Muere el padre de la cantante Sheyla Tadeo: “Se me rompe el alma al despedirte”

La actriz y cantante Sheyla Tadeo posa junto a su padre, cuyo fallecimiento dio a conocer públicamente. (Instagram: Sheyla Tadeo)

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La actriz y cantante Sheyla Tadeo atraviesa un momento de luto tras confirmar la muerte de su padre, Ramón Tadeo, apenas un día después de informar que había sido hospitalizado y permanecía delicado de salud.

La intérprete dio a conocer el fallecimiento mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, donde compartió la noticia con sus seguidores. “Se me rompe el alma al despedirte”, escribió.

La publicación provocó mensajes de condolencias y muestras de apoyo por parte de personas cercanas y fanáticos de la artista.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa de muerte de Ramón Tadeo ni ha compartido mayores detalles sobre las circunstancias de su hospitalización.

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El anuncio ocurrió poco después de que Sheyla revelara públicamente que su padre enfrentaba un complicado estado de salud. La rápida evolución de su condición generó una nueva ola de reacciones entre los seguidores de la actriz, conocida por su trayectoria en la televisión y la música.

Sheyla Tadeo alcanzó gran popularidad entre el público mexicano por su participación en programas de comedia de Televisa, aunque posteriormente construyó una carrera como cantante y actriz de telenovelas.

La cantante mexicana Sheyla posa junto a su padre en una fotografía difundida en sus cuentas oficiales. (Instagram: Sheyla Tadeo)

¿Quién es Sheyla Tadeo?

Sheyla Osiris Tadeo Bringas nació el 3 de abril de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Es actriz, comediante y cantante, reconocida principalmente por su personaje de Zoila en Cero en conducta.

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Su carrera artística comenzó en 1995, cuando participó en el concurso Valores Juveniles de Siempre en domingo. Obtuvo el segundo lugar y su participación llamó la atención de Raúl Velasco y del productor Luis de Llano Macedo, quien posteriormente le abrió la puerta para aparecer en la telenovela Agujetas de color de rosa.

Un año después se integró al elenco de Al ritmo de la noche, donde interpretó a Zoila en una serie de sketches ambientados en un salón de clases. El éxito del personaje llevó a que el formato se convirtiera en Cero en conducta, una de las comedias que marcó su carrera.

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Sheyla también participó en producciones como Mi destino eres tú, La Jaula, La Escuelita VIP, Rafaela y Amorcito corazón. Además, incursionó en programas de competencia musical como Cantando por un sueño, Reyes de la canción y El show de los sueños.

En su faceta musical, grabó su primer álbum en 2009 y ha desarrollado una carrera como intérprete de distintos géneros. Entre sus producciones destaca Amémonos: un homenaje a Lucha Villa.

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A lo largo de su trayectoria, también ha hablado abiertamente sobre los estereotipos físicos que enfrentó en la industria. En una entrevista recordó que llegó a ser condicionada para perder peso con el fin de aspirar a un protagónico: “Me pidieron que bajara en un mes 40 kilos. Estaba muy chica, y decía ‘¿cómo le hago?’”.

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