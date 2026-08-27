El CJNG pierde a R1 y reacomoda su mando: EEUU acusa al R2, señalado como su sucesor en Los Rs

Ramón Álvarez Ayala, el "R1", fue detenido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo en el que participaron fuerzas federales. (Crédito: FGR)

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La captura de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, no significó el fin de la estructura criminal que encabezaba en Michoacán y Jalisco. Tras su detención —a finales de julio— las autoridades mexicanas identificaron a su hermano Rafael Álvarez Ayala, “R2”, como el presunto sucesor al frente de Los Rs, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El reacomodo quedó expuesto esta semana con una acusación presentada ante una corte federal de Washington. Un gran jurado del Distrito de Columbia imputó a ambos hermanos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el objetivo de importarlas a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

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La acusación estadounidense se refiere a actividades que presuntamente se extendieron desde 2004 hasta diciembre de 2023, lo que coloca a los hermanos dentro de una estructura de narcotráfico con casi dos décadas de operaciones documentadas por las autoridades de ese país.

Pero la situación de ambos es distinta. R1 está preso en México, mientras que R2 permanece prófugo y, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habría asumido el control de Los Rs después de la captura de su hermano.

La caída de R1 abrió un relevo

Ramón Álvarez Ayala fue detenido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo en el que participaron fuerzas federales. La captura ocurrió después de un enfrentamiento en el que murió un integrante de su círculo de seguridad y también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, “El Chuy”.

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Las autoridades mexicanas ubicaban a R1 como responsable de una estructura con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, además de distintos puntos de Jalisco.

Fotografía antigua de los hermanos Álvarez Ayala tras una detención en el año 2012. El R1 ya fue recapturado y el R2 está prófugo. (Crédito: especial)

Tras su captura, fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Ahí enfrenta procesos tanto por delitos federales relacionados con armas y drogas como por el homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

El 7 de agosto, un juez de control lo vinculó a proceso por el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. La investigación de las autoridades mexicanas sostiene que R1 habría ordenado y financiado el crimen.

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A ese expediente se sumó otro proceso federal por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos y posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína.

Sin embargo, la salida de R1 de las calles no habría dejado acéfala a la organización.

R2, el relevo que ahora busca Estados Unidos

Después de la captura de Ramón Álvarez Ayala, García Harfuch señaló públicamente a Rafael Álvarez Ayala como el sucesor de la estructura.

A diferencia de su hermano, R2 no se encuentra bajo custodia y es buscado por las autoridades. Esa condición adquiere especial relevancia después de que Estados Unidos lo incluyera formalmente en la acusación federal junto con R1.

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El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que ambos participaron en una conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense y utilizaron armas de fuego para facilitar las actividades de narcotráfico.

La acusación no incluye cargos por terrorismo contra los hermanos, aunque el Departamento de Justicia recordó que el CJNG fue designado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

La diferencia es relevante: la designación del grupo no implica que todos sus integrantes sean acusados automáticamente bajo una figura de terrorismo. En este caso, Washington optó por imputaciones relacionadas directamente con narcotráfico y armas.

Una acusación que trasciende a los dos hermanos

El caso también muestra cómo Estados Unidos está utilizando sus investigaciones contra organizaciones criminales mexicanas para perseguir a integrantes de estructuras regionales, incluso cuando sus operaciones tienen una base territorial en México.

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La investigación que derivó en la acusación fue desarrollada por la DEA en Los Ángeles con cooperación de autoridades mexicanas. El Departamento de Justicia ubicó el expediente dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una iniciativa interinstitucional creada para perseguir a organizaciones criminales transnacionales y sus redes de tráfico.

La situación coloca a R1 y R2 frente a escenarios distintos. Ramón Álvarez Ayala deberá enfrentar primero los procesos abiertos en México, incluido el expediente por el asesinato de Carlos Manzo, mientras Rafael permanece fuera del alcance de las autoridades y señalado como el nuevo responsable de Los Rs.

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Por ahora, la acusación estadounidense deja una conclusión distinta a la que podría sugerir la captura de R1: la estructura del CJNG que ambos hermanos habrían comandado no quedó desarticulada con la detención de uno de ellos. Las autoridades mexicanas sostienen que el mando pasó al segundo y ahora Estados Unidos también lo colocó en la mira.