Luego de que la segunda licencia de Rubén Rocha Moya fue aprobada, el dirigente del PRI exigió a las autoridades mexicanas proceder contra el gobernador de Sinaloa, de "no poder", exigió su extradición a Estados Unidos. (Crédito: X/@alitomorenoc)

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A días de que Rubén Rocha Moya dejó por segunda vez la gubernatura de Sinaloa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió este 25 de agosto a la presidenta Claudia Sheinbaum que rompa con los “grandes lastres del pasado gobierno” y demandó que el mandatario con licencia sea detenido o entregado a las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta imputaciones por vínculos con el crimen organizado.

A la fecha, han transcurrido más de 100 días desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Gobierno de México la detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya actuado en consecuencia, sin embargo, en días recientes se dio a conocer que la carpeta de investigación continúa abierta.

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La FGR debe actuar “ya”, dice Moreno Cárdenas

“La Fiscalía General de la República debe actuar ya, detener a Rubén Rocha Moya aquí en el territorio nacional, investigarlo, procesarlo y llevarlo a la justicia... Si no lo pueden hacer aquí, que lo entreguen al gobierno de los Estados Unidos, donde tiene imputaciones y donde se ha pedido su extradición”, comentó el también senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El dirigente del tricolor advirtió que esa acción “mandaría un mensaje de orden y gobernabilidad muy positivo” y una señal para la comunidad internacional para recuperar la confianza en México.

Alito Moreno exige que Rocha Moya sea extraditado a EEUU y llama a Sheinbaum a romper con los “lastres del pasado”. (Fotos: redes sociales)

Rocha Moya está imputado en el expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, bajo cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La acusación sostiene que habría coordinación con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para ganar las elecciones de 2021 mediante la presión del grupo delictivo contra opositores del morenista.

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“Cinco años de pesadilla”, reitera el PRI

Moreno Cárdenas enumeró las consecuencias de lo que describió como un colapso de seguridad en Sinaloa, según sus datos: más de 3 mil homicidios y 4 mil personas desaparecidas en los últimos dos años, 113 menores asesinados, 11 mil vehículos robados, 52 fosas clandestinas, 3 mil familias desplazadas y más de 5mil empresas y establecimientos cerrados.

“Desde las elecciones del 2021 operaron con el respaldo directo de los cárteles del crimen organizado y así ganaron la elección... Ese es el problema”, sentenció el dirigente del PRI.

Moreno Cárdenas enmarcó la crisis sinaloense como el mayor reto que enfrenta Sheinbaum en su gobierno, y planteó un ultimátum político: “O están con los cárteles del crimen organizado que lastiman a las familias de México o la entidad se seguirá hundiendo en medio de un clima de violencia, balaceras, los bloqueos, los cobros de piso y las extorsiones”.

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El dirigente priista señaló que, pese a no compartir la visión ni la forma de gobernar de Rocha Moya, el Estado mexicano tiene la obligación de demostrar capacidad para impartir justicia: “Estos pactos no se pueden permitir, ni en Sinaloa ni en ninguna parte de México”.

Graciela Domínguez Nava se convierte en la nueva gobernadora de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava rinde protesta ante el pleno para asumir el cargo de gobernadora interina. (Youtube )

Tras el fallido intento de Rocha Moya para volver al frente del gobierno de Sinaloa, este martes, el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado con 31 votos a favor, 6 en contra y 3 nulos.

Cabe destacar que fue titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya, cargo que dejó en febrero de 2024 para contender por una diputación federal. Sheinbaum reconoció que tiene “la capacidad de cumplir con el trabajo” y subrayó que deberá coordinar con el gobierno federal la atención a la seguridad en la entidad, además de conducir el proceso electoral de 2027.

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