Altair Jarabo enfrenta señalamientos por presunta pelea durante el funeral de su hijastra

La actriz Altair Jarabo posa junto a su esposo Frédéric García al lado de una captura digital con un titular periodístico en francés. (Instagram: Altair jarabo / 24)

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Altair Jarabo está bajo el escrutinio público tras la divulgación de reportes de la prensa que indican que tuvo un desencuentro durante el funeral de su hijastra, Paloma García, mujer de 23 años que murió el domingo 23 de agosto en un accidente vial en Suiza.

De acuerdo con el periodista Emilio Morales, colaborador del programa La Saga, la joven era fruto del primer matrimonio del empresario Frédéric García, esposo de Jarabo.

¿Cómo murió la hijastra de Altair Jarabo?

El domingo, el portal suizo 24heures informó sobre la muerte de una residente del cantón de Vaud, una región francófona situada en el oeste de Suiza.

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La policía local reportó que una ciclista de 23 años falleció tras un accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 21:50 horas en Paudex. De acuerdo con un comunicado, la joven, de nacionalidad francesa y residente en la región, circulaba en bicicleta por la carretera de Bernadaz.

Al llegar al cruce con la carretera de Bochat, giró a la izquierda para adelantar a un auto detenido en el semáforo que regulaba el paso subterráneo bajo la vía férrea del Simplon. Por razones aún desconocidas, perdió el control de la bicicleta y se estrelló contra un muro bajo rematado con barreras metálicas.

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A pesar de que Paloma García fue trasladada al Hospital Universitario de Lausana en estado crítico, falleció a causa de las heridas.

El periodista Emilio Morales interviene en la transmisión de Jorge Zamitiz para hablar sobre el fallecimiento de la hijastra de la actriz Altair Jarabo. (YouTube)

Altair Jarabo, envuelta en la polémica por supuesta pelea en el funeral

En entrevista con el youtuber Jorge Zanitiz, Emilio Morales compartió detalles de una presunta pelea que tuvo Altair Jarabo con la expareja de su esposo, relacionada con la dinámica que mantiene con sus hijos, especialmente su acceso a recursos económicos.

“Altair Jarabo hizo un desgarriate, o sea, un desmadre básicamente en el funeral de la chava. Pues resulta que Altair nunca quiso que su esposo le diera dinero a los hijos, a los dos hijos que tuvo con su primera esposa. Altair quiso correr a la primera esposa, quiso correr al otro hijo y, pues, eso no está bonito”, aseguró Emilio.

Hasta el momento, Altair Jarabo no ha hecho declaraciones públicas en torno a la muerte de su hijastra, así como a las versiones de tensiones durante el funeral.

En sus cuentas oficiales, la actriz ha compartido videos de sus actividades laborales. En una historia difundida el miércoles, aparece promocionando una clínica de belleza especializada en tratamiento estético inyectable a base de ácido poli-L-láctico.

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En una historia difundida el miércoles, Jarabo aparece promocionando una clínica de belleza especializada en tratamiento estético inyectable a base de ácido poli-L-láctico. (Instagram: Altair Jarabo)

Polémica surge meses después de negar rumores de una separación

La tragedia familiar ocurre meses después de que Altair Jarabo negara rumores sobre una crisis matrimonial. A finales de julio, en diálogo con Hoy, rechazó que se estuviera separando.

“Desde siempre no me preocupa mucho lo que digan de mí. Y creo que tan solo el hecho de estar tratando de dar una cara que puede ser o no ser, desgasta. No me merece la gran respuesta ni la gran atención, así de: ‘Voy a aclarar todos los rumores inmediatamente’. Porque la realidad de mi relación es que está mejor que nunca”, aseguró.

Sobre cómo reacciona su esposo a la atención de la prensa sobre sus vidas, Jarabo indicó que ha aprendido a lidiar con ello y a saber cuándo defenderla.

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Foto: Instagram/@altairjarabo

“Él está muy orientado siempre a defenderme, a dar la cara por mí, a decir: ‘¿Cómo es posible?’. Me defiende en todas las oportunidades que tiene. Y obviamente hemos llegado a hablar de qué vale la pena atender y qué sí, qué no”, señaló la actriz.

La historia de amor entre Altair Jarabo y Frédéric García acaparó titulares por la celeridad de su romance y su marcada diferencia de edad.

La pareja se conoció en 2020 en la Ciudad de México. Un año después, se casaron por lo civil en París y, días después, el 16 de agosto de 2021, celebraron una espectacular boda religiosa en el histórico Château de Vallery, un castillo del Renacimiento en la región de Borgoña, Francia.

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