Noroña impugnará ratificación del Tribunal Electoral de Michoacán por violencia de género contra Grecia Quiroz. Crédito: Infobae México

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Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ratificara la sentencia en contra del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, donde le solicita ofrecer una disculpa pública a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, el legislador aseguró que impugnará la decisión.

Cabe destacar que el pasado 14 de agosto, los magistrados detallaron que los vertido por el senador y difundido en su canal de YouTube, lo cual ha sido calificado como Violencia Política de Género, fue dicho fuera de sus funciones como legislador.

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