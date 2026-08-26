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“Cuando lleguemos a un acuerdo”: Sheinbaum condiciona reunión con Trump y analiza asistencia al G20 en Miami

La mandataria indica que el diálogo con la Casa Blanca se mantiene por vía telefónica y que viajaría a Estados Unidos solo cuando existan avances para destrabar seguridad, migración y aranceles

En la mañanera, la mandataria indica que el diálogo con la Casa Blanca se mantiene por vía telefónica y que viajaría a Estados Unidos solo cuando existan avances para destrabar seguridad, migración y aranceles
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A pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum rinda su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria mexicana se refirió a los temas pendientes con Estados Unidos en materia de seguridad, migración y aranceles, y respondió a la posibilidad de sostener una reunión presencial con el presidente Donald Trump.

“Cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos”

Durante su conferencia matutina, un reportero le preguntó si consideraba necesario un encuentro bilateral cara a cara con Trump para abordar los asuntos que han marcado la relación entre ambos países. Sheinbaum respondió entre risas que dicho encuentro podría concretarse “cuando lleguemos a un acuerdo”.

La presidenta detalló que, aunque no ha habido una reunión formal reciente, la comunicación con la Casa Blanca ha sido constante:

  • Ha sostenido 21 llamadas telefónicas con el presidente Trump.
  • Coincidió con él durante el Mundial de Fútbol, primero en el sorteo de grupos y después en la final del torneo.
  • Ambos equipos de gobierno mantienen contacto permanente.

Equipos de ambos países, en contacto en Washington

Sheinbaum señaló que, en este momento, el secretario de Economía de México se encuentra en Washington, acompañado por representantes diplomáticos mexicanos y por asesores del sector empresarial que apoyan la comunicación entre el gobierno y la iniciativa privada en torno al tratado comercial y a los aranceles vigentes. Agregó que el secretario de Relaciones Exteriores también se encuentra en Estados Unidos como parte de estas gestiones.

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“Hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica. Cuando sea oportuno, pues iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump, pero en este momento hay buena comunicación”, afirmó la mandataria.

Soberanía y buena relación, no son incompatibles: Sheinbaum

La presidenta reiteró que su gobierno busca una buena relación con Estados Unidos, sin que ello implique renunciar a los principios que, dijo, guían la política exterior mexicana: soberanía, independencia, integridad territorial, no injerencia, no subordinación y coordinación. Añadió que, de manera paralela, se busca “el mejor acuerdo comercial posible”, considerando la postura actual del gobierno estadounidense.

La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad
La mandataria dice en la mañanera que la comunicación con la Casa Blanca sigue por vía telefónica y mediante equipos de trabajo, mientras continúan las gestiones por aranceles, migración y seguridad

Evalúa asistencia al G20 en Miami

En otro momento de la conferencia, Sheinbaum confirmó que fue invitada a la cumbre del G20, que se realizará en Miami en diciembre, sede que —según explicó— fue definida por decisión del propio presidente Trump. La mandataria indicó que su gobierno aún evalúa si asistirá o no, aunque reconoció que, en principio, México debería estar presente en el encuentro.

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“Estamos tomando la decisión de si vamos o no vamos, pero México tiene que estar presente (…) en principio deberíamos ir para representar a México. Pero la decisión final la tomaremos ya cercano al G20”, explicó.

La mandataria confirma una invitación a la cumbre de diciembre, cuya sede atribuye a una decisión del republicano, y señala que definirá la participación cerca de la fecha, sin dar detalles sobre un posible cara a cara

¿El G20 como oportunidad para cerrar pendientes con Trump?

Consultada sobre si políticamente no le convendría aprovechar ese posible encuentro en Miami para cerrar los temas pendientes con Washington, Sheinbaum evitó profundizar en el tema y respondió de manera escueta: “Ya habrá oportunidad”, frase que repitió cuando el reportero buscó una precisión adicional.

Contexto: informe de gobierno y agenda bilateral

Las declaraciones se dan en un momento en que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos concentra varios frentes simultáneos: la revisión del tratado comercial, los aranceles impuestos por Washington a productos mexicanos, y los señalamientos en materia de seguridad y migración que han marcado el segundo año de gobierno de Sheinbaum. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente una fecha para un encuentro presencial entre ambos mandatarios, y la propia presidenta dejó abierta la posibilidad de que este ocurra en el marco del G20 o en otro momento por definir.

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