hidráulica para avanzar en el cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó garantizar el acceso al agua potable a habitantes de distintas colonias, señaló el diputado local Octavio Martínez Vargas.

La resolución representa un reto para las autoridades municipales debido a las condiciones actuales de la infraestructura hidráulica y a los problemas históricos de desabasto que enfrentan numerosas comunidades, particularmente aquellas ubicadas en zonas altas de Ecatepec.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, consideró que antes de establecer las acciones para cumplir con la sentencia es necesario analizar el alcance de la resolución y las condiciones reales del municipio para proporcionar el volumen de agua requerido.

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El legislador puso énfasis en la capacidad de los pozos y del subsuelo, al señalar que la disponibilidad del recurso también representa un factor determinante para cumplir con la cantidad de agua establecida por la Corte.

“Aunque nos pidan agua, si el subsuelo no puede dar el agua necesaria, no estamos obligados, no hay forma de que nos obliguen”, afirmó.

SCJN ordena garantizar 100 litros de agua diarios por persona

La manifestación, convocada por la diputada local del PVEM, Miriam Silva Mata, inició alrededor de las 9 de la mañana, y se trataba de la Tercera Cadena Humana por el agua limpia en Ecatepec

El conflicto judicial surgió a partir de diversos amparos promovidos por habitantes de 14 colonias de la Quinta Zona de Ecatepec debido a las deficiencias y falta de continuidad en el suministro de agua potable.

El pasado 24 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte resolvió los recursos y determinó que debe garantizarse un mínimo de 100 litros diarios de agua potable por persona en 38 colonias de la Quinta Zona beneficiadas por las resoluciones judiciales.

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El fallo coloca nuevamente en el centro de la discusión las condiciones de la infraestructura hidráulica de Ecatepec y la capacidad de las autoridades para atender una demanda que durante años ha sido cubierta parcialmente mediante tandeos y distribución de agua en pipas.

Actualmente, el gobierno municipal informó que ha habilitado 24 pozos, además Conagua realiza trabajos para construir nuevos puntos de extracción y rehabilitar instalaciones hidráulicas. Sin embargo, estas acciones todavía resultan insuficientes para eliminar el desabasto en diferentes comunidades.

En diversas colonias, los habitantes continúan dependiendo de la llegada de pipas o de esquemas de distribución por horarios para obtener agua potable.

En 2026 se prevé inversión de 985 millones de pesos

Pozo de Agua La Monera, Ecatepec de Morelos Foto: Sapase Ecatepec

Previo a esta resolución, autoridades municipales habían anunciado una inversión de 985 millones de pesos de manera conjunta con la Conagua, destinada a obras de infraestructura hidráulica, con el propósito de mejorar el suministro y ampliar la capacidad de atención en distintas zonas del municipio.

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El proyecto contempla beneficiar a cerca de 1.2 millones de habitantes, con especial atención en las comunidades ubicadas en zonas altas, donde el acceso al agua ha representado un problema durante años.

La inversión busca atender parte del rezago existente mediante la rehabilitación y construcción de infraestructura, así como acciones encaminadas a mejorar la distribución del líquido.

No obstante, el cumplimiento de la sentencia de la SCJN implicará un desafío adicional para el municipio, pues no solamente será necesario contar con infraestructura suficiente, sino también disponer del volumen de agua requerido para garantizar el mínimo establecido por la autoridad judicial.

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El debate entre autoridades estatales y municipales se concentrará ahora en determinar cuáles son las obras necesarias, de dónde provendrá el recurso hídrico y qué capacidad financiera tendrá Ecatepec para atender la resolución.

Mientras tanto, miles de habitantes de las colonias beneficiadas continuarán a la espera de que las medidas anunciadas permitan reducir el desabasto y garantizar de manera permanente su derecho humano al agua potable.