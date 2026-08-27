México

Más de 100 restos óseos y 30 piezas dentales son localizados en Acapulco, Guerrero

El colectivo de búsqueda Vicente Suástegui Muñoz realizó una jornada en la comunidad de El Arenal tras recibir información anónima

Restos óseos Acapulco Guerrero colectivo de búsqueda Vicente Suástegui Muñoz
Encuentran restos óseos en zona rural de Acapulco, Guerrero (especial)
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Más de un centenar de fragmentos óseos y alrededor de 30 piezas dentales fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Vicente Suástegui Muñoz en la comunidad de El Arenal, ubicada en la zona rural del municipio de Acapulco, Guerrero.

El hallazgo ocurrió en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha que busca visibilizar a las personas cuyo paradero se desconoce y exigir acciones para esclarecer los casos de desaparición.

La búsqueda se desarrolló en una zona considerada prioritaria por las familias buscadoras debido a los reportes y testimonios relacionados con personas desaparecidas en distintos puntos de la región.

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Colectivo recibió llamada anónima sobre restos óseos

Samantha Colón Morales colectivo de búsqueda Vicente Suástegui Muñoz Guerrero
Samantha Colón Morales, del colectivo de búsqueda Vicente Suástegui Muñoz en Guerrero (especial)

Samantha Colón Morales, presidenta del colectivo Vicente Suástegui Muñoz, explicó que la jornada no estaba contemplada originalmente dentro de las actividades programadas.

De acuerdo con la buscadora, primero recibieron un mensaje y posteriormente una llamada anónima en la que una persona proporcionó información sobre un sitio específico de la comunidad de El Arenal donde presuntamente podrían encontrarse restos óseos.

Ante esta información, integrantes del colectivo acudieron al lugar para realizar un recorrido y verificar el reporte.

“En un recorrido realizado en el poblado de El Arenal, recolectamos más de 100 fragmentos óseos, así como más de 30 piezas dentales”, señaló Colón Morales.

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Los restos fueron localizados durante los trabajos realizados por las buscadoras, quienes continúan recorriendo diferentes zonas rurales de Acapulco en busca de indicios que permitan conocer el paradero de personas desaparecidas.

El Arenal, una zona prioritaria para las familias buscadoras

También fueron encontrados restos de dientes (especial)
También fueron encontrados restos de dientes (especial)

La presidenta del colectivo señaló que existen antecedentes que han llevado a las familias a prestar especial atención a esta región.

Explicó que uno de los detenidos relacionados con la desaparición de Vicente Suástegui Muñoz habría señalado que a la víctima se la llevaron por una zona que comprende lugares como Metlapil, 10 de Abril y El Arenal, entre otros puntos.

Por esta razón, indicó, el colectivo ha decidido dar prioridad a estos sitios dentro de sus labores de búsqueda.

Para las familias, cada indicio encontrado puede representar una posibilidad de avanzar en la investigación y, eventualmente, establecer la identidad de una persona desaparecida.

Colón Morales subrayó que detrás de cada fragmento localizado existe una historia y una familia que permanece en la búsqueda de sus seres queridos.

Búsqueda continuará en El Arenal

Los trabajos de búsqueda se extendieron hasta las 18:00 horas de este miércoles y, de acuerdo con la presidenta del colectivo, las actividades continuarán este jueves en la misma zona de El Arenal.

Las integrantes del colectivo también agradecieron a la persona que proporcionó de manera anónima la información sobre el sitio donde fueron encontrados los fragmentos.

Ahora corresponderá a las autoridades realizar los procedimientos correspondientes para el resguardo, análisis e identificación de los restos localizados, así como determinar si existe relación con alguna carpeta de investigación por desaparición.

El hallazgo vuelve a poner en el centro de la atención la labor que realizan los colectivos de familias buscadoras en Guerrero, quienes recorren terrenos y zonas consideradas de riesgo para localizar indicios que permitan esclarecer el destino de personas desaparecidas.

Para las familias, la localización de restos no representa únicamente un hallazgo, sino una oportunidad para obtener respuestas y avanzar hacia la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos.

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