Inzunza ignoró a Ignacio Mier: le pidió que solicitara licencia en el Senado

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ofreció sus impresiones sobre la salida de Enrique Inzunza de la bancada mayoritaria. Crédito: X/ @MarioBeteta

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El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, habló sobre la separación de Enrique Inzunza de la bancada mayoritaria, algo que, según él, fue una “decisión personal que se respeta”.

Mier Velazco reconoció que el grupo parlamentario le hizo a Inzunza Cáceres la “invitación” a pedir licencia y dar la cara a las investigaciones en su contra, desde Estados Unidos, pero sin el fuero constitucional.

“Bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con el senador Inzunza antes de que lo hiciera oficial, donde me expresó... que su deseo era separarse del grupo parlamentario por las razones que ya expuso en su carta, y esas son las razones, son las de él, es lo que él ha expresado, y nosotros manifestamos el grupo parlamentario, lo he platicado con mis compañeras y compañeros, que es una decisión personal que se respeta”, dijo el senador a los periodistas.

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El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, habló sobre la decisión de Enrique Inzunza. Crédito: X/ @El_Universal_Mx

Inzunza no quiso solicitar licencia: Ignacio Mier

Ignacio Mier recordó que la presidenta, Claudia Sheinbaum, también le recomendó a Inzunza Cázares solicitar licencia, algo similar a lo que ocurrió con Rubén Rocha Moya, quien tuvo que dejar el cargo como gobernador de Sinaloa por segunda ocasión.

“Para nosotros es suficiente, se le hizo una invitación, él no la atendió y decidió de manera personal separarse del grupo y respetamos eso. Bueno, no solamente fueron a todos una invitación que, una sugerencia que hizo la presidenta, que nosotros también le hicimos, pero ya son decisiones personales, y ahí sí no podemos mover. (Solicitará licencia) Sí, pero él decidió separarse del grupo y se respeta esa licencia”, agregó.

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@InzunzaCazarez

Reconoce que Enrique Inzunza sí visitó las instalaciones del Senado

Por otro lado, Mier reconoció que, previo a su decisión, se reunió en privado con Enrique Inzunza en las instalaciones del Senado de la República, ya que el senador no se presentó a la última sesión de la Comisión Permanente.

Por lo anterior, el ahora senador sin partido fue fotografiado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), abordando un vuelo hacia Sinaloa, su tierra natal, y en donde ha creado una importante red de contactos políticos.

Mier no cree que se vea afectada la mayoría calificada Morena

De acuerdo con el coordinador morenista, la salida de Enrique Inzunza de la bancada morenista no debería afectar la mayoría calificada, pero reconoció que los senadores de su partido deben estar unidos y respaldando a Sheinbaum Pardo.

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“Bueno, ya lo que tiene que ver con eso lo iremos analizando cuando se presenten las iniciativas. Hoy es eso, el grupo parlamentario tiene que estar unido, respaldando a la presidenta de la República. La agenda legislativa que nos va a proponer a través de los secretarios de despacho y las secretarias de despacho. Nosotros nos vamos a distraer, el otro es un tema personal que platiqué la semana pasada”, explicó Mier Velazco.

El senador Enrique Inzunza es acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa. (Foto: redes sociales)

Al igual que Mier, el senador morenista, Emmanuel Reyes, consideró que la separación del legislador no pone en riesgo la mayoría calificada que Morena mantiene con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

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Reyes afirmó que el bloque oficialista en el Senado cuenta con 87 votos y que la mayoría calificada se alcanza con 85, por lo que la salida de Inzunza no cambia, dijo, la capacidad para aprobar reformas constitucionales.

De acuerdo con el legislador, la decisión de acompañar o no las iniciativas de la llamada “cuarta transformación” dependerá del propio Inzunza. Reyes sostuvo que el senador debe responder ante los electores de Sinaloa y mantener congruencia con la agenda legislativa asumida durante el proceso electoral de 2024.

Al final, Ignacio Mier, también, dejó solo a Enrique Inzunza, al grado de revelar que no le quiso hacer caso a la hora que le solicitó pedir licencia al cargo.

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