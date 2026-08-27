Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves: estos son los tramos afectados

Cierres parciales en la autopista México-Querétaro por obras (Jorge Contreras/Infobae México)

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La autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales durante la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, debido a trabajos de montaje de estructuras, informó Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

De acuerdo con el aviso dirigido a las personas usuarias de esta importante vía de comunicación, las restricciones se llevarán a cabo en ambos sentidos de circulación, a la altura del kilómetro 88, por lo que se prevén posibles afectaciones a la circulación durante el periodo en que se desarrollen las maniobras.

CAPUFE detalló que los cierres parciales comenzarán en la noche de este jueves 27 de agosto y se mantendrán en las primeras horas del viernes 28 de agosto, es decir, durante un periodo aproximado de dos horas, aunque esto podría extenderse si se presenta algún retraso o inconveniente.

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Las autoridades explicaron que la medida será necesaria para garantizar que los trabajos de montaje de estructuras puedan realizarse de manera correcta y, principalmente, bajo condiciones de seguridad tanto para el personal que participa en las labores como para quienes transitan por la autopista.

¿A qué hora cerrarán la autopista México-Querétaro?

La Autopista México-Querétaro permanece cerrada con señalización de desvío y presencia policial, afectando el flujo vehicular en la importante vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cierres parciales se realizarán entre las 11:00 de la noche del jueves y la 1:00 de la madrugada del viernes, en la zona correspondiente al kilómetro 88 de la autopista México-Querétaro.

Debido a que se trata de una de las principales rutas carreteras entre el centro del país y el Bajío, CAPUFE recomendó a las personas conductoras prever sus tiempos de traslado y considerar posibles retrasos.

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Asimismo, pidió conducir con precaución y disminuir la velocidad al aproximarse a la zona de trabajos, debido a la presencia de personal, maquinaria y posibles modificaciones temporales en la circulación.

La dependencia también recomendó utilizar vías alternas en caso de ser necesario, particularmente a quienes tengan previsto realizar recorridos durante el horario en que se efectuarán las maniobras.

Trabajos buscan mejorar la infraestructura carretera

Corte a la circulación en lateral de la autopista México-Querétaro, zona de la Quebrada en Cuautitlán Izcalli, Edomex rumbo a la CDMX repavimentación (especial)

CAPUFE señaló que las molestias ocasionadas por los trabajos forman parte de las acciones necesarias para mantener y mejorar la infraestructura carretera.

La dependencia agradeció la comprensión de las personas usuarias ante las posibles afectaciones y destacó que este tipo de intervenciones son indispensables para contribuir a una mayor fluidez y seguridad en la circulación.

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Por ello, quienes tengan previsto utilizar la autopista México-Querétaro durante la noche del jueves 27 de agosto deberán tomar en cuenta el horario de los cierres parciales y salir con anticipación para evitar contratiempos.

CAPUFE indicó que, ante cualquier eventualidad relacionada con la operación de la vía, las personas usuarias pueden comunicarse al número de atención 074 o consultar la cuenta oficial de CAPUFE en la red social X.

Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con responsabilidad, respetar las indicaciones del personal encargado de los trabajos y reducir la velocidad al aproximarse al kilómetro 88, con el objetivo de evitar accidentes y facilitar el desarrollo seguro de las obras.

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