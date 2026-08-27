Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: esta es la hora exacta en la que será visible en la CDMX

Un eclipse lunar parcial expone la Luna de tono rojizo sobre el horizonte montañoso durante una noche estrellada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La noche de este 27 de agosto, el cielo de México será escenario de un eclipse lunar parcial visible en las 32 entidades del país.

El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista y tendrá su punto máximo cerca de las 22:12 horas, tiempo del centro de México.

Especialistas recomiendan prestar atención desde el inicio de la fase parcial, alrededor de las 20:33 horas, para apreciar el cambio de tonalidad y el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar.

Durante el máximo del fenómeno, más del 96% de la Luna estará cubierta por la umbra, proyectando un característico tono rojizo en el satélite - crédito NASA

Hora exacta en las que se verá el Eclipse Lunar en la Ciudad de México

La hora exacta del Eclipse Lunar del 27 de agosto de 2026 en la Ciudad de México es la siguiente:

Inicio de la fase penumbral: 19:23 horas

Inicio del eclipse parcial: 20:33 horas

Punto máximo del eclipse: 22:12 horas

Fin del eclipse parcial: 23:52 horas

Fin de la fase penumbral: 01:01 horas del 28 de agosto

El mejor momento para observar el fenómeno será alrededor de las 22:12 horas, cuando la Luna estará más cubierta por la sombra de la Tierra. Todos estos horarios corresponden a la hora local de la Ciudad de México.

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Las horas exactas en las que se verá el Eclipse Lunar en cada estado del país

Estas son las horas clave en las que se podrá observar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México. Los horarios varían ligeramente según la zona horaria, pero el fenómeno será visible en los 32 estados del país.

Zona Centro (CDMX, Edomex, Puebla, Veracruz, Jalisco, etc.) Inicio de fase penumbral: 19:23 horas Inicio de fase parcial: 20:33 horas Punto máximo del eclipse: 22:12-22:13 horas Fin de fase parcial: 23:51-23:52 horas Fin de fase penumbral: 01:01 horas (28 de agosto)

Zona Pacífico (Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit) Resta 2 horas a los horarios del centro. Ejemplo en Baja California: inicio de fase penumbral a las 17:23 horas, máximo a las 20:12 horas.

Zona Noroeste (Chihuahua, Baja California Sur) Resta 1 hora a los horarios del centro. Inicio de fase penumbral: 18:23 horas, máximo a las 21:12 horas.

Zona Sureste (Quintana Roo) Suma 1 hora a los horarios del centro. Inicio de fase penumbral: 20:23 horas, máximo a las 23:12 horas.



Una infografía de Infobae detalla los horarios por región para observar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prepararse y disfrutar del eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 será visible en todo México

Los siguientes son algunos consejos prácticos para prepararte y disfrutar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México:

Revisa el pronóstico del clima previo al evento. Busca una noche despejada, ya que la nubosidad puede impedir la visibilidad de la Luna.

Elige un lugar alejado de la contaminación lumínica, como zonas rurales, parques nacionales o áreas altas fuera de la ciudad.

Lleva ropa cómoda y de acuerdo con el clima nocturno de tu región. Considera que en algunas zonas puede bajar la temperatura durante la madrugada.

Llega al sitio de observación al menos 30 minutos antes del inicio del eclipse. Esto permite que tus ojos se adapten mejor a la oscuridad y puedas apreciar más detalles.

Lleva una manta, silla plegable o banco para sentarte y observar con comodidad.

Usa binoculares o un telescopio sencillo para ver detalles de la superficie lunar, aunque el eclipse es visible a simple vista.

Ten lista una cámara con trípode si quieres fotografiar el evento. Configura la exposición para captar la luz de la Luna durante las diferentes fases.

Consulta los horarios exactos del eclipse según el huso horario de tu localidad. En la zona centro de México, el punto máximo será cerca de las 22:12 horas.

Evita usar el celular o linternas brillantes para no perder la adaptación visual a la oscuridad.