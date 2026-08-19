Noroña impugnará ratificación del Tribunal Electoral de Michoacán por violencia de género contra Grecia Quiroz

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ratificara la sentencia en contra del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, donde le solicita ofrecer una disculpa pública a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, el legislador aseguró que impugnará la decisión.
Cabe destacar que el pasado 14 de agosto, los magistrados detallaron que los vertido por el senador y difundido en su canal de YouTube, lo cual ha sido calificado como Violencia Política de Género, fue dicho fuera de sus funciones como legislador.
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