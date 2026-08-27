México

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 27 de agosto

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Diariamente, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en el Valle de México.

Con cada actualización, las autoridades capitalinas llaman a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

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Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 27 de agosto al corte de las 05:00 horas.

Buena calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Buena”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Bajo".

Los capitalinos y mexiquenses deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

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En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Sin datos o en mantenimiento

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

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