México

Muere el padre de la cantante Sheyla Tadeo: “Se me rompe el alma al despedirte”

El anuncio ocurrió poco después de que Sheyla revelara públicamente que su padre enfrentaba un complicado estado de salud

Una mujer rubia con gafas de sol en la cabeza sonríe al lado de un hombre mayor con camisa de cuadros azul y blanca
La actriz y cantante Sheyla Tadeo posa junto a su padre, cuyo fallecimiento dio a conocer públicamente. (Instagram: Sheyla Tadeo)
Guardar

La actriz y cantante Sheyla Tadeo atraviesa un momento de luto tras confirmar la muerte de su padre, Ramón Tadeo, apenas un día después de informar que había sido hospitalizado y permanecía delicado de salud.

La intérprete dio a conocer el fallecimiento mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, donde compartió la noticia con sus seguidores. “Se me rompe el alma al despedirte”, escribió.

La publicación provocó mensajes de condolencias y muestras de apoyo por parte de personas cercanas y fanáticos de la artista.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa de muerte de Ramón Tadeo ni ha compartido mayores detalles sobre las circunstancias de su hospitalización.

PUBLICIDAD

El anuncio ocurrió poco después de que Sheyla revelara públicamente que su padre enfrentaba un complicado estado de salud. La rápida evolución de su condición generó una nueva ola de reacciones entre los seguidores de la actriz, conocida por su trayectoria en la televisión y la música.

Sheyla Tadeo alcanzó gran popularidad entre el público mexicano por su participación en programas de comedia de Televisa, aunque posteriormente construyó una carrera como cantante y actriz de telenovelas.

Primer plano de una mujer de cabello rubio rizado junto a un hombre mayor mirando a la cámara
La cantante mexicana Sheyla posa junto a su padre en una fotografía difundida en sus cuentas oficiales. (Instagram: Sheyla Tadeo)

¿Quién es Sheyla Tadeo?

Sheyla Osiris Tadeo Bringas nació el 3 de abril de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Es actriz, comediante y cantante, reconocida principalmente por su personaje de Zoila en Cero en conducta.

PUBLICIDAD

Su carrera artística comenzó en 1995, cuando participó en el concurso Valores Juveniles de Siempre en domingo. Obtuvo el segundo lugar y su participación llamó la atención de Raúl Velasco y del productor Luis de Llano Macedo, quien posteriormente le abrió la puerta para aparecer en la telenovela Agujetas de color de rosa.

Un año después se integró al elenco de Al ritmo de la noche, donde interpretó a Zoila en una serie de sketches ambientados en un salón de clases. El éxito del personaje llevó a que el formato se convirtiera en Cero en conducta, una de las comedias que marcó su carrera.

Sheyla también participó en producciones como Mi destino eres tú, La Jaula, La Escuelita VIP, Rafaela y Amorcito corazón. Además, incursionó en programas de competencia musical como Cantando por un sueño, Reyes de la canción y El show de los sueños.

En su faceta musical, grabó su primer álbum en 2009 y ha desarrollado una carrera como intérprete de distintos géneros. Entre sus producciones destaca Amémonos: un homenaje a Lucha Villa.

El impactante cambio de Sheyla Tadeo 58 kilos
Así luce tras perder 58 kilos y donar su piel a niños quemados. (Infobae México)

A lo largo de su trayectoria, también ha hablado abiertamente sobre los estereotipos físicos que enfrentó en la industria. En una entrevista recordó que llegó a ser condicionada para perder peso con el fin de aspirar a un protagónico: “Me pidieron que bajara en un mes 40 kilos. Estaba muy chica, y decía ‘¿cómo le hago?’”.

Temas Relacionados

Sheyla TadeoÚltima horamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

El actor ha sido elegido por Emma Coronel para interpretar a Joaquín Guzmán Loera en una serie que quiere producir

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

Ecatepec, lejos de cumplir resolución de la SCJN sobre abasto de agua por falta de recursos

Diputados advierten que será necesario evaluar la capacidad de los pozos y del subsuelo

Ecatepec, lejos de cumplir resolución de la SCJN sobre abasto de agua por falta de recursos

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de agosto: las lluvias no darán tregua este jueves

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 27 de agosto: las lluvias no darán tregua este jueves

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Matías Romero

El movimiento sísmico pasó a las 04:08 horas, a una distancia de 13 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 109.6 km

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Matías Romero

Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: esta es la hora exacta en la que será visible en la CDMX

El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista a lo largo de toda la República Mexicana

Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: esta es la hora exacta en la que será visible en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

“La Chapodiputada” exige al Congreso desaforar a Rubén Rocha Moya como lo hicieron con ella en 2016

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Baja California confirma que la alerta de EEUU en Mexicali derivó de una amenaza con explosivos contra edificios institucionales

Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Andrés Tovar: de producir más de 6 mil horas de televisión a una batalla por la autoría

Andrés Tovar: de producir más de 6 mil horas de televisión a una batalla por la autoría

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

Final explicado de Sacrificios de Sangre, el thriller policiaco más visto en México

Murió Yayoi Kusama: las instalaciones y pinturas que mostró en el Museo Tamayo y que definieron su legado en México

La Esfinge en el Palacio de los Deportes 2026: todo sobre los conciertos de la banda metal de Cristian Castro

DEPORTES

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Jorge Álvarez Máynez se suma a las burlas contra Santos Laguna para presionar por el regreso del ascenso

Keylor Navas reafirma compromiso con Pumas tras rechazar oferta de la MLS

Mauricio Sulaimán felicitó al Pitbull Cruz por regresar al ring junto a Eddy Reynoso: “Un paso inteligente”

Álvaro Fidalgo aclara si se queda en Real Betis o vuelve al futbol mexicano