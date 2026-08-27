México

Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: esta es la hora exacta en la que será visible en la CDMX

El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista a lo largo de toda la República Mexicana

Luna llena rojiza cubierta parcialmente por una sombra, ubicada sobre un cielo estrellado y la silueta de montañas.
Un eclipse lunar parcial expone la Luna de tono rojizo sobre el horizonte montañoso durante una noche estrellada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La noche de este 27 de agosto, el cielo de México será escenario de un eclipse lunar parcial visible en las 32 entidades del país.

El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista y tendrá su punto máximo cerca de las 22:12 horas, tiempo del centro de México.

Especialistas recomiendan prestar atención desde el inicio de la fase parcial, alrededor de las 20:33 horas, para apreciar el cambio de tonalidad y el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar.

Durante el máximo del fenómeno, más del 96% de la Luna estará cubierta por la umbra, proyectando un característico tono rojizo en el satélite - crédito NASA
Durante el máximo del fenómeno, más del 96% de la Luna estará cubierta por la umbra, proyectando un característico tono rojizo en el satélite - crédito NASA

Hora exacta en las que se verá el Eclipse Lunar en la Ciudad de México

La hora exacta del Eclipse Lunar del 27 de agosto de 2026 en la Ciudad de México es la siguiente:

  • Inicio de la fase penumbral: 19:23 horas
  • Inicio del eclipse parcial: 20:33 horas
  • Punto máximo del eclipse: 22:12 horas
  • Fin del eclipse parcial: 23:52 horas
  • Fin de la fase penumbral: 01:01 horas del 28 de agosto

El mejor momento para observar el fenómeno será alrededor de las 22:12 horas, cuando la Luna estará más cubierta por la sombra de la Tierra. Todos estos horarios corresponden a la hora local de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Las horas exactas en las que se verá el Eclipse Lunar en cada estado del país

Estas son las horas clave en las que se podrá observar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México. Los horarios varían ligeramente según la zona horaria, pero el fenómeno será visible en los 32 estados del país.

  • Zona Centro (CDMX, Edomex, Puebla, Veracruz, Jalisco, etc.)
    • Inicio de fase penumbral: 19:23 horas
    • Inicio de fase parcial: 20:33 horas
    • Punto máximo del eclipse: 22:12-22:13 horas
    • Fin de fase parcial: 23:51-23:52 horas
    • Fin de fase penumbral: 01:01 horas (28 de agosto)
  • Zona Pacífico (Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit)
    • Resta 2 horas a los horarios del centro.
    • Ejemplo en Baja California: inicio de fase penumbral a las 17:23 horas, máximo a las 20:12 horas.
  • Zona Noroeste (Chihuahua, Baja California Sur)
    • Resta 1 hora a los horarios del centro.
    • Inicio de fase penumbral: 18:23 horas, máximo a las 21:12 horas.
  • Zona Sureste (Quintana Roo)
    • Suma 1 hora a los horarios del centro.
    • Inicio de fase penumbral: 20:23 horas, máximo a las 23:12 horas.
Infografía con mapas de México, horarios por regiones y tres ilustraciones con las fases del eclipse lunar sobre fondo oscuro.
Una infografía de Infobae detalla los horarios por región para observar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prepararse y disfrutar del eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 será visible en todo México

Los siguientes son algunos consejos prácticos para prepararte y disfrutar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México:

  • Revisa el pronóstico del clima previo al evento. Busca una noche despejada, ya que la nubosidad puede impedir la visibilidad de la Luna.
  • Elige un lugar alejado de la contaminación lumínica, como zonas rurales, parques nacionales o áreas altas fuera de la ciudad.
  • Lleva ropa cómoda y de acuerdo con el clima nocturno de tu región. Considera que en algunas zonas puede bajar la temperatura durante la madrugada.
  • Llega al sitio de observación al menos 30 minutos antes del inicio del eclipse. Esto permite que tus ojos se adapten mejor a la oscuridad y puedas apreciar más detalles.
  • Lleva una manta, silla plegable o banco para sentarte y observar con comodidad.
  • Usa binoculares o un telescopio sencillo para ver detalles de la superficie lunar, aunque el eclipse es visible a simple vista.
  • Ten lista una cámara con trípode si quieres fotografiar el evento. Configura la exposición para captar la luz de la Luna durante las diferentes fases.
  • Consulta los horarios exactos del eclipse según el huso horario de tu localidad. En la zona centro de México, el punto máximo será cerca de las 22:12 horas.
  • Evita usar el celular o linternas brillantes para no perder la adaptación visual a la oscuridad.

Temas Relacionados

Eclipse Lunareventos astronómicosLuna de Sangremexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 27 de agosto

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 27 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto

Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves: estos son los tramos afectados

CAPUFE informó que habrá cierres parciales por la colocación de nueva infraestructura en la zona

Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves: estos son los tramos afectados

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

El actor ha sido elegido por Emma Coronel para interpretar a Joaquín Guzmán Loera en una serie que quiere producir

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

Ecatepec, lejos de cumplir resolución de la SCJN sobre abasto de agua por falta de recursos

Diputados advierten que será necesario evaluar la capacidad de los pozos y del subsuelo

Ecatepec, lejos de cumplir resolución de la SCJN sobre abasto de agua por falta de recursos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

“La Chapodiputada” exige al Congreso desaforar a Rubén Rocha Moya como lo hicieron con ella en 2016

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Baja California confirma que la alerta de EEUU en Mexicali derivó de una amenaza con explosivos contra edificios institucionales

Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Andrés Tovar: de producir más de 6 mil horas de televisión a una batalla por la autoría

Andrés Tovar: de producir más de 6 mil horas de televisión a una batalla por la autoría

Muere el padre de la cantante Sheyla Tadeo: “Se me rompe el alma al despedirte”

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

Final explicado de Sacrificios de Sangre, el thriller policiaco más visto en México

Murió Yayoi Kusama: las instalaciones y pinturas que mostró en el Museo Tamayo y que definieron su legado en México

DEPORTES

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Jorge Álvarez Máynez se suma a las burlas contra Santos Laguna para presionar por el regreso del ascenso

Keylor Navas reafirma compromiso con Pumas tras rechazar oferta de la MLS

Mauricio Sulaimán felicitó al Pitbull Cruz por regresar al ring junto a Eddy Reynoso: “Un paso inteligente”

Álvaro Fidalgo aclara si se queda en Real Betis o vuelve al futbol mexicano