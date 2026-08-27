Murió Alfredo “Chaparro”, comediante de “El Rey de las Bromas”, en plena gira y a los 60 años

El Rey de las Bromas despidió a Alfredo Chaparro en TikTok: "Esta vez el dolor es muy real". (Redes sociales)

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Alfredo “Chaparro”, de “El Rey de las Bromas”, murió a los 60 años mientras se encontraba en plena gira de shows de comedia. Su mánager confirmó el fallecimiento este miércoles 26 de agosto a través de las redes sociales del creador de contenido, sin revelar la causa de muerte.

Horas antes, Chaparro había publicado un video en Instagram en el que aparecía bailando junto con otros comediantes, un clip que ha llegado a sumar más de 17,200 “me gusta”.

¿Qué se sabe de su muerte?

El primer mensaje que publicó su equipo fue breve: “Alfredo ‘Chaparro’. Gracias por cada sonrisa, cada momento y por la huella que dejaste. Tu legado permanecerá siempre. Todas las fechas y presentaciones quedan canceladas. Descansa en paz, Chaparro”.

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(Instagram: Alfredo Chaparro)

Poco después llegó el comunicado oficial, difundido desde la cuenta @chaparro_oficiall, con el anuncio formal del fallecimiento. “Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento”, se leía en la imagen compartida. Su cuenta de Instagram, que al momento de su muerte contaba con 46,900 seguidores y apenas 15 publicaciones, actualizó su biografía a “En memoria de Alfredo ‘Chaparro’”.

El influencer El Rey de las Bromas, con quien Chaparro trabajó y se hizo famoso, también reaccionó públicamente en su cuenta de TikTok.

“Quisiera de todo corazón que esto fuera una broma, pero lamentablemente no es así. Aunque muchos me conocen o bromean diciéndome ‘el rey de las bromas’, esta vez el dolor es muy real y esto no es ninguna broma”, escribió.

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Ni el comunicado oficial ni El Rey de las Bromas informaron las circunstancias del fallecimiento. El texto del mánager se limitó a pedir “comprensión, respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos, equipo de trabajo y seres queridos durante este difícil momento”.

(Instagram: Alfredo Chaparro)

La ausencia de detalles generó confusión entre su comunidad. La frase “canceladas hasta nuevo aviso”, incluida en el primer comunicado, detonó decenas de comentarios que cuestionaban si la muerte era real. “¿Cómo que hasta nuevo aviso? ¿En lo que juntan las esferas del dragón?”, escribió un usuario. Otro apuntó: “¿Cómo que canceladas hasta nuevo aviso, lo van a revivir otra vez o qué show?”.

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La confusión tenía antecedentes. A finales de 2025, El Rey de las Bromas había publicado un anuncio falso sobre la supuesta muerte de Chaparro, lo que generó desconcierto entre la audiencia. Esa historia pesó en la reacción inicial de sus fans este miércoles.

“Para todos los que preguntan: sí, sí es verdad. Ya lo subieron en la cuenta oficial, su familia igual lo confirmó. Pido respeto, porque esta vez sí es en serio”, mencionó un fan.

De vender dulces en la sierra de San Luis Potosí a conquistar internet: ¿Quién fue El Chaparro?

(Instagram: Alfredo Chaparro)

Alfredo Alonso, conocido en redes como “El Chaparro”, era originario de la sierra de San Luis Potosí. Antes de su salto a la fama, atravesó una etapa de pobreza en la que se ganaba la vida vendiendo dulces en la vía pública.

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Su vida cambió al integrarse al canal de YouTube El Rey de las Bromas, donde se convirtió en el blanco recurrente de las bromas del canal. Su debut ocurrió en el video “Tatuajes Falsos (BROMA)”, en el que le escribieron “Te amo Ricardo” en el brazo en lugar de “Te amo Araceli”, el nombre de su difunta esposa. La combinación de enojo genuino, vulnerabilidad y humor involuntario lo convirtió en el personaje más querido del canal.

A partir de esa aparición, los creadores le dedicaron múltiples videos, utilizando de manera recurrente la promesa de regalarle una televisión de pantalla plana como anzuelo para sumarlo a las dinámicas. En la mayoría de las producciones se le veía consumiendo bebidas alcohólicas.

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Con el tiempo, Chaparro construyó su propia presencia digital. Abrió su cuenta de Instagram, donde acumuló casi 47,000 seguidores con apenas 15 publicaciones, y comenzó a crear contenido propio enfocado al humor. Sus videos alcanzaron plataformas como TikTok e Instagram, donde algunos acumularon decenas de miles de reacciones.

(Instagram: Alfredo Chaparro)

Cuatro días antes de su muerte publicó una selfie disfrazado de Spider-Man que acumuló 96,800 “me gusta”. Dos días después subió otra imagen con sombrero vaquero y un perro, con el texto “TIRANDO MÁS MOLE QUE ARROZ”. El último video que publicó, con 17,200 reacciones, lo mostraba bailando en un evento nocturno con el texto: “mi real llegando a la peda. Sin dinero y sin permiso nomas a poner ambiente”. De fondo sonaba “RIKI”, de Neton Vega.

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En sus últimas semanas, Chaparro se encontraba en medio de una gira de shows de comedia en vivo, actividad que desarrollaba de manera independiente al canal que lo dio a conocer.