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Noroña impugnará ratificación del Tribunal Electoral de Michoacán por violencia de género contra Grecia Quiroz

El dictamen precisa que el senador de Morena realizó los señalamientos en contra de la presidenta municipal de Uruapan sin estar en funciones legislativas

Gerardo Fernández Noroña aún puede librar las sanciones por violencia política de género contra Grecia Quiroz. Crédito: Infobae México
Noroña impugnará ratificación del Tribunal Electoral de Michoacán por violencia de género contra Grecia Quiroz. Crédito: Infobae México
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Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ratificara la sentencia en contra del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, donde le solicita ofrecer una disculpa pública a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, el legislador aseguró que impugnará la decisión.

Cabe destacar que el pasado 14 de agosto, los magistrados detallaron que los vertido por el senador y difundido en su canal de YouTube, lo cual ha sido calificado como Violencia Política de Género, fue dicho fuera de sus funciones como legislador.

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