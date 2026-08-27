Quién es Paly Alonso, el productor de La Casa de los Famosos México acusado de favorecer a Flor Vigna, manipular el 24/7 y orquestar la salida de Yanet García

Paly Alonso, el showrunner de La Casa de los Famosos México, acumula acusaciones en redes sociales de favorecer a Flor Vigna, manipular el contenido del 24/7 y orquestar eliminaciones como la de Yanet García. (Instagram: palyalonso)

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Paly Alonso es el showrunner de La Casa de los Famosos México 2026 para Endemol Shine Boomdog, el hombre que según la propia ganadora de la primera temporada, Wendy Guevara, “ve las decisiones y todo” dentro del reality de Televisa.

Tras la polémica eliminación de Yanet García el martes 25 de agosto, su nombre se convirtió en el centro de acusaciones en redes sociales que lo señalan de manipular el contenido del 24/7, favorecer a la participante argentina Flor Vigna y orquestar resultados.

Fue Wendy Guevara quien lo expuso durante una transmisión en redes sociales luego de recibir reclamos sobre por qué implementaron el Exilio en la nueva temporada: “Ni siquiera es Rosa la que decide las dinámicas... por ejemplo el que ve las decisiones y todo y que hay que meter Exilio es Paly”, dijo la conductora.

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La declaración desplazó la atención de Rosa María Noguerón, productora ejecutiva y figura más visible del programa desde su primera edición, hacia Alonso, quien hasta entonces operaba desde un perfil más discreto.

Wendy Guevara apunta a Paly Alonso como la mente detrás de LCDLFM y señala que la idea del Exilio fue de él. (X/@iCrisCid)

El periodista argentino Javier Ceriani había apuntado en la misma dirección un año antes, durante la temporada 2025, cuando Aarón Mercury fue eliminado de forma inesperada a una semana de la gran final, lo que desató acusaciones de fraude y favoritismos.

“Quien lo saca no es Rosa María Noguerón, es Paly Alonso, es el showrunner, el que corre por Endemol y La Casa. Sería como el que está todo el día ahí y escucha lo que Aarón dice de verdad”, dijo Ceriani en su canal de YouTube en ese entonces.

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¿Quién es Paly Alonso?

Paly Alonso es argentino, fanático declarado de Charly García, The Beatles y Lionel Messi. Estudió periodismo y entró a la televisión a los 20 años en Telefe, el canal más visto de Argentina, donde trabajó durante 17 años consecutivos. En ese tiempo produjo el programa de Susana Giménez, la figura femenina más importante de la televisión argentina, con quien desarrolló una relación profesional que describe como formativa.

“Con Gali me volvió a pasar como que encontré algo de lo que tiene Susana”, dijo Alonso en el pódcast Anetteando al referirse a Galilea Montijo. “Es como que vale todo”, agregó. Estas declaraciones han revelado el nivel de alineación que Alonso tiene con Montijo, lo que alimenta la percepción de algunos espectadores de que las decisiones editoriales del programa y el tono de la conductora responden a una misma visión.

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También en Telefe produjo los primeros dos Gran Hermano de Argentina a partir de 2001, considerados los primeros de América Latina en ese formato, y dos ediciones de Operación Triunfo en 2003 y 2004. En 2015 dejó Telefe para armar una productora independiente con su mejor amigo, el actor y figura de Disney, Diego Topa. La pandemia detuvo ese proyecto y Endemol lo convocó para la primera edición de La Casa de los Famosos en México. “Pensábamos que era por seis meses y ya vamos para cinco años casi”, dijo en el mismo podcast.

Alonso también produce para Telemundo, por lo que hace La Casa de los Famosos para ambas televisoras.

Cómo opera el showrunner dentro del reality

El cargo de showrunner, concepto nacido en la televisión estadounidense, combina las responsabilidades de un productor ejecutivo con las de un creativo. En la práctica, es la persona que garantiza que el programa funcione tanto en lo artístico como en lo económico, y que sirve de enlace entre la casa productora y la televisora.

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En el podcast Anetteando, Alonso describió su método de trabajo: “Estamos 24/7 aquí para no perdernos nada del contenido, estar al pendiente de los habitantes y darle las herramientas al programa. Entre juegos y dinámicas generar contenido y después tener una narrativa que ustedes ven todos los días”. Confirmó que el equipo de producción supera las 400 personas y que el programa opera con 64 cámaras simultáneas.

Sobre la relación con las televisoras, Alonso fue explícito: “Las decisiones grandes se toman en conjunto”. Añadió que Televisa y Telemundo “sí se meten en el show, sí empujan, sí están detrás de buscar el éxito”. El showrunner reconoció que a veces hay diferencias de criterio, pero que se resuelven en acuerdo. “A veces yo lo haría blanco y tú lo harías negro y ahí tenemos que acordar si lo hacemos gris”, dijo.

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Lo más complicado del formato, según el propio Alonso, no es gestionar los conflictos entre participantes sino cuando alguno decide no jugar. “Lo más complicado de todo esto es cuando los habitantes no quieren jugar, cuando se quieren ir, cuando dicen que hasta aquí, porque eso sí que rompe un poco el espíritu del show”, declaró.

Las acusaciones en redes: favoritismo, manipulación y la eliminación de Yanet García

Con una sola frase, Yanet García desarmó el argumento de Galilea Montijo en plena gala. (Captura de pantalla YouTube)

Tras la eliminación de Yanet García el 25 de agosto, los señalamientos contra Alonso se intensificaron en X, TikTok e Instagram. Los fans lo acusan de favorecer a la participante argentina Flor Vigna; manipular lo que se muestra en el 24/7 y en el “cine”, que son los resúmenes editados que la producción proyecta a los habitantes; haber orquestado eliminaciones como la de Yanet García y la de Aarón Mercury,

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Sobre el supuesto favoritismo hacia Vigna, usuarios en X afirman que la producción la protege de las placas de nominación, oculta contenido negativo de ella en los resúmenes y suaviza nominaciones en su contra.

La eliminación de Yanet García el martes 25 de agosto concentró las críticas. Por primera vez en la temporada 2026, la decisión de quién abandonaba la competencia no recayó en el público, sino en los propios habitantes. Ese Pérez obtuvo seis votos, Luis Chaparro tres y García únicamente dos, los de Brianda Deyanara y Yahir. El mecanismo fue señalado como un “fraude” por las hermanas de García y por miles de seguidores en redes, quienes apuntaron directamente a la producción y, por extensión, a Alonso.

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La queja central de los seguidores no es nueva. En la temporada 2025, cuando Aarón Mercury fue eliminado días antes de la final en circunstancias que sorprendieron a una parte del público, Ceriani afirmó que Alonso habría tomado la decisión después de que el participante amenazara a la producción por una pregunta relacionada con su madre. “Él le advirtió y amenazó a la producción que no se vuelvan a meter con su madre, esa fue la sentencia de la salida de Aarón Mercury”, dijo el periodista.

Alonso no ha respondido públicamente a los señalamientos de la temporada 2026. En el pódcast, grabado en una temporada anterior, anticipó que el hate forma parte del formato: “Mientras el fandom esté, mientras el hate también esté, a mí me gusta que la gente opine y se meta, porque es una ruta para ver por dónde va y qué quiere la gente del show”.

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