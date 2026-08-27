Inzunza vincula acusaciones de EEUU en su contra con su denuncia del caso CIA en Chihuahua tras separarse de Morena. (Fotos: redes sociales)

Guardar

Enrique Inzunza Cázarez, legislador que se quedó sin partido al interior del Senado de la República tras tomar la decisión de abandonar a la bancada de Morena, aseguró que uno de los puntos clave sobre las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa se encuentra en la denuncia pública contra la gobernadora María Eugenia Campos por el caso CIA en Chihuahua.

Acusaciones de EEUU provocaron presión sobre Inzunza tras denuncia del caso CIA

En la segunda hoja del documento dirigido al coordinador de la bancada en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco, el sinaloense refiere lo siguiente:

“Desde hace cuatro meses, se me ha hecho objeto de una feroz campaña de calumnias y diatribas, luego de que una oficina del departamento de justicia de los Estados Unidos difundiera, sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento, a la sazón del escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país, por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con autoridades del estado de Chihuahua, en especial, de la gobernadora María Eugenia Campos Galván”.

PUBLICIDAD

El senador se dijo uno de los principales denunciantes de las acciones en materia de seguridad que derivaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio entre el 16 y 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos.

Desde el Pleno del Senado solicitó “que se deslindaran responsabilidades de las personas participantes, nacionales y extranjeras”, en lo que calificó como una “grave vulneración de nuestro orden constitucional”.

@InzunzaCazarez

Esto es lo que pasó en Chihuahua que llevó a acusaciones de injerencia extranjera

La presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo antidrogas en la sierra de Chihuahua desató en abril de 2026 una crisis política y legal que mantiene abiertas investigaciones en la FGR y la Fiscalía del estado.

PUBLICIDAD

El operativo, que partió el 16 de abril hacia la comunidad de El Pinal para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes decomisados en México, terminó en tragedia: una camioneta del convoy se accidentó en la madrugada del 19 de abril y murieron cuatro personas, entre ellas el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y dos ciudadanos estadounidenses señalados como presuntos agentes vinculados a la CIA.

El ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, cambió su versión en al menos una ocasión: primero dijo que los estadounidenses regresaban de un operativo antidrogas; después aseguró que solo pedían un “aventón” tras impartir un curso de drones. Tras las imprecisiones y la presión que generó el caso, presentó su renuncia.

PUBLICIDAD

Tras el escándalo que representó el caso, Morena organizó una manifestación en contra de Maru Campos el sábado 16 de mayo en las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua. La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, abrió su discurso con un mensaje de unidad: “No están solos y la patria les acompaña”.

Desde el templete, Montiel descalificó a la gobernadora con una acusación directa: “La gobernadora decidió dejar de ser gobernadora del estado y cederle el poder a agentes extranjeros”. Además la calificó como “traidora a la patria” y anunció el inicio de la recaudación de firmas para abrirle un juicio político, situación que no trascendió.

PUBLICIDAD

Así concluyó la marcha convocada por Morena en Chihuahua (X/@CruzPerzCuellar)

Este 26 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la CIA mantiene representantes en México y que sus actividades se apegan a lo que establece la Ley de Seguridad Nacional.