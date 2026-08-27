Revelan que Fernando Farías Laguna perdió grado de contralmirante: Marina lo dio de baja definitiva

La Fiscalía General de la República investiga a Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto, ambos ex altos mandos de la Marina, por encabezar una red de huachicol fiscal que operó en al menos cinco estados del país. Crédito: Especial

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La Armada de México separó de sus filas a Fernando Farías Laguna con carácter definitivo, una decisión que le arrebata el grado de contralmirante y extingue todos los derechos que acumuló durante su carrera naval. La Semar tomó esa determinación en abril de 2026, antes incluso de que las autoridades argentinas lo localizaran en Buenos Aires, Argentina.

Para cuando Farías Laguna fue capturado el 23 de abril, ya no tenía vínculo institucional con la Marina, encabezada actualmente por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y carecía de toda autoridad para presentarse como representante de la institución, de acuerdo con declaraciones de fuentes con conocimiento del caso a El Universal.

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¿Qué pierde Fernando Farías Laguna?

Agentes policiales trasladan bajo custodia a Fernando Farías Laguna, cuya audiencia inicial se realiza a puerta cerrada por seguridad nacional. (Especial Infobae México)

Dentro de la jerarquía militar, este tipo de resolución administrativa figura entre las medidas disciplinarias de mayor peso que puede recibir un elemento de las Fuerzas Armadas. No se trata de una suspensión ni de una licencia: la baja definitiva cierra de forma permanente la relación entre el militar y la institución.

Las consecuencias son inmediatas. Farías Laguna no puede portar el uniforme naval, no tiene acceso a los beneficios del fuero militar y pierde los reconocimientos asociados al grado de contralmirante que alcanzó tras años de servicio en el Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, donde ocupó cargos de administración, inspección e inteligencia naval.

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La medida es independiente del proceso penal que enfrenta ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos procedimientos —el administrativo y el judicial— corren en paralelo sin que uno condicione al otro.

Audiencia de Farías Laguna continuará este jueves

El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna es escoltado por agentes de la PFA e Interpol en Argentina, en un caso relacionado con el tráfico de hidrocarburos y el buque Challenge Procyon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 26 de agosto se reanudó la audiencia inicial de la causa penal 325/2025. La diligencia arrancó a las 11 de la mañana, dos horas después de lo previsto, y se desarrolló a puerta cerrada por videoconferencia, sin acceso de público ni prensa. La FGR argumentó razones de seguridad nacional para mantener la reserva.

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El equipo jurídico de Epigmenio Mendieta, que encabeza la defensa, ocupó las primeras cuatro horas y media de la audiencia en presentar peritajes y actos de investigación orientados a desvirtuar alrededor de 100 datos de prueba que el Ministerio Público Federal reunió para sostener la acusación. Mendieta confirmó al salir del recinto que Farías Laguna declaró durante la sesión, pero se negó a revelar el contenido por el carácter privado de la diligencia.

La defensa argumenta que los elementos de la FGR no acreditan que Farías Laguna haya encabezado una organización criminal, y sostiene que el excontralmirante nunca tuvo adscripción en las aduanas marítimas señaladas en la carpeta de investigación.

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Mendieta también informó que su cliente atraviesa problemas de salud: ha registrado “situaciones de hipertensión” en los últimos días por falta de medicamentos y mala alimentación.

La jueza Ramírez de la Vega tiene programado emitir su resolución el jueves 27 de agosto a las 8 de la mañana, cuando determinará si existen elementos suficientes para vincular a Farías Laguna a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

“Los Primos”: la red que operó desde los puertos de Tampico y Ensenada

Red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna. Crédito: FGR

Fernando y su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna son identificados en documentos de inteligencia y carpetas de investigación bajo el apodo de “Los Primos”. Testimonios integrados al expediente los señalan como los artífices de una estructura de corrupción que aprovechó el control que la Marina ejerció sobre las aduanas e instalaciones portuarias del país durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina en ese periodo. La FGR sostiene que desde esa posición tejieron una red de funcionarios que permitió introducir combustible de contrabando declarándolo como aceites o aditivos, con lo que la organización evadía el pago de impuestos.

El esquema quedó al descubierto en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 10 millones de litros de hidrocarburo.

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de ese año y permanece en el Altiplano. Fernando llegó al mismo penal el 21 de agosto de 2026, tras ser deportado desde Argentina, donde había ingresado con un pasaporte guatemalteco apócrifo bajo el nombre falso de Luis Lemus Ramos.

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Los cargos que enfrentan incluyen delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas previstas van de 20 a 40 años de prisión.