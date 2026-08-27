Habrá Ley Seca en la CDMX: dónde, hasta cuándo se extenderá y de cuánto sería la multa por vender alcohol

Por medio de la Gaceta Oficial capitalina se dio a conocer la restricción debido a las festividades masivas, con multas de miles, clausuras de locales y remisiones al Juzgado Cívico como sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ley seca regresa a la CDMX, pero no será una medida generalizada. A partir de este fin de semana, la colonia Tlalpan vivirá una prohibición total de venta y consumo de bebidas alcohólicas, según lo dispuesto por la propia alcaldía.

Esta decisión responde a la organización de diversos eventos públicos que concentrarán a numerosos asistentes durante esos días, y las autoridades locales han anunciado operativos de vigilancia y sanciones económicas para quienes no respeten la disposición.

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó el acuerdo que prohíbirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en Tlalpan Centro. (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

El acuerdo oficial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, detalla que la restricción se enfocará exclusivamente en Tlalpan Centro. Por ello, los comerciantes y habitantes deberán prestar atención a los lineamientos establecidos.

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Ley seca solamente en Tlalpan: fechas y establecimientos afectados

La medida iniciará a las 00:00 horas del jueves 27 de agosto y concluirá a las 24:00 horas del domingo 30 de agosto de 2026.

La restricción no se extenderá a toda la capital, sino que aplicará únicamente a la colonia Tlalpan Centro, una de las zonas donde se prevé mayor afluencia por festividades y eventos masivos.

Prohibición absoluta de venta y consumo de alcohol en todas sus presentaciones.

Alcance en vinaterías , abarrotes , supermercados , autoservicios y departamentales .

Aplicación en hoteles , clubes , cantinas , pulquerías , cervecerías , peñas , cabarets , centros nocturnos , discotecas , salones de fiestas , de baile y salas de cine .

Inclusión de ferias, romerías, kermeses, tianguis y mercados temporales instalados en la vía pública.

Pulqueria, cantinas, cervecerías, centros nocturnos, discotecas y salones de fiestas quedan incluidos en la restricción de la ley seca. (Foto: Cuartoscuro)

Así, la restricción busca evitar incidentes y preservar la seguridad durante los días de mayor concentración de personas en la zona.

¿Qué sanciones y multas podrían enfrentar quienes no acaten la restricción?

Las sanciones económicas para quienes rompan la ley seca en Tlalpan Centro oscilan entre los 41 mil y los 293 mil pesos, de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la ciudad.

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El monto final dependerá de la gravedad de la infracción y de la reincidencia .

Las multas se calculan en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) .

Los infractores pueden ser remitidos al Juzgado Cívico.

Los infractores pueden ser remitidos al Juzgado Cívico y los locales reincidentes pueden enfrentar clausura temporal o definitiva. (Foto: Gobierno del Estado Chihuahua)

Por otro lado, las autoridades pueden clausurar temporal o definitivamente los locales reincidentes.

¿Quiénes sí pueden vender alcohol durante la restricción?

Se exceptúan de la disposición los establecimientos de impacto zonal o vecinal con venta de alimentos preparados que tengan permiso vigente para venta de alcohol al copeo, sólo durante el horario permitido.

No hay excepciones para ferias, tianguis, ni comercios de venta directa de alcohol.

Todos los establecimientos deberán mostrar su permiso si son requeridos por la autoridad.

Todos los establecimientos deberán mostrar su permiso de venta de alcohol si las autoridades lo solicita. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, la alcaldía exhorta a los comerciantes y habitantes de Tlalpan a consultar los detalles y a respetar la normativa para evitar sanciones y contribuir al desarrollo seguro de las actividades programadas.