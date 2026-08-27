Final explicado de Sacrificios de Sangre, el thriller policiaco más visto en México

Varios agentes de policía y una investigadora permanecen frente a un edificio residencial durante el rodaje de la serie Blood Sacrifice. (Netflix)

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Sacrificios de Sangre se convirtió en la serie más popular de Netflix en México gracias a una historia breve, de solo cinco episodios, que combina asesinatos seriales, secretos dentro de la policía y una complicada relación entre padre e hijo.

La miniserie sueca presenta un caso criminal que parece dirigido contra agentes de seguridad, pero que poco a poco revela una red de responsabilidades, encubrimientos y venganzas. La producción mantiene el misterio hasta sus últimos minutos y deja claro quién estaba detrás de los asesinatos y qué ocurrió realmente con el policía cuya muerte desencadenó toda la violencia.

Dos fotogramas de una producción sueca ilustran la investigación de un caso criminal dirigido contra agentes de seguridad. (YouTube: Netflix)

¿De qué trata Sacrificios de Sangre?

La historia sigue a Thomas Berg, un inspector que debe investigar una serie de asesinatos contra integrantes de la policía durante un verano en Estocolmo.

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Todo comienza con una llamada de emergencia sobre un supuesto allanamiento en una casa de verano. Dos policías acuden al lugar, pero no encuentran nada extraño. Al día siguiente, ambos aparecen muertos.

El crimen abre una investigación que pronto revela un patrón: cada viernes, a la misma hora, un nuevo agente es asesinado. Thomas entiende que debe encontrar al responsable antes de que ocurra el siguiente ataque.

Para resolver el caso, recurre a Alfred Berg, su padre y un expolicía retirado. La colaboración obliga a ambos a enfrentar una relación familiar marcada por la distancia mientras siguen las pistas de un asesino que parece conocer el funcionamiento interno de la corporación.

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La sospecha inicial apunta a una agresión externa contra la policía. Sin embargo, la investigación descubre que el origen de los crímenes está mucho más cerca de lo que imaginaban.

Los actores Peter Andersson y Jakob Oftebro conversan sentados frente a frente a una mesa en una escena de la producción Blood Sacrifice. (Netflix)

Final explicado de Sacrificios de Sangre

El desenlace revela que los asesinatos están relacionados con la muerte del agente Hugo Brankovic. Una de las víctimas había encontrado una conexión entre los policías asesinados y el caso de Brankovic, cuya muerte estuvo marcada por errores cometidos por otros integrantes de la corporación.

La institución no tomó las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, lo que alimentó el deseo de venganza de Peter Johansson, amigo y compañero de Hugo.

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Johansson perdió a su amigo y también la vida que conocía dentro de la policía. Convencido de que varios mandos eran responsables de encubrir la verdad, decidió castigar a quienes consideraba culpables mediante una cadena de asesinatos.

Entre las personas señaladas se encontraba Alfred Berg, padre de Thomas y antiguo integrante de los altos rangos de la corporación.

Sin embargo, el final introduce un giro decisivo: la muerte de Hugo Brankovic no fue consecuencia directa de una conspiración de todos los policías perseguidos por Johansson. La responsabilidad recaía en Lucas Lind, quien ocultó lo ocurrido para evitar una investigación interna y las consecuencias que podían derivarse de sus actos.

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Una pintura es la pista definitiva para entender el móvil de los crímenes contra policías en Suecia. (Netflix)

Johansson nunca descubre por completo esa verdad. Convencido de que Alfred formaba parte de los responsables, lo secuestra para atraer a otros policías y continuar con su plan.

Thomas llega antes que el resto. Padre e hijo quedan nuevamente unidos, aunque ahora bajo una amenaza directa. Tras un enfrentamiento físico, Thomas logra reducir a Johansson y salvar a Alfred.

El responsable de los asesinatos es detenido y puesto a disposición de la justicia. El caso se cierra con la captura de Johansson, mientras la investigación revela que la cadena de violencia nació de una tragedia mal esclarecida y de un encubrimiento que permitió que la búsqueda de justicia se transformara en venganza.

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