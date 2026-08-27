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Pulso elevado sin hipertensión: ¿qué significa y por qué puede ser un factor de riesgo?

Un episodio aislado no necesariamente significa que exista una enfermedad; el problema aparece cuando la frecuencia permanece elevada sin una explicación evidente

Vista posterior de un hombre sentado a una mesa de madera con un monitor digital de presión arterial ajustado en la muñeca
Un hombre mide su presión arterial con un tensiómetro digital de muñeca mientras permanece sentado a la mesa de su vivienda. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)
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Tener la presión arterial dentro de los valores normales no significa necesariamente que el corazón esté funcionando a un ritmo adecuado si el pulso es anormalmente alto.

Ambas mediciones evalúan aspectos distintos: la presión arterial refleja la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, mientras que el pulso indica cuántas veces late el corazón por minuto.

En adultos, una frecuencia cardíaca en reposo de 60 a 100 latidos por minuto (lpm) se encuentra dentro del rango habitual. Por debajo de 60 lpm se considera bradicardia, aunque puede ser normal en personas con un alto nivel de entrenamiento físico. Cuando el pulso supera los 100 lpm en reposo se habla de taquicardia.

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Un episodio aislado no necesariamente significa que exista una enfermedad. El problema aparece cuando la frecuencia permanece elevada sin una explicación evidente o cuando se acompaña de otros síntomas.

En esos casos, el pulso puede convertirse en una señal que justifica una revisión médica.

Primer plano de un médico tomando la presión arterial a una mujer con un esfigmomanómetro y un estetoscopio en su brazo izquierdo
En adultos, una frecuencia cardíaca en reposo de 60 a 100 latidos por minuto (lpm) se encuentra dentro del rango habitual. (Infobae / Difusión)

¿Por qué una persona puede mantener una presión arterial normal, pero un pulso elevado?

La presión arterial y la frecuencia cardíaca no siempre aumentan al mismo tiempo. Una persona puede presentar una presión dentro de los parámetros normales mientras su corazón incrementa el número de contracciones para responder a una determinada necesidad del organismo.

Entre las causas más comunes están el estrés y la ansiedad. La liberación de adrenalina activa la respuesta de “lucha o huida” y puede acelerar temporalmente los latidos.

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El consumo de cafeína, tabaco y algunos descongestionantes nasales también puede elevar la frecuencia cardíaca. Lo mismo puede ocurrir con una deshidratación leve, ya que la reducción del volumen de líquidos obliga al corazón a compensar para mantener el flujo sanguíneo.

La fiebre y algunas infecciones son otra causa frecuente. Al aumentar la temperatura corporal, se eleva la demanda metabólica y el corazón puede responder con más pulsaciones.

Sin embargo, un pulso elevado también puede relacionarse con problemas que necesitan atención. La anemia puede provocar que el corazón trabaje más rápido para llevar oxígeno a los tejidos. El hipertiroidismo acelera el ritmo cardíaco por el exceso de hormonas tiroideas, mientras que determinadas arritmias pueden provocar episodios de taquicardia aun cuando la presión arterial permanezca normal.

Un hombre caucásico de mediana edad yace en la cama por la noche, mirando hacia arriba con el ceño fruncido. Un reloj digital en la mesita de noche marca las 2:37 AM.
Entre las causas más comunes de un pulso alto están el estrés y la ansiedad. La liberación de adrenalina activa la respuesta de “lucha o huida” y puede acelerar temporalmente los latidos.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo o desacondicionamiento físico también puede influir. Si el corazón expulsa menos sangre en cada latido, puede compensar aumentando la frecuencia.

Por esta razón, una presión arterial normal no descarta por sí misma una alteración cardiovascular. Lo importante es observar si el pulso elevado es ocasional o se mantiene en reposo.

¿Qué hacer en caso de detectar un pulso elevado?

Si el pulso supera los 100 lpm, lo recomendable es descansar varios minutos y repetir la medición. Factores como caminar, subir escaleras, consumir café o atravesar un momento de tensión pueden modificar temporalmente el resultado.

Cuando la frecuencia permanece elevada en reposo sin una causa aparente, la primera valoración puede realizarla un médico general o internista. Según los resultados, podría ser necesario acudir con un cardiólogo.

Hombre sin camisa recostado con electrodos en el pecho, un monitor cardíaco y una interfaz digital que muestra gráficos de ondas y un corazón
La evaluación puede incluir un electrocardiograma, análisis de sangre para descartar anemia o alteraciones tiroideas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para identificar patrones, resulta útil llevar durante cinco a siete días un registro de la hora, pulso, presión arterial y actividad realizada antes de la medición. También conviene anotar palpitaciones, mareos, fatiga, sudoración o falta de aire, así como medicamentos, suplementos, café, alcohol y tabaco.

La evaluación puede incluir un electrocardiograma, análisis de sangre para descartar anemia o alteraciones tiroideas y, cuando se requiere, un monitoreo Holter de 24 o 48 horas para detectar cambios intermitentes en el ritmo cardíaco.

Si el pulso elevado aparece acompañado de dolor u opresión en el pecho, falta de aire, mareo intenso o desmayo, se necesita atención médica inmediata.

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